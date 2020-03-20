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Транспорт
Лиана Липанова
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ФАС потребовала от «Аэрофлота» не завышать цены на билеты из-за коронавируса Материал редакции

За день до этого «Аэрофлот» назвала сообщения о завышенных ценах ложными.

8 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты и обеспечить их доступность, передаёт ТАСС. Регулятор отметил, что у авиакомпании «исключительное положение на рынке», поскольку она обеспечивает возвращение россиян из других стран на фоне распространения коронавируса Covid-19.

При наличии множества неиспользуемых самолётов пытаться заработать на потребителях в чрезвычайной ситуации — незаконно, заявили в ФАС. Антимонопольная служба предложила «Аэрофлоту» компенсировать затраты на пустые рейсы «туда», увеличив тарифы на аэронавигационное обслуживание для иностранных компаний на азиатском направлении, а не за счёт авиабилетов.

19 марта 2020 года «Аэрофлот» назвала ложными сообщения в СМИ и соцсетях о завышении цен на билеты. «Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов», — заявили в компании. В ряде случаев эти билеты стоят в 10 раз меньше, говорится в заявлении.

#новость #аэрофлот #авиаперелёты

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8 комментариев
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Дмитрий Багадов

2

Ну да, конечно сегодня билеты по 12 завтра резко по 4😂

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Максим Мостовой

Дмитрий
3

билеты день-в-день почти всегда дороже

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Name

Дмитрий
0

Стандартная ситуация. Зависит от тарифа. На пятницу дешевые уже кончились.

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Pavel Voronkov

0

Лучше ФАС бы попросила АФЛ  без рамок возвращать билеты.
А то купленные даже в закрытые сейчас страны, внезапно вернуть нельзя, если вылет после 20 апреля.

Ответить

Ildar Karimov

0

Антимонопольная служба предложила «Аэрофлоту» компенсировать затраты на пустые рейсы «туда», увеличив тарифы на аэронавигационное обслуживание для иностранных компаний на азиатском направлении, а не за счёт авиабилетов.

Вот только полётов на азиатском направлении тоже стало сильно меньше и, соответственно, сборы сильно уменьшились.

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Nick Sidorov

0

Ерофлот может вообще ходить и в рот пассажирам ссать, на то он и ерофлот

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Yuri Ahmedov

0

Ждем коментаторов с тезисами: рынок порешает, не хотите покупать не покупайте, это бизнес-главная задача заработать денег.

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Andre Macareno

Yuri
0

Ну я вот действительно не понимаю, почему государство в это дело вообще лезет, особенно в лице **антимонопольной** службы

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