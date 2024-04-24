Mercedes-Benz представила электрический «гелендваген» с запасом хода 470 км и разгоном до 100 км/ч за 4,6 секунды Статьи редакции
Внешне автомобиль практически не отличается от бензиновой версии.
- Mersedes-Benz G580 EQ (EQG) оснащён четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) общей мощностью 587 л.с., пишет The Verge. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль, — 290 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.
- Батарея ёмкостью 116 кВт/ч при полном заряде обеспечивает запас хода примерно в 470 км (оценка по стандарту WLTP). В Mercedes-Benz отмечают, что показатель может меняться в зависимости от «условий эксплуатации». Под днищем аккумулятор также защищён пластиной из «смеси материалов» для езды по бездорожью.
- Внешний вид электрического «гелендвагена» практически не отличается от прошлых поколений. Mercedes-Benz внесла «небольшие изменения» в аэродинамику автомобиля: увеличила высоту капота и добавила воздушные завесы на задние колёсные арки. Решётка радиатора стала закрытой и получила подсветку по контуру.
- В салоне установлен 12,3-дюймовый экран с функцией «прозрачного капота» — она позволяет получать изображение «сквозь» переднюю часть машины. В мультимедийную систему добавлена функция G-Roar, которая имитирует звуки двигателя.
- Автомобиль можно купить в комплектации без запасного колеса сзади. Вместо него установят коробку, в которой можно хранить зарядный кабель, цепи противоскольжения и инструменты.
- Стоимость Mersedes-Benz G580 EQ начинается от €142 621 (около 14,2 млн рублей по курсу ЦБ на 24 апреля 2024-го).
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Позорище. Гелик любят за рык, который и оставили в текущих G63. Его звук это часть харизмы. А эта сущность, со звуком троллейбуса непонятно зачем нужна. Тем более после 150 в любом гелике из-за аэродинамики шум адский, а тут маркетинговая уловка для зумерков, гляньте экоповесточная машинка с максималкой в 290.
P.S. Съехать на шашлыки в таком не получится. Чуть заденешь и батарея, стоимостью 70% авто под замену.
Чем сильнее рычит машина, тем меньше размер члена у владельца. Смотрел документалку об этом.
Пиздец, пошел свой М выхлоп с бехи снимать.
в чем удовольствие раздражать всех горожан переодически хлопающим громким передежом?
Это колхозный менталитет, чем громче пердит твоя ява, тем ты круче
Это способ привлечь к себе внимание и повысить самооценку
Конечно, а звук троллейбуса авто это способ получения одобрения от смузихлебов.
Вы за всех то не говорите. Многовато берете на себя.
Любите пердежь? Подходите - пёрну вам в ухо! Кайфанете))
Карбоновая накладка защищает батарею.Гелик любят за рык, который и оставили в текущих G63. Его звук это часть харизмы. А эта сущность, со звуком троллейбуса непонятно зачем нужна.
А BMW любили бандиты. А то вдруг окажется, что этот рык волнует только тут кого-то
BMW любят и программисты, у меня беха и у друга тоже. У меня М выхлоп, у него обычный. И тут я задумался...
Точно, еще защита, которую сломаешь и отдашь 10к eur. Ну нах такое "будущее".
Это в Джили 70%, а в цене Гелика батарея ничто
Электромотоцикл HARLEY-DAVIDSON передает тебе пламенный привет.
Ну вон самокаты запрещают, так хоть на электрогелики пересядут.
Я считаю что вся проблема электромобилей в том что у них батарейка разряжается. 🙄
а у бензиновых в том, что бензин заканчивается?
А он не заканчивается. И зимой расходуется не за 12 минут.
Всё равно страшные они, как топором рубленые.
вот-вот , как будто плохо собранная игрушечная версия , но в большом формате
👍🏻 Истинно так.
Согласен, не знаю за что их полюбили обычный вазик, про салон вообще молчу)
В этом их притягательность. Ну не для всех естесно.
Пхахаха, Они в своей реальности живут и рынок EV вообще не мониторят?))
С такой ценой продажи будут отличными, потом на основе этих продаж сделают вывод что "EV не выгодна, нет спроса" ))
Так это недорого для GW
на гелика- да, но не для электрички
G-класс машина для богатых. Такую берут 2-ой, 3-ей машиной в семью. Но никак не первой.
Но не все это понимают. Берут БУ по низу рынка, а потом начинается, а какое ГБО подешевле? А есть аналоги по подвеске? :)
Нытьё журналистов о небольшом замедлении роста продаж некоторых электрокаров никак не влияет на стратегию компаний. Всем понятно что переход на электрокары это только вопрос времени.
гелик – Mercedes, на vc – MerSedes :)))
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В Чечне все купят
Может в нем и удобно, но это такая безвкусная коробка, фу
Наоборот: в нём вообще нихуя не удобно, но внешность охуенная, да.
Неужели экран не на весь тоннель? о_О
Настоящий рекламный слоган для Гелика: Автомобиль для получения налогового вычета на бизнес стал еще лучше (получите еще больше вычета)!
кВт*ч