Tesla отозвала «практически все» доставленные Cybertruck из-за проблем с педалью газа Статьи редакции
Накладка на педаль может застрять и зажать её до максимума.
- Tesla отзывает 3878 автомобилей Cybertruck, выпущенных с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года. Об этом пишет The Verge со ссылкой на отчёт Национальной администрации безопасности дорожного движения США.
- Неисправность связана с «проблемой во время сборки». В результате накладка на педаль может съехать, застрять и зажать её до максимума. Тормоз при этом будет работать.
- По сути, Tesla отзывает каждый Cybertruck, доставленный клиентам с ноября 2023 года, пишет издание. Компания добавила, что на 15 апреля 2024 года данных об «авариях, травмах или смертях», связанных с неисправностью педали, нет.
- Производитель бесплатно заменит педали на отозванных электромобилях. Во всех машинах, выпущенных после 17 апреля 2024 года, также будет исправлен дефект.
- Tesla начала отправлять Cybertruck клиентам 30 ноября 2023 года. Первые машины получили те, кто сделал предзаказ ещё в 2019 году. Цены на электромобиль начинаются от $60 990.
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Боже, за такие деньги еще и неисправности! А компенсация владельцам за отзыв автомобилей где?
Бедолаги из США молятся на Ваш комментарий. А я завидую Вашей заботе о них. И в РФ есть порядочные люди, которые думают о покупателях Cybertruck. Здорово. РФ - властелин планеты!
И при чем здесь РФ?
Да. Я понимаю. Трудно признать, что VC.RU - СМИ РФ. Т.к. имеет мировую известность.
На вопрос ответьте, пожалуйста. Человек написал комментарий по конкретному поводу, без страны и нации. Зачем вы приплетаете сюда страну?
Хороший вопрос. Первое, что считаю нужным, то и сделал. Правил не нарушил. Второе, не приплетаю. И Вульгарно так говорить, т.е. Вы перешли на личности, а это вне правил этого ресурса. Третье. Я человек не обидчивый, а Вы? Отвечу прямо: мы живем в геополитическом пространстве. И это следует учитывать, дружище.
Сколько оправданий и лишних слов) я лишь спросил, зачем вы это сделали?
Спасибо, смешные оправдания у Вас. действительно.
Так зачем вы написали про РФ там, где про неё ни слова не было?
РФ - властелин планеты. Что тут особенного?
Миллиардеры Игорь и Дмитрий Бухманы, а также фонд Льва Левиева LVL1 инвестировали $2 млн в издательский дом «Комитет», владеющий сайтами vc.ru и TJ.
Ну так они не в The New York Times. А это медиа.
Откуда в электромобиле взялась педаль газа?!
А как тебе ее назвать? Педаль электродвигателя?)
Педаль езды. Сокращенно — п.езды.
Педаль хаза
Корректнее писать акселератор, но не вся публика знает этот термин.
Буржуйские неженки!
Автоваз при отсутствии педалей и/или двигателя вкладывает список адресов, по которым можно приобрести детали этого конструктора.
На видео же видно что она не закреплена, она не может застрять до упора, но то что отозвали - молодцы, лучше так чем спорить кто тут идиоты 🙃
Русский след
Капец
Как у китайцев прям.
Ну и корыто, пацаны в гаражах круче дизайны делают🤣
Маск, пригласи Фоменко (если он конечно поедет)
Сайбертраки бронированные что ли все? Комплексы Маска из юаровского детства? Жду фильм о гражданской войне в США новый, может быть там будет ответ почему они бронированные?
С чего решили что они бронированные.
Кузов из катанной бронестали, бронестекла в базовой комплектации без возможности снять все это
Может он полицаев США хочет на сайбертраки пересадить? Если это так то жирнейший контракт