Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал, как будет выглядеть терминал ВСМ в городе Статьи редакции
Его строительство «синхронизируют» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2».
- Беглов опубликовал видео с проектом терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге, которую планируют запустить в 2028 году. По словам губернатора, сейчас «идёт проектирование объекта на территории города — планировочные решения проходят градостроительные согласования».
- Строительство терминала будет «синхронизировано» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», которая «со временем примет на себя основной поток пассажиров из Москвы», пояснил губернатор.
- Планы по проекту в феврале 2024 года озвучил министр транспорта Виталий Савельев. После запуска ВСМ время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2,15 часа, между Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут, а между Москвой и Тверью — 39 минут.
- Этапов строительства будет два: участок «Санкт-Петербург — Зеленоград» и выходы из Москвы. Их стоимость оценивают в 1,75 трлн рублей и 221,5 млрд соответственно. В первом случае предлагают подписать договор с концессионером, во втором — взять деньги из инвестпрограммы РЖД (последние уже вложили около 40 млрд рублей).
- В марте РЖД показали дизайн поездов для ВСМ, которые смогут развивать скорость до 400 км/ч. Их сборку планируют начать в 2026 году, а поставить первый поезд — в 2027-м.
- Предполагается, что стоимость билетов по маршруту Москва — Санкт-Петербург после запуска магистрали составит 8,9 тысячи рублей. От Петербурга до Твери — 7,6 тысячи рублей, от Петербурга до Великого Новгорода — 1,8 тысячи рублей.
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Мой любимый жанр контента в интернете - это когда чиновники показывают на картинках, каким что-либо БУДЕТ. Лайк не глядя!
Пока @debil где-то шастает..
У него гифки. Гифки круче картинок
У него гифки тяжелые и часто без нажатия на плэй просто висят, как картинки
Ок. Забронировал
Представим, что не будет ВСМ к 2028, а на посту уже другой губернатор. С кого спрашивать пойдешь?)
Другой губернатор — это либо Путин кони двинул, либо Беглов, либо оба. Нынче за такие "представим" можно и в места не столь отдаленные уехать.
Может на другую должность Беглов пойдет. В мэры Москвы
О, снова рендеры
а ты ждал макет из фанеры?
Мне нравятся макеты. Поставили бы на ВДНХ где-нибудь, я бы может зашел глянуть
На ВДНХ есть макет поезда, а там экскурсия только групповая раз в день, надо было ждать 4 часа. Даже макет не дали посмотреть..
Понятно, это не новые объекты в Питере, это московское метро разрослось до Питера
А скоро и по всей России будет, удобненько, кстати
Я тоже "могу повторить" и продублировать свой комментарий:
— У вас есть поезда?
— Круче! У нас есть рисунок поезда!!!
P.S. Если им можно снова выкладывать рендеры, то я тоже буду повторяться.
Поставлю-ка заметку в календарь. Посмотрим, как новость к 27-му году настоится)
Ебать, вот это рендер!
Помню какой охуенный трамвай сделали в екб, жаль не реализовали серийно
Тож на рендерах сделали?)
Есть Смешная фотография в интернете, как он по типичным пейзажем нижнего тагила проходит испытания.
ой ,ну знаете я на планше могу такое прекрасное бедующее нарисовать ,если еще и нейронки подключу вообще в таком технологическом раю все жить будем закачаешься
Зачем вкладываться в железную дорогу, если цены на билеты будут выше, чем на поезда?
будет ржачно если скоростуху построят а метро как обычно проебутся
Уверен что в 2028 не запустят. Такие проекты почти никогда вовремя не запускаются.
Давайте уже сделаем Санкт-Петербургский муниципальный округ города Москвы.
В прошлый раз(конец 90-х) из терминала осилили только котлован, а освоили 65 лямов баксов. 10 лет стоял котлован, пока на его месте не построили таки торговый центр Галерея.
Так, опять корректор бухает? Тире ставить кто будет?
Солидно выглядит. Вообще крутой проект. Скорее бы это всё осуществилось и начало работать. Ну а пока довольствуемся картинками и ждём.
Оо, мм, рендеры
Вокзал над Ионотекой построят?
50% времени в ролике камера лыбится на жопу поезда
Спасибо за рендер, конечно, но лучше бы реализацию показывали сразу.
Жесть, либералы удивлены рендерным технологиям
Ну все осталось только чуть чуть сделать поезд и построить дорогу и будет нам счастье....
Новый рендер подкатили
а еслиб запад не изобрел все эти программы в которых они рендеры рисуют, то как бы они обещания давали. Типо словами)))
"Его строительство «синхронизируют» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2»."
Если судить по истории нашего метро, то Беглов дал инсайд, что ВСМ будет готова "когда-то, может быть" =)
Качество, говно, конечно. Но мне кажется или эти пассажиры голосуют?