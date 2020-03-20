За день до этого «Аэрофлот» назвала сообщения о завышенных ценах ложными.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты и обеспечить их доступность, передаёт ТАСС. Регулятор отметил, что у авиакомпании «исключительное положение на рынке», поскольку она обеспечивает возвращение россиян из других стран на фоне распространения коронавируса Covid-19.

При наличии множества неиспользуемых самолётов пытаться заработать на потребителях в чрезвычайной ситуации — незаконно, заявили в ФАС. Антимонопольная служба предложила «Аэрофлоту» компенсировать затраты на пустые рейсы «туда», увеличив тарифы на аэронавигационное обслуживание для иностранных компаний на азиатском направлении, а не за счёт авиабилетов.