Транспорт
Артур Томилко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал, как будет выглядеть терминал ВСМ в городе Статьи редакции

Его строительство «синхронизируют» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2».

  • Беглов опубликовал видео с проектом терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге, которую планируют запустить в 2028 году. По словам губернатора, сейчас «идёт проектирование объекта на территории города — планировочные решения проходят градостроительные согласования».
  • Строительство терминала будет «синхронизировано» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», которая «со временем примет на себя основной поток пассажиров из Москвы», пояснил губернатор.
  • Планы по проекту в феврале 2024 года озвучил министр транспорта Виталий Савельев. После запуска ВСМ время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2,15 часа, между Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а между Москвой и Тверью — 39 минут.
  • Этапов строительства будет два: участок «Санкт-Петербург — Зеленоград» и выходы из Москвы. Их стоимость оценивают в 1,75 трлн рублей и 221,5 млрд соответственно. В первом случае предлагают подписать договор с концессионером, во втором — взять деньги из инвестпрограммы РЖД (последние уже вложили около 40 млрд рублей).
  • В марте РЖД показали дизайн поездов для ВСМ, которые смогут развивать скорость до 400 км/ч. Их сборку планируют начать в 2026 году, а поставить первый поезд — в 2027-м.
  • Предполагается, что стоимость билетов по маршруту Москва — Санкт-Петербург после запуска магистрали составит 8,9 тысячи рублей. От Петербурга до Твери — 7,6 тысячи рублей, от Петербурга до Великого Новгорода — 1,8 тысячи рублей.

#новости #ржд

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38 комментариев
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 Илья

Мой любимый жанр контента в интернете - это когда чиновники показывают на картинках, каким что-либо БУДЕТ. Лайк не глядя!

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S.Capusta

Пока @debil где-то шастает..

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Osk

У него гифки. Гифки круче картинок

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Невероятный Блондин

У него гифки тяжелые и часто без нажатия на плэй просто висят, как картинки

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Невероятный Блондин

Ок. Забронировал

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Boyko

Представим, что не будет ВСМ к 2028, а на посту уже другой губернатор. С кого спрашивать пойдешь?)

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Макс Мартин

Другой губернатор — это либо Путин кони двинул, либо Беглов, либо оба. Нынче за такие "представим" можно и в места не столь отдаленные уехать.

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Фоксик

Может на другую должность Беглов пойдет. В мэры Москвы

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Довольный

О, снова рендеры

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Денис Попович

а ты ждал макет из фанеры?

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Довольный

Мне нравятся макеты. Поставили бы на ВДНХ где-нибудь, я бы может зашел глянуть

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Ольга Юсуп

На ВДНХ есть макет поезда, а там экскурсия только групповая раз в день, надо было ждать 4 часа. Даже макет не дали посмотреть..

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starless night

Понятно, это не новые объекты в Питере, это московское метро разрослось до Питера

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Борис

А скоро и по всей России будет, удобненько, кстати

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Владимир Егоров

Я тоже "могу повторить" и продублировать свой комментарий:
— У вас есть поезда?
— Круче! У нас есть рисунок поезда!!!

P.S. Если им можно снова выкладывать рендеры, то я тоже буду повторяться.

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Леонид Белый

Поставлю-ка заметку в календарь. Посмотрим, как новость к 27-му году настоится)

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Слегка Придурковатый

Ебать, вот это рендер!

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Андрей

Помню какой охуенный трамвай сделали в екб, жаль не реализовали серийно

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Danil Kaigorodov

Тож на рендерах сделали?)

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Андрей

Есть Смешная фотография в интернете, как он по типичным пейзажем нижнего тагила проходит испытания.

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Valdis K.

ой ,ну знаете я на планше могу такое прекрасное бедующее нарисовать ,если еще и нейронки подключу вообще в таком технологическом раю все жить будем закачаешься

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Петр В

Зачем вкладываться в железную дорогу, если цены на билеты будут выше, чем на поезда?

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Денис Попович

будет ржачно если скоростуху построят а метро как обычно проебутся

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Dimitri

Уверен что в 2028 не запустят. Такие проекты почти никогда вовремя не запускаются.

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Куртуазный маньерист

Давайте уже сделаем Санкт-Петербургский муниципальный округ города Москвы.

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Вася Пражкин

В прошлый раз(конец 90-х) из терминала осилили только котлован, а освоили 65 лямов баксов. 10 лет стоял котлован, пока на его месте не построили таки торговый центр Галерея.

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Дмитрий Перепродажный
«Лиговский проспект-2»

Так, опять корректор бухает? Тире ставить кто будет?

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SeeSmag

Солидно выглядит. Вообще крутой проект. Скорее бы это всё осуществилось и начало работать. Ну а пока довольствуемся картинками и ждём.

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Юрий Б.

Оо, мм, рендеры

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Ивасик Нагибатор

Вокзал над Ионотекой построят?

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Я сказал свое имя машине

50% времени в ролике камера лыбится на жопу поезда

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wat?!

Спасибо за рендер, конечно, но лучше бы реализацию показывали сразу.

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Bib Fortuna

Жесть, либералы удивлены рендерным технологиям

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Flexx U

Ну все осталось только чуть чуть сделать поезд и построить дорогу и будет нам счастье....

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Maxim Fox

Новый рендер подкатили

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SegaBoy

а еслиб запад не изобрел все эти программы в которых они рендеры рисуют, то как бы они обещания давали. Типо словами)))

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Soulis

"Его строительство «синхронизируют» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2»."
Если судить по истории нашего метро, то Беглов дал инсайд, что ВСМ будет готова "когда-то, может быть" =)

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Maxim Fox

Качество, говно, конечно. Но мне кажется или эти пассажиры голосуют?

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