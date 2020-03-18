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Исключение сделают и для чартеров для возвращения россиян.
Россия ограничит полёты в США, Великобританию и ОАЭ с 20 марта 2020 года. Соответствующее поручение Минтрансу дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Исключение сделают для рейсов из терминала F московского аэропорта «Шереметьево» в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби и обратно. Также будут разрешены чартеры для возвращения россиян и вывоза иностранных граждан из России.
Премьер поручил Росавиации проинформировать авиакомпании и другие заинтересованные стороны об ограничениях. Как долго они продлятся, пока неизвестно.
С 16 марта 2020 года Россия временно ограничила полёты в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию из-за распространения коронавируса Covid-19. Авиакомпании смогут выполнять полёты только из Москвы в столицы европейских государств и чартерные рейсы. С начала года Россия также ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей.
Легче уже пересчитать, страны в которые полеты вообще остались😅
Во все почти остались, они оставляют по одному направлению на страну (но толку от этого не очень много, потому что границы закрывают).
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