Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс Карты» выпустили обновление для пешеходов и велосипедистов: добавили зум карты на маршруте и другое Статьи редакции

Сервис теперь автоматически меняет обзор по направлению движения, приближая и отдаляя маршрут при необходимости.

  • При построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате в приложении «Яндекс Карт» пользователи смогут посмотреть график перепада высот и количество крутых подъёмов и лестниц в пути, рассказал сервис.
  • Пешеходы также увидят примерное количество шагов, велосипедисты — есть ли на маршруте велодорожки и придётся ли съезжать на проезжую часть.
Источник: «Яндекс Карты»
  • Теперь сервис автоматически меняет обзор по направлению движения, приближая и отдаляя карту при необходимости: например, при приближении поворота приложение покажет подсказку и приблизит карту.
Велосипедный маршрут / Источник: «Яндекс Карты»
  • Разработчики обновили и сами карты: сделали ярче номера домов и подъездов, добавили больше тропинок, тротуаров и велодорожек. «Карты» теперь «привязывают» к ним курсор маршрута, чтобы точнее показывать местоположение.
  • В октябре 2023 года в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появилось подробное отображение городских дорог — с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Детализация доступна для центров Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов.

#новости #яндекскарты

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27 комментариев
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 Артем Малов

Хорошее обновление, но с кривым gps в Москве пользоваться будет сложно. Уедешь не туда

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Захар что-то знает

Жутко бесячая фигня. Как таксисты по центру работают не понятно

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Платон Щукин

Вчера уже прилетело обновление, я несколько раз скипал приложение - не понимал что происходит. Обновления полезные, но нужно было как-то онбордить старых пользователей.

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Слегка Придурковатый

"онбордить"

Зачем ты написал это слово?

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Griby Lenina

Если утром два-три раза поскипать, то вечером надо хотя бы разок основательно поонбордить.

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Слегка Придурковатый

— Доктор, я уже совсем не могу онбордить.
— А сколько вам лет?
— 80.
— Так уже возраст, батенька.
— Моему соседу 85 лет, а он говорит, что может онбордить семь раз за ночь!
— Ну и вы говорите.

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Zakharov Anton

2гис покурил в сторонке

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Sanya Radostev

Тока в нем когда добавили рельеф для пешеходов? 2 года назад?

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Andrew Garcia

В 2ГИС все это давно реализовано 🤦‍♂️

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Zakharov Anton

Только навигация все равно до Яндекса недотягивает

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Andrew Garcia

Использую оба сервиса и каких-то проблем с навигацией не наблюдаю ни в я.картах, ни в 2ГИС, разве что геолокация периодически уводит в е*еня, но это уже вопрос не к сервисам.

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Буквоед

Он там живёт, в сторонке

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KIK

Года два как перепады высот и прочие плюшки, яндекс все фичи повторят) забавно наблюдать

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Дмитрий Сомов

Разработчики обновили и сами карты: сделали ярче номера домов и подъездов, добавили больше тропинок, тротуаров и велодорожек.- вот это нужная инфа,а то доп определенный найти сложнее всего

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Михаил Ефименко

Маршруты для самоката строит адекватнее чем для велика, велосипедистам предлагает по дворам петлять.

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НЕплатный акк

Более безопасные, для того, чтобы не столкнуться с епнутым самокатчиком.

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Andrey Gulenko

Вот это прям нужное обновление. Особенно когда сервис автоматически меняет обзор по направлению движения, приближая и отдаляя карту при необходимости, это очень удобно при движении на велике, то что будет подсказка при приближении поворота. Так что спасибо за это.

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rocket rocket
добавили больше тропинок

Всё равно углами водит

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Boyko

Я думаю, на Дворцовой просто нет разметки соответствующей, поэтому так.

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rocket rocket

Зачем разметка на площади из сплошного асфальта?

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Maxim Fox

Там музыканты могут стоять, чтобы не сбил

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Michael Petroff

Рядом с Дворцовой самокаты запрещены

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Foma Kiniaev

Яндекс.Strava

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Ияза Гара

Увы, Яндекс не способен сделать подобный сервис в принципе :(

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Ияза Гара

Вот это да! То, что навигационные приложения умели лет 10 назад, выдается как инновация! Успех!

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Борис Ш.
Теперь сервис автоматически меняет обзор по направлению движения, приближая и отдаляя карту при необходимости

Это топ, мне тяжело ориентироваться, если карта не двигается по направлению движения)

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НЕплатный акк

Он вращает карту до состояния Север внизу?

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