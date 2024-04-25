«Почта России» начала тестировать автономный электрогрузовик Evocargo N1 Статьи редакции
Он будет в течение месяца перевозить почтовые отправления на территории логистического центра.
- Первый Evocargo N1 от компании «Эвокарго» начал курсировать на базе логистического центра почтового оператора «Внуково-2», сообщила «Почта России». Его будут тестировать в течение месяца.
- Для этого сотрудники «Эвокарго» создали цифровой двойник территории и разработали маршрут движения. Во время тестов грузовик в автоматическом режиме будет перевозить почтовые отправления.
- Грузоподъёмность автомобиля составляет 2 т, дальность хода на одном заряде — 200 км. Он оборудован системой автопилота пятого поколения.
- Созданная в 2020 году «Эвокарго» разрабатывает логистические сервисы и электрический грузовой беспилотный транспорт. В 2023 году беспилотные грузовики компании начали тестировать, в частности, «Татнефть», Wildberries и «Грузовичкоф».
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Традиционно ждём комментариев, почему это плохо
Действительно. Теперь "дрон" весит больше 2 тонн, и имеет дальность хода 200 км.
Что может пойти не так?
потому что посылки будут падать с еще большей высоты
У них уже всё плохо
Не то чтобы это плохо. Просто при мне в отделении почты посылки швыряли. Как будто бы не на том фокус
В забугорном интернете пишут, что это отнимает места рабочие у людей, не способствует эко-повестке и несёт дополнительные затраты для компаний, которые вряд ли отольются в ближайшее время
Пусть тут по будет
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939687052.html
Автопилот был отключен, трамвай ехал в классическом режиме, инцидент произошёл из-за неисправных тормозов и никакого отношения к автопилоту не имеет.
Учитывая то, что система на этом трамвае была отключена и управлялся он человеком, весьма странно обвинять ИИ.
Все, что надо знать об «импортозамещенной» технике.
Ох, там и видео!
А человек, которого засосало в конце, выжил?
Как они будут доставать оттуда посылки? Вынимать нижнюю коробку, а все остальное будет просто падать на землю?)
Ручками
А почему нет? Это же почта России))
Т.е. весь автопилот - это ездить по захардкоженному маршруту и в лучшем случае предотвращать столкновения.
Вот это я, конечно, понимаю пятое поколение.
Учащийся, знай уровни модели SAE! Кирпич на педали газа - 3 уровень, запасной кирпич если первый соскользнул - 4 уровень, всесезонная резина, позволяющая ехать в любых погодных условиях - 5 уровень.
я один вспоминаю сразу сцену из фильма место назначения когда вижу такие большие фуры? Это прям очень большая фура
Это не фура. Грузоподъёмность 2т - это что-то на уровне Газели, т.е. даже под категорию С не попадает.
P.s. посмотрел видео и подозреваю, что это был сарказм)
Молодцы, внедряют инновации, несмотря на санкционное давление.
Подобные проекты реализовывают и другие крупные игроки мировой логистики - Амазон, FedEx, DHL, Deutsche Post.
Вся электроника этого грузовика заграничная. На пару прототипов можно привезти нелегально. Но о массовом производстве речи не может быть.
Знаменитые американские лидеры сервисов доставки
https://media1.tenor.com/m/ClAp685q6pEAAAAC/drop-off-dropping-off-a-package.gif
Боже мой, он же на первом повороте перевернется!
Там же весь центр тяжести на раме находится за счёт аккумуляторов.
кстати один из плюсов отсутствия водителя, можно усилия в повороте автоматически задавать в зависимости от загрузки, чего не получится с условным таджиком
Ему прям в нос зарядку сунули 😳
А что не так? НА лифах же тоже прям спереди зарядка.
С разгона в стену качественно влипает?
выглядит хорошо, добрая морда
Даже Элмо уже не лечит своим фанатам про 5 поколение
Справедливости ради, Почта же не заявляет, что он используется 100% времени. «Оборудовали», отчитались, есть что по первому каналу показать.
Нужно было самосвал делать изначально.
Походит на грузовички от Arrival, который обанкротился в лондоне
такой миниатюрный грузовик , но все таки не внушают доверия беспилотный транспорт
Блять, ну почему делают они, а стыдно мне? 🙈