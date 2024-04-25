«Яндекс Карты» выпустили обновление для пешеходов и велосипедистов: добавили зум карты на маршруте и другое Статьи редакции
Сервис теперь автоматически меняет обзор по направлению движения, приближая и отдаляя маршрут при необходимости.
- При построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате в приложении «Яндекс Карт» пользователи смогут посмотреть график перепада высот и количество крутых подъёмов и лестниц в пути, рассказал сервис.
- Пешеходы также увидят примерное количество шагов, велосипедисты — есть ли на маршруте велодорожки и придётся ли съезжать на проезжую часть.
- Теперь сервис автоматически меняет обзор по направлению движения, приближая и отдаляя карту при необходимости: например, при приближении поворота приложение покажет подсказку и приблизит карту.
- Разработчики обновили и сами карты: сделали ярче номера домов и подъездов, добавили больше тропинок, тротуаров и велодорожек. «Карты» теперь «привязывают» к ним курсор маршрута, чтобы точнее показывать местоположение.
- В октябре 2023 года в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появилось подробное отображение городских дорог — с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Детализация доступна для центров Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов.
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Хорошее обновление, но с кривым gps в Москве пользоваться будет сложно. Уедешь не туда
Жутко бесячая фигня. Как таксисты по центру работают не понятно
Вчера уже прилетело обновление, я несколько раз скипал приложение - не понимал что происходит. Обновления полезные, но нужно было как-то онбордить старых пользователей.
"онбордить"
Зачем ты написал это слово?
Если утром два-три раза поскипать, то вечером надо хотя бы разок основательно поонбордить.
— Доктор, я уже совсем не могу онбордить.
— А сколько вам лет?
— 80.
— Так уже возраст, батенька.
— Моему соседу 85 лет, а он говорит, что может онбордить семь раз за ночь!
— Ну и вы говорите.
2гис покурил в сторонке
Тока в нем когда добавили рельеф для пешеходов? 2 года назад?
В 2ГИС все это давно реализовано 🤦♂️
Только навигация все равно до Яндекса недотягивает
Использую оба сервиса и каких-то проблем с навигацией не наблюдаю ни в я.картах, ни в 2ГИС, разве что геолокация периодически уводит в е*еня, но это уже вопрос не к сервисам.
Он там живёт, в сторонке
Года два как перепады высот и прочие плюшки, яндекс все фичи повторят) забавно наблюдать
Разработчики обновили и сами карты: сделали ярче номера домов и подъездов, добавили больше тропинок, тротуаров и велодорожек.- вот это нужная инфа,а то доп определенный найти сложнее всего
Маршруты для самоката строит адекватнее чем для велика, велосипедистам предлагает по дворам петлять.
Более безопасные, для того, чтобы не столкнуться с епнутым самокатчиком.
Вот это прям нужное обновление. Особенно когда сервис автоматически меняет обзор по направлению движения, приближая и отдаляя карту при необходимости, это очень удобно при движении на велике, то что будет подсказка при приближении поворота. Так что спасибо за это.
Всё равно углами водит
Я думаю, на Дворцовой просто нет разметки соответствующей, поэтому так.
Зачем разметка на площади из сплошного асфальта?
Там музыканты могут стоять, чтобы не сбил
Рядом с Дворцовой самокаты запрещены
Яндекс.Strava
Увы, Яндекс не способен сделать подобный сервис в принципе :(
Вот это да! То, что навигационные приложения умели лет 10 назад, выдается как инновация! Успех!
Это топ, мне тяжело ориентироваться, если карта не двигается по направлению движения)
Он вращает карту до состояния Север внизу?