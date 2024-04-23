ЕЭК выдала предостережение финдиректору Whoosh из-за заявления о росте цен на аренду самокатов Статьи редакции
В начале апреля Александр Синявский прогнозировал, что «есть возможность для поднятия тарифов из-за инфляции и других факторов».
- Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдал предостережение финансовому директору Whoosh Александру Синявскому. Оно связано с высказыванием о возможном росте тарифов на кикшеринг.
- 4 апреля 2024 года «Интерфакс» опубликовал комментарии Синявского о годовом отчёте компании. Тот заявил, что выручка сервиса за 2024-й может вырасти на 30%, в том числе за счёт увеличения парка самокатов и роста тарифов.
- В ЕЭК считают, что комментарий Синявского «может оказать существенное влияние» на рынок кикшеринга и привести к нарушениям конкуренции.
- Whoosh занимает долю 49,09% в общем объёме поездок. Выручка компании за 2024 год выросла на 68%, до 10,7 млрд рублей. В сервисе зарегистрированы 20,4 млн пользователей.
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Что-то эта комиссия не выдала предостережение когда утильсбор на авто подняли в 2 и более раза
Они же не могут сами себя предупредить. Не корректно будет.
Стоимость аренды самоката итак выше стоимости аренды автомобиля. Что за сюр
считать минуты в лоб не корректно. в центре города на тачке в пробке потратишь больше времени и соответственно денег + ещё надо найти парковочное место
Почему не корректно? Машина дороже, машине нужно парковочное место, машины дороже перемещать на нужные места.
Запарковать можно где угодно ее
В Екатеринбурге в центре попробуйте поискать парковку бесплатную, в Москве наверняка ещё сложнее это сделать.
В Екатеринбурге проехать на такси выйдет дешевле чем на самокате в ту же точку.
В Москве для каршеринга любая парковка бесплатная, в центре найти не проблема место.
Спасибо, буду знать. А что насчёт пробок?
Я вообще не понимаю, зачем этот весь геморрой, когда есть метро?
Я был в Москве в командировках, раз 10.
Искал гостиницу рядом с метро и на работу когда ездил, то тоже от метро от 5 до 15 минут пешком идти нужно было.
Особенно подземная😌
Ну, это очень редкий уже кейс, связанный со всякими ТЦшками.
у вас какой-то другой центр
У юрента не прокатило.
в центре можно парковать только на городской парковке на местах не для инвалидов. Порой приходится кружить и бросать тачку в 10 минутах ходьбы от того места, куда тебе надо
Срубим профит, а там и закроемся)
Расходы на втомобиль так-то выше
Да?
Бензин, детали, ремонт, обслуживание
Масло всякое
Да ну что вы такое говорите, где выше, она может быть выше, если вы на самокате решили поехать из Москвы во Владивосток, а так норм!
Сравните стоимость минуты
самокаты гавно
Ты тоже
Даже если это так, это не отменяет правдивости изначального тезиса.
гавно это люди тупые
Поправлю: электросамокаты. А если быть точнее, то электропомойки.
Только полный запрет арендных электропомоек спасёт Россию.
поддерживаю
Конечно, они же опаснее автомобилей
Правила движения не сработают, самокаты же дикие, они не знают что такое правила
Кроме того, разрабатывать всё новое - это плохо. Это против бога !
СРЕДСТВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛАПТИ . ОСТАЛЬНОЕ ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА..
По факту так и есть - сейчас для этих электропомоек ПДД не действуют. На них катается кто угодно, как угодно, где угодно и в любых количествах.
Базару ноль - получайте ВУ на вашу электропомойку, и катайтесь согласно ПДД, тогда будет норм.
чтоб пересдавали раза по три-четыре практику
Да и не только арендных. Что бы очистить дороги России необходимо полностью запретить весь каршеринг, такси и курьеров на «СИМ». С личного транспорта (всего) одновременно убрать все пошлины и налоги. При покупке электро(всего) делать скидку на электричество в квартире, отменить все акцизы на топливо.
На продажу топлива и электричества за рубеж, напротив, акцизы поднять (помним про репарации — они сами себя не заплатят).
Так себе предвыборная программа.
Надеюсь, в будущем антимонопольщики доберутся до регулирования цен на игры в стиме и прочего цифрового контента
Вот ты приколист
Реестр уже вводят..
Знаете, любые публикации связанные темой самокатов как будто запускают какой-то клич ВСЕМ ДУШНИЛАМ ОТПИСАТЬСЯ : «ОН НАМ НАXYЙ НЕ НУЖО́Н ИНТЕРНЕТ ВАШ !»
Фотка на аве топ
Удачи с такой ценовой политикой))
Если бы Синявский не чесал языком об этом, а просто в один день поднял, никакие структуры на него и внимания бы не обратили, гарантирую!
самокаты отстой(
На ВДНХ уже запретили самокаты. Дойдет дело - и с тротуаров их уберут. Вот и торопится бизнесмен заработать побольше.
Я вообще умерла от этих самокатов. 🙄
У меня так брат умер
Я не могу понять - если компания моя, какие цены хочу, такие и устанавливаю, это же не совок, нет?
Погугли слово "монополия", например. Наверное удивишься, что даже не в совке за это атата делают.
Когда у российского барыги заканчивается анальная смазка для внутреннего применения- он поднимает цену. От того и инфляция.
хорошо,хоть сразу отреагировали на этот факт , куда еще повышать цены
«из-за инфляции и других факторов»
А что вы хотели? Таковы законы экономики..
№ года в календаре увеличивается - как и цены вуша.