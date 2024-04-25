Транспорт
Таня Боброва

«Почта России» начала тестировать автономный электрогрузовик Evocargo N1 Статьи редакции

Он будет в течение месяца перевозить почтовые отправления на территории логистического центра.

  • Первый Evocargo N1 от компании «Эвокарго» начал курсировать на базе логистического центра почтового оператора «Внуково-2», сообщила «Почта России». Его будут тестировать в течение месяца.
  • Для этого сотрудники «Эвокарго» создали цифровой двойник территории и разработали маршрут движения. Во время тестов грузовик в автоматическом режиме будет перевозить почтовые отправления.
  • Грузоподъёмность автомобиля составляет 2 т, дальность хода на одном заряде — 200 км. Он оборудован системой автопилота пятого поколения.
Источник: «Почта России»
  • Созданная в 2020 году «Эвокарго» разрабатывает логистические сервисы и электрический грузовой беспилотный транспорт. В 2023 году беспилотные грузовики компании начали тестировать, в частности, «Татнефть», Wildberries и «Грузовичкоф».
Фрагмент из видео Wildberries

#новости #почтароссии

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62 комментария
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 Франсиско Пухольс

Традиционно ждём комментариев, почему это плохо

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Hox
Традиционно ждём комментариев, почему это плохо

Действительно. Теперь "дрон" весит больше 2 тонн, и имеет дальность хода 200 км.
Что может пойти не так?

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Mari

потому что посылки будут падать с еще большей высоты

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3 комментария
Сергей Исаков

У них уже всё плохо

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11 комментариев
Артур Мороз

Не то чтобы это плохо. Просто при мне в отделении почты посылки швыряли. Как будто бы не на том фокус

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Anton

В забугорном интернете пишут, что это отнимает места рабочие у людей, не способствует эко-повестке и несёт дополнительные затраты для компаний, которые вряд ли отольются в ближайшее время

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1 комментарий
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Пусть тут по будет

https://ria.ru/20240412/tramvay-1939687052.html

Пешеходов в Петербурге сбил трамвай с…
Трамвай, который при обкатке в пятницу сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге…
ria.ru
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nochnoy.ru

Автопилот был отключен, трамвай ехал в классическом режиме, инцидент произошёл из-за неисправных тормозов и никакого отношения к автопилоту не имеет.

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7 комментариев
Andrew Volosnikov

Учитывая то, что система на этом трамвае была отключена и управлялся он человеком, весьма странно обвинять ИИ.

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1 комментарий
Психиатрическая неотложка

Все, что надо знать об «импортозамещенной» технике.

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Невероятный Блондин

Ох, там и видео!
А человек, которого засосало в конце, выжил?

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Mari

Как они будут доставать оттуда посылки? Вынимать нижнюю коробку, а все остальное будет просто падать на землю?)

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Olex

Ручками

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Леонид Гнездилов

А почему нет? Это же почта России))

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Shoo
Для этого сотрудники «Эвокарго» создали цифровой двойник территории и разработали маршрут движения. Во время тестов грузовик в автоматическом режиме будет перевозить почтовые отправления.

Т.е. весь автопилот - это ездить по захардкоженному маршруту и в лучшем случае предотвращать столкновения.
Вот это я, конечно, понимаю пятое поколение.

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Alex

Учащийся, знай уровни модели SAE! Кирпич на педали газа - 3 уровень, запасной кирпич если первый соскользнул - 4 уровень, всесезонная резина, позволяющая ехать в любых погодных условиях - 5 уровень.

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1 комментарий
Давид Азарян

я один вспоминаю сразу сцену из фильма место назначения когда вижу такие большие фуры? Это прям очень большая фура

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Ivan Mart

Это не фура. Грузоподъёмность 2т - это что-то на уровне Газели, т.е. даже под категорию С не попадает.

P.s. посмотрел видео и подозреваю, что это был сарказм)

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1 комментарий
Мяурицио ди Мяуро

Молодцы, внедряют инновации, несмотря на санкционное давление.

Подобные проекты реализовывают и другие крупные игроки мировой логистики - Амазон, FedEx, DHL, Deutsche Post.

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Optimus

Вся электроника этого грузовика заграничная. На пару прототипов можно привезти нелегально. Но о массовом производстве речи не может быть.

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3 комментария
Корней Волков

Знаменитые американские лидеры сервисов доставки
https://media1.tenor.com/m/ClAp685q6pEAAAAC/drop-off-dropping-off-a-package.gif

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Юрий Болотов

Боже мой, он же на первом повороте перевернется!

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Ivan Mart

Там же весь центр тяжести на раме находится за счёт аккумуляторов.

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Сергей Исаков

кстати один из плюсов отсутствия водителя, можно усилия в повороте автоматически задавать в зависимости от загрузки, чего не получится с условным таджиком

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1 комментарий
Запопу Кусь

Ему прям в нос зарядку сунули 😳

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Таир Бакиев

А что не так? НА лифах же тоже прям спереди зарядка.

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Вадим Д.

С разгона в стену качественно влипает?

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Семён Аксёнов

выглядит хорошо, добрая морда

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Невкусно и грустно
Он оборудован системой автопилота пятого поколения

Даже Элмо уже не лечит своим фанатам про 5 поколение

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Вася Пражкин

Справедливости ради, Почта же не заявляет, что он используется 100% времени. «Оборудовали», отчитались, есть что по первому каналу показать.

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1 комментарий
Станислав

Нужно было самосвал делать изначально.

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Andrey

Походит на грузовички от Arrival, который обанкротился в лондоне

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Александр Фокин

такой миниатюрный грузовик , но все таки не внушают доверия беспилотный транспорт

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Невероятный Блондин

Блять, ну почему делают они, а стыдно мне? 🙈

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59 комментариев
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