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Транспорт
Татьяна Боброва
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Россия ограничит полёты в Великобританию, США и ОАЭ с 20 марта — останутся рейсы в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби Материал редакции

Исключение сделают и для чартеров для возвращения россиян.

2 комментария
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Россия ограничит полёты в США, Великобританию и ОАЭ с 20 марта 2020 года. Соответствующее поручение Минтрансу дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Исключение сделают для рейсов из терминала F московского аэропорта «Шереметьево» в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби и обратно. Также будут разрешены чартеры для возвращения россиян и вывоза иностранных граждан из России.

Премьер поручил Росавиации проинформировать авиакомпании и другие заинтересованные стороны об ограничениях. Как долго они продлятся, пока неизвестно.

С 16 марта 2020 года Россия временно ограничила полёты в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию из-за распространения коронавируса Covid-19. Авиакомпании смогут выполнять полёты только из Москвы в столицы европейских государств и чартерные рейсы. С начала года Россия также ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей.

#новость #авиаперелёты #коронавирус

Транспорт
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2 комментария
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Владислав Медведев

1

Легче уже пересчитать, страны в которые полеты вообще остались😅

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Masha Kovalyova

Владислав
1

Во все почти остались, они оставляют по одному направлению на страну (но толку от этого не очень много, потому что границы закрывают).

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