Останутся только чартеры для вывоза россиян и рейсы из Москвы в другие столицы.

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С 23 марта 2020 будет приостановлено авиасообщение России со всеми странами. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Продолжат летать только рейсы в столицы других государств из Москвы и чартеры для вывоза россиян, которые сейчас остаются за рубежом.