Исключение сделают и для чартеров для возвращения россиян.

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Россия ограничит полёты в США, Великобританию и ОАЭ с 20 марта 2020 года. Соответствующее поручение Минтрансу дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Исключение сделают для рейсов из терминала F московского аэропорта «Шереметьево» в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби и обратно. Также будут разрешены чартеры для возвращения россиян и вывоза иностранных граждан из России.

Премьер поручил Росавиации проинформировать авиакомпании и другие заинтересованные стороны об ограничениях. Как долго они продлятся, пока неизвестно.