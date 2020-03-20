Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
За день до этого «Аэрофлот» назвала сообщения о завышенных ценах ложными.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты и обеспечить их доступность, передаёт ТАСС. Регулятор отметил, что у авиакомпании «исключительное положение на рынке», поскольку она обеспечивает возвращение россиян из других стран на фоне распространения коронавируса Covid-19.
При наличии множества неиспользуемых самолётов пытаться заработать на потребителях в чрезвычайной ситуации — незаконно, заявили в ФАС. Антимонопольная служба предложила «Аэрофлоту» компенсировать затраты на пустые рейсы «туда», увеличив тарифы на аэронавигационное обслуживание для иностранных компаний на азиатском направлении, а не за счёт авиабилетов.
19 марта 2020 года «Аэрофлот» назвала ложными сообщения в СМИ и соцсетях о завышении цен на билеты. «Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов», — заявили в компании. В ряде случаев эти билеты стоят в 10 раз меньше, говорится в заявлении.
Ну да, конечно сегодня билеты по 12 завтра резко по 4😂
Лучше ФАС бы попросила АФЛ без рамок возвращать билеты.
А то купленные даже в закрытые сейчас страны, внезапно вернуть нельзя, если вылет после 20 апреля.
Антимонопольная служба предложила «Аэрофлоту» компенсировать затраты на пустые рейсы «туда», увеличив тарифы на аэронавигационное обслуживание для иностранных компаний на азиатском направлении, а не за счёт авиабилетов.
Вот только полётов на азиатском направлении тоже стало сильно меньше и, соответственно, сборы сильно уменьшились.
Ждем коментаторов с тезисами: рынок порешает, не хотите покупать не покупайте, это бизнес-главная задача заработать денег.
Ну я вот действительно не понимаю, почему государство в это дело вообще лезет, особенно в лице **антимонопольной** службы
Блоги компаний
Показать еще