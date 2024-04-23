Учитывая то, что у нас средний пользователь тратит 1500 рублей на наш сервис в год, мы видим, что потенциально здесь есть возможность для поднятия тарифов. Это не есть наша стратегическая установка — растить тарифы по максимуму. Но, с другой стороны, учитывая инфляцию и все остальные факторы, нам, естественно, нужно покрывать все эти издержки. Поэтому мы ожидаем, в том числе, роста тарифов в этом году.