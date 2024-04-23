Транспорт
Маша Цепелева

ЕЭК выдала предостережение финдиректору Whoosh из-за заявления о росте цен на аренду самокатов Статьи редакции

В начале апреля Александр Синявский прогнозировал, что «есть возможность для поднятия тарифов из-за инфляции и других факторов».

  • Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдал предостережение финансовому директору Whoosh Александру Синявскому. Оно связано с высказыванием о возможном росте тарифов на кикшеринг.
  • 4 апреля 2024 года «Интерфакс» опубликовал комментарии Синявского о годовом отчёте компании. Тот заявил, что выручка сервиса за 2024-й может вырасти на 30%, в том числе за счёт увеличения парка самокатов и роста тарифов.

Учитывая то, что у нас средний пользователь тратит 1500 рублей на наш сервис в год, мы видим, что потенциально здесь есть возможность для поднятия тарифов. Это не есть наша стратегическая установка — растить тарифы по максимуму. Но, с другой стороны, учитывая инфляцию и все остальные факторы, нам, естественно, нужно покрывать все эти издержки. Поэтому мы ожидаем, в том числе, роста тарифов в этом году.

Александр Синявский, цитата по «Интерфаксу»
  • В ЕЭК считают, что комментарий Синявского «может оказать существенное влияние» на рынок кикшеринга и привести к нарушениям конкуренции.
  • Whoosh занимает долю 49,09% в общем объёме поездок. Выручка компании за 2024 год выросла на 68%, до 10,7 млрд рублей. В сервисе зарегистрированы 20,4 млн пользователей.
Фото «Трушеринг»

#новости #whoosh

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48 комментариев
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 Виталий

Что-то эта комиссия не выдала предостережение когда утильсбор на авто подняли в 2 и более раза

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Алек Борисовский

Они же не могут сами себя предупредить. Не корректно будет.

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Владислав

Стоимость аренды самоката итак выше стоимости аренды автомобиля. Что за сюр

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Куртуазный маньерист

считать минуты в лоб не корректно. в центре города на тачке в пробке потратишь больше времени и соответственно денег + ещё надо найти парковочное место

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Джон Еребович

Почему не корректно? Машина дороже, машине нужно парковочное место, машины дороже перемещать на нужные места.

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Микс из мусоровоза

Запарковать можно где угодно ее

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Kirill Sushilnikov

В Екатеринбурге в центре попробуйте поискать парковку бесплатную, в Москве наверняка ещё сложнее это сделать.

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Mari

В Екатеринбурге проехать на такси выйдет дешевле чем на самокате в ту же точку.

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Pavel Cree

В Москве для каршеринга любая парковка бесплатная, в центре найти не проблема место.

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Kirill Sushilnikov

Спасибо, буду знать. А что насчёт пробок?
Я вообще не понимаю, зачем этот весь геморрой, когда есть метро?

Я был в Москве в командировках, раз 10.
Искал гостиницу рядом с метро и на работу когда ездил, то тоже от метро от 5 до 15 минут пешком идти нужно было.

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PURR POLY

Особенно подземная😌

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Pavel Cree

Ну, это очень редкий уже кейс, связанный со всякими ТЦшками.

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Александр

у вас какой-то другой центр

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Aleks Sch

У юрента не прокатило.

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Куртуазный маньерист

в центре можно парковать только на городской парковке на местах не для инвалидов. Порой приходится кружить и бросать тачку в 10 минутах ходьбы от того места, куда тебе надо

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Генератор Мемов

Срубим профит, а там и закроемся)

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PURR POLY

Расходы на втомобиль так-то выше
Да?
Бензин, детали, ремонт, обслуживание
Масло всякое

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Murfan

Да ну что вы такое говорите, где выше, она может быть выше, если вы на самокате решили поехать из Москвы во Владивосток, а так норм!

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PURR POLY

Сравните стоимость минуты

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TheGeerav

самокаты гавно

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Ale K

Ты тоже

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Слегка Придурковатый

Даже если это так, это не отменяет правдивости изначального тезиса.

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PURR POLY

гавно это люди тупые

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Слегка Придурковатый

Поправлю: электросамокаты. А если быть точнее, то электропомойки.

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Слегка Придурковатый

Только полный запрет арендных электропомоек спасёт Россию.

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Рафик Мордвинов

поддерживаю

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PURR POLY

Конечно, они же опаснее автомобилей
Правила движения не сработают, самокаты же дикие, они не знают что такое правила
Кроме того, разрабатывать всё новое - это плохо. Это против бога !
СРЕДСТВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛАПТИ . ОСТАЛЬНОЕ ПРОИСКИ ДЬЯВОЛА..

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Слегка Придурковатый

По факту так и есть - сейчас для этих электропомоек ПДД не действуют. На них катается кто угодно, как угодно, где угодно и в любых количествах.

Базару ноль - получайте ВУ на вашу электропомойку, и катайтесь согласно ПДД, тогда будет норм.

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Иван Хаманн

чтоб пересдавали раза по три-четыре практику

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Роботы из зубной пасты

Да и не только арендных. Что бы очистить дороги России необходимо полностью запретить весь каршеринг, такси и курьеров на «СИМ». С личного транспорта (всего) одновременно убрать все пошлины и налоги. При покупке электро(всего) делать скидку на электричество в квартире, отменить все акцизы на топливо.
На продажу топлива и электричества за рубеж, напротив, акцизы поднять (помним про репарации — они сами себя не заплатят).

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Слегка Придурковатый

Так себе предвыборная программа.

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Максим Ростокин

Надеюсь, в будущем антимонопольщики доберутся до регулирования цен на игры в стиме и прочего цифрового контента

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Веселый стробоскоп

Вот ты приколист

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Casey Dat

Реестр уже вводят..

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PURR POLY

Знаете, любые публикации связанные темой самокатов как будто запускают какой-то клич ВСЕМ ДУШНИЛАМ ОТПИСАТЬСЯ : «ОН НАМ НАXYЙ НЕ НУЖО́Н ИНТЕРНЕТ ВАШ !»

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Sunny Muffin

Фотка на аве топ

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Генератор Мемов

Удачи с такой ценовой политикой))

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TigrAn

Если бы Синявский не чесал языком об этом, а просто в один день поднял, никакие структуры на него и внимания бы не обратили, гарантирую!

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Раис Ибрагимов

самокаты отстой(

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Штуки из труб

На ВДНХ уже запретили самокаты. Дойдет дело - и с тротуаров их уберут. Вот и торопится бизнесмен заработать побольше.

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Запопу Кусь

Я вообще умерла от этих самокатов. 🙄

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Sunny Muffin

У меня так брат умер

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Stas Sokolov
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Otto Blotto

Я не могу понять - если компания моя, какие цены хочу, такие и устанавливаю, это же не совок, нет?

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Слегка Придурковатый

Погугли слово "монополия", например. Наверное удивишься, что даже не в совке за это атата делают.

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Отоночо

Когда у российского барыги заканчивается анальная смазка для внутреннего применения- он поднимает цену. От того и инфляция.

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Видади Исмайлов

хорошо,хоть сразу отреагировали на этот факт , куда еще повышать цены

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PURR POLY

«из-за инфляции и других факторов»

А что вы хотели? Таковы законы экономики..
№ года в календаре увеличивается - как и цены вуша.

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