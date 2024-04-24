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Транспорт
Артур Томилко

Mercedes-Benz представила электрический «гелендваген» с запасом хода 470 км и разгоном до 100 км/ч за 4,6 секунды Статьи редакции

Внешне автомобиль практически не отличается от бензиновой версии.

Фото здесь и далее: Mersedes-Benz
  • Mersedes-Benz G580 EQ (EQG) оснащён четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) общей мощностью 587 л.с., пишет The Verge. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль, — 290 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.
  • Батарея ёмкостью 116 кВт/ч при полном заряде обеспечивает запас хода примерно в 470 км (оценка по стандарту WLTP). В Mercedes-Benz отмечают, что показатель может меняться в зависимости от «условий эксплуатации». Под днищем аккумулятор также защищён пластиной из «смеси материалов» для езды по бездорожью.
  • Внешний вид электрического «гелендвагена» практически не отличается от прошлых поколений. Mercedes-Benz внесла «небольшие изменения» в аэродинамику автомобиля: увеличила высоту капота и добавила воздушные завесы на задние колёсные арки. Решётка радиатора стала закрытой и получила подсветку по контуру.
  • В салоне установлен 12,3-дюймовый экран с функцией «прозрачного капота» — она позволяет получать изображение «сквозь» переднюю часть машины. В мультимедийную систему добавлена функция G-Roar, которая имитирует звуки двигателя.
  • Автомобиль можно купить в комплектации без запасного колеса сзади. Вместо него установят коробку, в которой можно хранить зарядный кабель, цепи противоскольжения и инструменты.
  • Стоимость Mersedes-Benz G580 EQ начинается от €142 621 (около 14,2 млн рублей по курсу ЦБ на 24 апреля 2024-го).

#новости #mercedesbenz

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42 комментария
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 Walenok

Позорище. Гелик любят за рык, который и оставили в текущих G63. Его звук это часть харизмы. А эта сущность, со звуком троллейбуса непонятно зачем нужна. Тем более после 150 в любом гелике из-за аэродинамики шум адский, а тут маркетинговая уловка для зумерков, гляньте экоповесточная машинка с максималкой в 290.
P.S. Съехать на шашлыки в таком не получится. Чуть заденешь и батарея, стоимостью 70% авто под замену.

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Maxim Fox

Чем сильнее рычит машина, тем меньше размер члена у владельца. Смотрел документалку об этом.

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Мимо проходивший

Пиздец, пошел свой М выхлоп с бехи снимать.

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Andrei Smirnoff

в чем удовольствие раздражать всех горожан переодически хлопающим громким передежом?

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ЯжПрограммист

Это колхозный менталитет, чем громче пердит твоя ява, тем ты круче

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Андрей

Это способ привлечь к себе внимание и повысить самооценку

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Walenok

Конечно, а звук троллейбуса авто это способ получения одобрения от смузихлебов.

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Walenok

Вы за всех то не говорите. Многовато берете на себя.

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Andrei Smirnoff

Любите пердежь? Подходите - пёрну вам в ухо! Кайфанете))

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Юрий Б.
Чуть заденешь и батарея,

Карбоновая накладка защищает батарею.

Гелик любят за рык, который и оставили в текущих G63. Его звук это часть харизмы. А эта сущность, со звуком троллейбуса непонятно зачем нужна.

А BMW любили бандиты. А то вдруг окажется, что этот рык волнует только тут кого-то

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Мимо проходивший

BMW любят и программисты, у меня беха и у друга тоже. У меня М выхлоп, у него обычный. И тут я задумался...

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Дмитрий Яшин
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Дмитрий Яшин
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Мимо проходивший
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Дмитрий Яшин
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Дмитрий Яшин
Карбоновая накладка защищает батарею.
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Walenok

Точно, еще защита, которую сломаешь и отдашь 10к eur. Ну нах такое "будущее".

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Denis Azarenko

Это в Джили 70%, а в цене Гелика батарея ничто

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Khulster
Позорище. Гелик любят за рык, который и оставили в текущих G63.

Электромотоцикл HARLEY-DAVIDSON передает тебе пламенный привет.

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Вася Пражкин

Ну вон самокаты запрещают, так хоть на электрогелики пересядут.

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Запопу Кусь

Я считаю что вся проблема электромобилей в том что у них батарейка разряжается. 🙄

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Айнур

а у бензиновых в том, что бензин заканчивается?

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Дмитрий Яшин

А он не заканчивается. И зимой расходуется не за 12 минут.

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Вадим Д.

Всё равно страшные они, как топором рубленые.

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In the Abyss

вот-вот , как будто плохо собранная игрушечная версия , но в большом формате

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Вадим Д.

👍🏻 Истинно так.

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Garold268

Согласен, не знаю за что их полюбили обычный вазик, про салон вообще молчу)

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Stas Sokolov

В этом их притягательность. Ну не для всех естесно.

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Nikolay Vavilov

Пхахаха, Они в своей реальности живут и рынок EV вообще не мониторят?))
С такой ценой продажи будут отличными, потом на основе этих продаж сделают вывод что "EV не выгодна, нет спроса" ))

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Anton

Так это недорого для GW

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Nikolay Vavilov

на гелика- да, но не для электрички

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Walenok

G-класс машина для богатых. Такую берут 2-ой, 3-ей машиной в семью. Но никак не первой.

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Stas Sokolov

Но не все это понимают. Берут БУ по низу рынка, а потом начинается, а какое ГБО подешевле? А есть аналоги по подвеске? :)

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Optimus

Нытьё журналистов о небольшом замедлении роста продаж некоторых электрокаров никак не влияет на стратегию компаний. Всем понятно что переход на электрокары это только вопрос времени.

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B D

гелик – Mercedes, на vc – MerSedes :)))

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Дмитрий Яшин

.

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TVRU

В Чечне все купят

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Чай поставьте

Может в нем и удобно, но это такая безвкусная коробка, фу

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Дмитрий Яшин

Наоборот: в нём вообще нихуя не удобно, но внешность охуенная, да.

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Дмитрий Яшин

Неужели экран не на весь тоннель? о_О

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Alex

Настоящий рекламный слоган для Гелика: Автомобиль для получения налогового вычета на бизнес стал еще лучше (получите еще больше вычета)!

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Alexander
Батарея ёмкостью 116 кВт/ч

кВт*ч

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