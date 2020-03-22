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Останутся только чартеры для вывоза россиян и рейсы из Москвы в другие столицы.
С 23 марта 2020 будет приостановлено авиасообщение России со всеми странами. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Продолжат летать только рейсы в столицы других государств из Москвы и чартеры для вывоза россиян, которые сейчас остаются за рубежом.
Решение органа связано с распространением коронавируса. Распотребнадзор пишет, что сейчас в России зарегистрировано 367 случаев заболевания, 61 из них выявлены за последние сутки. При этом в мире, по данным сайта ВОЗ, число заболевших превышает 292 тысячи человек.
И это при том, что на текущий момент в России даже близко не превышен эпидемический порог.
до голосования и не привысит
оф данные на тек момент:
подтверждено 367
спасено 16
умерло 351
хаха шутка, умерло 0 (плюс минус)
активных 351
Порог остает от реальности при поголовном тестировании на 5 дней, при выборочном - на 2 недели, если сейчас 300, то через две недели - около 5-10 тысяч при отсутствии мер. Этого хватит для порога?🤔
При чем тут эпид. порог для гриппа и для коронавируса? Для новых заболеваний, особенно с высокой заразностью эпид порогом можно считать 1 и превышен он более чем в 300 раз. И вот например очень вероятный очаг в Хабаровске, по статистике и географии очень похоже и было уже в начале марта. При этом из них никто не проверен. А превышен даже эпид порог гриппа, а не коронавируса(который не определен и определенно должен быть очень низким) https://iz.ru/982603/2020-03-03/bolee-120-chelovek-zaboleli-pnevmoniei-v-khabarovske
Только Китай фиксирует прекращение новых заболеваний. Для всего мира эта проблема только начинается. Нужны конкретные меры. Китай уже показал пример
" К окончанию эпидемического подъема в Китае привело не то, что все китайцы оделись в противочумные костюмы. Эпидемический подъем обычно — это 13 недель. У нас он только в начале. Есть общие биологические законы. Вирус в Китае уходит не потому, что улицы поливали хлоркой, а потому, что прошел эпидемический цикл. " Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ Алексей Яковлев.
Вопрос не в дате окончания эпидемического подъема, а в количестве умерших и ставших инвалидами. И я на 100% уверен, что статистика у нас будет лучше чем в Китае, но люди от этого не оживут.
Колючка, комендантский час, расстрелы. Только эффективные меры, только хардкор!
PS: тэг сарказм прилагается.
Весь мир болеет из-за дурости китайского руководства. Збс пример
весь мир болеет из-за своей собственной дурости
Ага, объясните это тем китайцам, которые после 26 декабря 2019 года полетели в Европу и Америку на праздники. Ведь именно тогда китайский врач сообщил, что случилась вспышка доселе невиданного. Но ЦК сказало не бздеть тут лишний раз. Результат - карантин только 15 января, когда все кто успел уже выехал/приехал.
Кстати, как и принято в странах, где жизнь человека ничего не стоит, доктора реабилитировали. Правда он умер уже к этому времени.
Пример эффективности "социального капитализма", разумности и дисциплинированности населения. В других странах такого не будет – ни где.
В Чехии мы уже неделю сидим дома все, улицы пустые. Карантин. Не надо за всех то говорить. Границы закрыты полностью, а не так как в России, "все авиасообщение" прекращено и есть звездочка в виде шарика. Ну и из разговоров с друзьями в России ещё не все понимают что происходит, вчера работали клубы, метро работает, короче хапанете вы скоро, царю похер на всех.
А что забавно некоторые думают что это заговор и никакого вируса нет, якобы это все трамп построил. Забавно такое слышать.
Но на самом деле все не так плохо, в России достаточно ИВЛ аппаратов, для сравнения в Англии их все 15!!! Сегодня списывался с подругой из Англии она реально боится, при том что в Англии власти ведут себя также безответственно и ничего незакрывают. То есть видимо будет повторение Италии
ну вы уже хапанули в своей Европе, несмотря на отсутствие царя
потому что похер - он и в Европе похер
У тебя мозги куриные или тебе слово Европа как красная тряпка? Я тебе про Чехию говорю, а ты мне про Европу. Я тебе а, ты мне б. Я живу здесь сейчас и за неделю я не увидел ни одного человека на улице без маски, ноль понимаешь! То есть люди ответственно подходят. Неделю назад были закрыты границы и ограничено передвижение между городами. И сегодня уже судя по всему заболевших меньше чем вчера, пошло на спад.
Я живу в Ростове-на-Дону и если бы не СМИ, то вообще бы ничего заметно не было. Сегодня не видел ни 1 человека в маске, все работает, никаких проблем.
Ну хоть элементарно родителей своих оградите от лишних контактов. В общем британский вариант мне сейчас больше всего импонирует.
Да, у меня отец в России, и когда я ему звонил чтобы в очередной раз сказать не ехать в Москву, правильно, он был в пути:) Вообщем не делается абсолютно ничего, никаких ограничений нет, и почему так мало заболевших, это вызывает подозрение.
Так а чем вам британский вариант импонирует? Есть просто страны которые могут себе позволить такой вариант, например Германия с 11000 ИВЛ, а есть Британия где этих аппаратов всего 15, иначе как раздолбайством этот вариант не назовешь
Ну информирование в принципе есть. Правда то запугивают, то наоборот, говорят о малом числе заболевших. Раздрай полный. Никак не могут решить, то ли жителей спасать, то ли любой ценой затащить на голосование.
Я эту неделю провел в Москве и если бы не СМИ тоже бы ничего не понял.
"Но на самом деле все не так плохо, в России достаточно ИВЛ аппаратов, для сравнения в Англии их все 15!!!"
Вы уверены что не ошиблись в цифре?
Отряды СОБР уже начинают дополнительное обучение. Это не шутка, кстати.
ОМОН начнёт чуть попозже. Тоже не шутка
Всему миру понравилось нагибать население под предлогом пандемии.
А экономика уже итак в труху после Китая, так хоть власть укрепим
Сильно ли нагибает население Израиль оплачивающий зарплаты простаивающим официантам или США которые готовятся выплатить своим гражданам по 1000$ без обязательств? Или все же нагибают пенсионеров которых собираются согнать на юридически не обоснованное голосование? И экономика в труху не после Китая, а из-за перегрузки нефтяных компаний внешним долгом и самостоятельного выхода из нефтяного картеля
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