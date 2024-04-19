Транспорт
Маша Цепелева

Tesla отозвала «практически все» доставленные Cybertruck из-за проблем с педалью газа Статьи редакции

Накладка на педаль может застрять и зажать её до максимума.

Фото Teslarati
  • Tesla отзывает 3878 автомобилей Cybertruck, выпущенных с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года. Об этом пишет The Verge со ссылкой на отчёт Национальной администрации безопасности дорожного движения США.
  • Неисправность связана с «проблемой во время сборки». В результате накладка на педаль может съехать, застрять и зажать её до максимума. Тормоз при этом будет работать.
  • По сути, Tesla отзывает каждый Cybertruck, доставленный клиентам с ноября 2023 года, пишет издание. Компания добавила, что на 15 апреля 2024 года данных об «авариях, травмах или смертях», связанных с неисправностью педали, нет.
Владелец Cybertruck описывает проблему с педалью
  • Производитель бесплатно заменит педали на отозванных электромобилях. Во всех машинах, выпущенных после 17 апреля 2024 года, также будет исправлен дефект.
  • Tesla начала отправлять Cybertruck клиентам 30 ноября 2023 года. Первые машины получили те, кто сделал предзаказ ещё в 2019 году. Цены на электромобиль начинаются от $60 990.

#новости #tesla #cybertruck

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28 комментариев
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 Stepan Tomara

Боже, за такие деньги еще и неисправности! А компенсация владельцам за отзыв автомобилей где?

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Виктор Савицкий

Бедолаги из США молятся на Ваш комментарий. А я завидую Вашей заботе о них. И в РФ есть порядочные люди, которые думают о покупателях Cybertruck. Здорово. РФ - властелин планеты!

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Юрий

И при чем здесь РФ?

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Виктор Савицкий

Да. Я понимаю. Трудно признать, что VC.RU - СМИ РФ. Т.к. имеет мировую известность.

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Юрий

На вопрос ответьте, пожалуйста. Человек написал комментарий по конкретному поводу, без страны и нации. Зачем вы приплетаете сюда страну?

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Виктор Савицкий

Хороший вопрос. Первое, что считаю нужным, то и сделал. Правил не нарушил. Второе, не приплетаю. И Вульгарно так говорить, т.е. Вы перешли на личности, а это вне правил этого ресурса. Третье. Я человек не обидчивый, а Вы? Отвечу прямо: мы живем в геополитическом пространстве. И это следует учитывать, дружище.

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Юрий

Сколько оправданий и лишних слов) я лишь спросил, зачем вы это сделали?

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Виктор Савицкий

Спасибо, смешные оправдания у Вас. действительно.

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Юрий

Так зачем вы написали про РФ там, где про неё ни слова не было?

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Виктор Савицкий

РФ - властелин планеты. Что тут особенного?

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kоpetаn

Миллиардеры Игорь и Дмитрий Бухманы, а также фонд Льва Левиева LVL1 инвестировали $2 млн в издательский дом «Комитет», владеющий сайтами vc.ru и TJ.

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Виктор Савицкий

Ну так они не в The New York Times. А это медиа.

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Griby Lenina

Откуда в электромобиле взялась педаль газа?!

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Илья Ободянский

А как тебе ее назвать? Педаль электродвигателя?)

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Griby Lenina

Педаль езды. Сокращенно — п.езды.

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Arthur Kushmantsev

Педаль хаза

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Куртуазный маньерист

Корректнее писать акселератор, но не вся публика знает этот термин.

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Вадим Д.

Буржуйские неженки!
Автоваз при отсутствии педалей и/или двигателя вкладывает список адресов, по которым можно приобрести детали этого конструктора.

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Fred Han

На видео же видно что она не закреплена, она не может застрять до упора, но то что отозвали - молодцы, лучше так чем спорить кто тут идиоты 🙃

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Алексей Орлов

Русский след

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Vidadi

Капец

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Слегка Придурковатый

Как у китайцев прям.

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SEO с 2002 года

Ну и корыто, пацаны в гаражах круче дизайны делают🤣
Маск, пригласи Фоменко (если он конечно поедет)

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Альвар
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апфель

Сайбертраки бронированные что ли все? Комплексы Маска из юаровского детства? Жду фильм о гражданской войне в США новый, может быть там будет ответ почему они бронированные?

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Barone Rosso

С чего решили что они бронированные.

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апфель

Кузов из катанной бронестали, бронестекла в базовой комплектации без возможности снять все это

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апфель

Может он полицаев США хочет на сайбертраки пересадить? Если это так то жирнейший контракт

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