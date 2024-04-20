Прогнозная стоимость проезда по скоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург составила 8900 рублей — «Фонтанка» Статьи редакции
Речь о высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которую должны запустить в 2028 году. На этот год и делали расчёты.
- Из Москвы в Тверь можно будет добраться за 1600 рублей, а в Великий Новгород — за 7700 рублей. Билет из Твери в Санкт-Петербург будет стоить 7600 рублей, а из Санкт-Петербурга в Великий Новгород — 1800 рублей.
- Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на стратегическую сессию по строительству ВСМ. В ней участвовали РЖД, «Сбер» и представители правительств Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Новгородской областей, рассказали в РЖД.
- По расчётам участников проекта, к 2030 году стоимость проезда по ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург должна вырасти до 10 тысяч рублей. Билет на «Сапсан» к тому времени будет стоить примерно от 6000 рублей, а на самолёт — около 4500 рублей.
- Рассматривается также возможность ввести абонементы — например, с пересадками на другие виды общественного транспорта.
- По задумке поезда будут ходить каждые 10-15 минут. Время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а между Москвой и Тверью — 39 минут. Для сравнения: время в пути на «Сапсане» между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 3,5 часа.
- К сборке состава планируют приступить в 2026 году, а получить готовый поезд — в 2027 году. К 2028 году хотят подготовить и сертифицировать 28 составов стоимостью 149 млрд рублей. В общий парк войдут 66 поездов.
- РЖД уже подписали договор об изготовлении и поставке первых двух электропоездов стоимостью 12 млрд рублей. Два корпуса на базе «Уральских локомотивов» построит «Синара». «Трансмашхолдинг» обеспечит подвижные составы «рядом компонентов и систем». Всего задействуют более 100 местных поставщиков.
- Рендеры поездов показали в марте 2024 года. Они будут состоять из восьми вагонов, но составы можно будет сдвоить. Крейсерская скорость — 360 км/ч, максимальная — 400 км/ч. На апрель в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта разрабатывают конструкторскую документацию.
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Любой прогноз далее чем до вечера в 2024 — пиздеж, притом прежде всего самому себе.
А сколько обычный поезд из Москвы в Питер стоит?
в вагоне с сидячими местами можно и за 1300 рублей доехать
А в обычных вагонах какие-то другие места? Или РЖД запустил вагоны со стоячими местами?
сидячие места — это кресла. в других вагонах есть спальные полки. автор комментария спросил про «обычные» поезда, не про сапсы.
Он имеет ввиду обычный поезд. Просто такой поезд едет по 8 часов, а сапсан за 4
Ага, часов за 8. А в Сапсане за 4. А тут вообще хотят за 2 сделать, да это же тупо по расстоянию чудо.
Бомж вариант ~1500
Сапсан ~5000
Но тут главное за сколько до выезда покупаешь
В подавляющем большинстве случаев не 3,5 а 4
Ура! Обожаю поезда! 😋🤗🚂
Вот интересно, когда они уже нажрутся досыта? Сказку о Золотой Антилопе не читали и не видели что ль?