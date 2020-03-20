Стартап успешно тестировал свои проекты, но не смог привлечь деньги для продолжения работы — инвесторы разочаровались в рынке автономных автомобилей.

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Сооснователь компании по разработке беспилотных грузовиков Starsky Robotics Стефан Зельтц-Аксмахер (Stefan Seltz-Axmacher) объявил в блоге на Medium о закрытии проекта, который существовал с 2016 года. В публикации он подробно объяснил причины решения и рассказал о проблемах беспилотного транспорта.

Компания разрабатывала системы, которые позволяли грузовикам ехать без водителя, но под удалённым контролем оператора — профессионального шофёра. Грузовики Starsky могли бы ездить на автопилоте по шоссе и переключаться на дистанционное управление при выезде с автомагистралей и на узких улицах.

По словам Стефана, подход компании был правильным, но рынок был перегружен обещаниями прорывного ИИ, которые не выполнялись, что снизило интерес инвесторов к проектам в этой сфере. Более того, множество технологических IPO 2019 года «отняли много сил» у технологической индустрии, а грузоперевозки находились в состоянии рецессии около 18 месяцев.

В своём заявлении Стефан перечисляет проблемы индустрии, которые не только погубили Starsky Robotics, но и грозят разорениям множеству других разработчиков беспилотников.

Какие проблемы в индустрии видит Стефан

У индустрии беспилотников есть много проблем: технологии развиваются медленно, масштабных примеров развёртывания пока нет, бизнес-модель роботакси ещё не выработана. Но самая большая сложность в том, что скорость развития машинного обучения не соответствует амбициозным заявлениям вокруг проектов, — это не искусственный интеллект, а лишь сложный инструмент сопоставления шаблонов.

В 2015 году все думали, что их детям не придётся учиться водить машину. Контролируемое машинное обучение под эгидой ИИ развивалось очень быстро, всего за несколько лет оно перешло от распознавания кошек к более-менее корректному вождению. Казалось, что ИИ будет развиваться экспоненциально согласно закону Мура, что сделало бы людей-водителей экономически неконкурентоспособными в ближайшем будущем. Но к 2020 году корпорации перестали заявлять о скором создании ИИ и согласились с тем, что до появления массового автономного транспорта осталось ещё не менее 10 лет.

Стефан Зельтц-Аксмахер

Самая сложная часть создания ИИ — это не создание системы для решения редких и сложных задач, а поиск всё более точных данных, которые нужны для обучения модели машинного обучения, говорит Стефан. Чем лучше модель — тем сложнее найти подходящие для её обучения данные.

И поэтому вместо экспоненциального роста качества работы ИИ происходит экспоненциальный рост затрат на улучшение технологий. А развитие моделей машинного обучения идёт по S-кривой:

Стефан сравнивает команду разработчика беспилотников Comma.ai с парой десятков инженеров и Tesla с командой в сотню человек — несмотря на разницу в штате результаты их работы примерно одинаковы. По этой же причине Starsky смогла стать одной из трёх компаний, проводящих тесты на реальных дорогах общего пользования, имея в команде всего 30 инженеров.

Но закон Мура — это цепочка S-образных кривых, которые сменяются при технологическом скачке, поэтому проблема не только в нём, пишет Стефан. Сложность возникает тогда, когда нужно сравнить умения беспилотников с общим «уровнем человека», чтобы принять решение о повсеместном выпуске самоуправляемых машин на дороги, считает он.

Для наглядности Стефан приводит пример с тремя предполагаемыми ситуациями: если беспилотники уже умнее, чем человек, то «уровень человека» на графике с развитием машин он показывает линией L1. Линия L2 означает, что ИИ примерно на одной ступени с «уровнем человека», а L3 — что умения людей намного выше, чем у машин.

Если индустрия беспилотников уже обошла людей по умениям (пример L1), то для массового выпуска самоуправляемых машин производителям нужно просто доказать безопасность ИИ. «Не думаю, что кто-то верит в реальность такой ситуации, но такой вариант существует», — пишет Стефан.

В случае примера L2 для массового развёртывания крупным компаниям нужно потратить от $1 млрд до $25 млрд. В этой ситуации инвесторы будут нацелены только на больших игроков и остальные остаются не у дел.

А если умениям человека соответствует только линия L3, то вообще все компании остаются не у дел — существующие технологии не смогут до неё добраться, а настоящий автономный транспорт появится примерно через 10 лет.

При этом лишь немногие стартапы смогут выжить на протяжении 10 лет без коммерческого запуска, а это значит, что практически ни одна из существующих команд по разработке беспилотников не запустит обещанные продукты, заключает Стефан.

Почему провалился Starsky Robotics

Благодаря операторам стартапу не нужно было разрабатывать «настоящий» ИИ, чтобы стать коммерчески успешным бизнесом: Стефан оценивает стоимость обслуживания от Starsky Robotics в $600 на грузовик ежегодно.

В марте 2018 года стартап привлёк $16,5 млн инвестиций от группы инвесторов, в том числе фонда Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. По данным Crunchbase, всего компания привлекла $20,3 млн.

Стефан считает, что его компания предлагала привлекательную модель на фоне описанных проблем с беспилотниками, но потенциальные инвесторы охладели сразу ко всему рынку.

Привлечь больше денег компания не смогла, а новый раунд провалился: инвесторам не понравилась сконцентрированная на операторах бизнес-модель компании, они также не оценили заверения Starsky Robotics в том, что это помогает в безопасности транспорта.

Операторская модель

Стефан заявляет, что операторская бизнес-модель интересовала менее технологичные автотранспортные компании, которые привыкли доверять людям, а не технологиям. Их больше интересовали не сами автономные системы, а объём грузов, которые могли перевозить машины.

Starsky Robotics пришлось найти партнёров среди автопарков, чтобы потом совместно продавать услуги транспортным компаниям, это позволяло работать с маржинальностью около 50%, но венчурным фондам этого не хватало.

Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что венчурные компании предпочли бы бизнес с капиталом в $1 млрд и 90% маржой, а не компанию в $5 млрд с 50% маржой, даже если бы требования к капиталу и рост были одинаковыми. Стефан Зельтц-Аксмахер

Безопасность слишком скучная

Starsky особое внимание уделяла безопасности автономного транспорта, которую сложно показать «захватывающе» и при этом очень тяжело реализовать. Компания разрабатывала технологии, патентовала разработки и проводила испытания с сентября 2017 года и задокументировала продукт, оценив шанс попасть в аварию у беспилотников Starsky в 1 на 1 млн поездок.

Но всё это было «невидимо» для инвесторов — они не понимали, насколько сложно разработать продукт подобного уровня и насколько важно снизить шанс попасть в аварию, при этом не верили в цифры и полагали, что таких результатов могут достигнуть конкуренты, заявляет Стефан.

Конкуренты же вложили усилия инженеров в другие направления, например, автоматическую смену полосы или передвижение по городским улицам — это гораздо сильнее впечатляло инвесторов, так как было нагляднее. Они не обращали внимание, что на переход от «иногда эти функции работают» к статистически достоверному результату потребуется в десятки, а то и сотни раз больше работы.

12 ноября 2019 года у Starsky Robotics провалился раунд B инвестиций на $20 млн. Большинство сотрудников ушли в неоплачиваемый отпуск, и началась процедура продажи компании. К концу января 2020 года сотрудники нашли работу в других местах, а Стефан начал продажу активов, в том числе, ряд патентов, связанных с беспилотными технологиями.