Цель нашего проекта — формирование уникального инструмента, позволяющего разработчикам систем управления беспилотной сельхозтехникой со всего мира эффективно решать задачи обучения нейронных сетей на реальных данных и создавать свои автопилоты.

Сотрудничество с «Песчанокопской аграрной группой», открытие полигона, позволит нам воссоздать широкий класс ситуаций, в том числе и крайне редко встречающихся в условиях реальных сельхозработ.