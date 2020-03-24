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Татьяна Боброва
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Компания «Сбербанка» и Cognitive Technologies создаст с партнёром полигон для тестов беспилотной сельхозтехники Материал редакции

В рамках проекта компания соберёт базу данных изображений для обучения нейросетей.

2 комментария
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Российская Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») вместе с ростовским агрохолдингом «Песчанокопская аграрная группа» создадут опытный полигон для тестов и эксплуатации систем управления на основе искусственного интеллекта на разных видах сельхозтехники. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В рамках проекта партнёры будут собирать данные для открытой базы изображений «Cognitive Agro Dataset», чтобы обучать нейросети для беспилотной сельхозтехники — комбайнов, тракторов, опрыскивающих и других машин. База будет использоваться только в некоммерческих целях, заверили в компании.

Cognitive Pilot будет использовать изображения с видеокамер, показатели датчиков одометрии и инерциальных сенсоров, установленных на беспилотниках, которые получены при разной погоде, в разное время суток, учитывают многообразие сельхозкультур и так далее. В этом массиве информации затем будут размечены основные объекты: транспорт, скошенная и нескошенная часть культур, люди и другие элементы.

Цель нашего проекта — формирование уникального инструмента, позволяющего разработчикам систем управления беспилотной сельхозтехникой со всего мира эффективно решать задачи обучения нейронных сетей на реальных данных и создавать свои автопилоты.

Сотрудничество с «Песчанокопской аграрной группой», открытие полигона, позволит нам воссоздать широкий класс ситуаций, в том числе и крайне редко встречающихся в условиях реальных сельхозработ.

Ольга Ускова
гендиректор Cognitive Pilot

Разработчики планируют завершить работы и опубликовать результаты в начале 2021 года. К этому времени объём базы должен вырасти до 80 тысяч 10-секундных видеозаписей, рассчитывают в компании. До сих пор в сфере сельского хозяйства были собраны только единичные базы данных для локальных задач, например опрыскивание сорняков, говорят в Cognitive. Проект компании — одна из первых попыток создать комплексный механизм для отраслевых разработчиков в мире.

«Песчанокопская аграрная группа», в основном, выращивает зерновые и технические культуры. В парке компании более 200 единиц техники, объём землепользования — более 35 тысяч га, рассказали в Cognitive Technologies.

«Сбербанк» и Cognitive Technologies создали Cognitive Pilot для развития беспилотных технологий в ноябре 2019 года. Сама Cognitive Technologies создаёт системы автономного управления сельскохозяйственной техникой, железнодорожными локомотивами и трамваями. Её технологии используют в том числе РЖД, холдинг «Русагро» и другие.

#новость #беспилотники #cognitivetechnologies

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2 комментария
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Андрей Мунтанион

2

Если действительно получится создать крупный открытый датасет, это будет очень круто!

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Nick Sidorov

1

Очень крутая новость

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