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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» запланировали привлечь $100 млн для создания «суперприложения» и продвижения в регионах Материал редакции

Но соперничать с другими сервисами им будет сложно, считают участники рынка.

  • Сервисы «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», ранее принадлежавшие бизнесмену Игорю Рудзию, планируют привлечь $100 млн, пишет «Коммерсантъ». Компании обратились в российское подразделение инвестбанка Lincoln International и консалтинговую фирму EY для поиска инвестиций. Информацию газете подтвердили в EY.
  • Сервисы намерены использовать привлечённые средства для разработки совместной ИТ-платформы и создания мобильного «суперприложения», а также продвижения в регионах, отмечает издание. В «Таксовичкоф» не исключают выход на рынок перевозки товаров, доставки еды и курьерской доставки.
  • «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» основаны бизнесменом Игорем Рудзием. Он вышел из компаний в 2018 году. Совокупный оборот сервисов за 2019 год, по их собственным данным, составил около 7,3 млрд рублей, отмечает издание.
  • «Таксовичкоф» работает в Санкт-Петербурге, Москве, Твери, Сосновом Бору и Нур-Султане (Казахстан). У компании около 20 тысяч водителей и 20 собственных таксопарков, пишет «Коммерсантъ».
  • Чтобы конкурировать с «Яндексом» и «Ситимобил» в масштабах страны, собственного таксопарка «Таксовичкоф» будет явно недостаточно, рассказал газете участник рынка агрегаторов. Чтобы закрепиться в малых городах, компании понадобятся десятки миллионов долларов, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
  • На рынке агрегаторов такси наибольшая доля у «Яндекс.Такси» — 24%, отмечает издание со ссылкой на исследования Аналитического центра при правительстве в 2019 году.

#новость #грузовичкоф #таксовичкоф #такси

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13 комментариев
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Николай Черных

28

Грузовичкоф и таксивичкоф планируют привлечь деньговичкоф

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Eduard Chekhov

Николай
1

Инвестор - Тинькофф

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Mark Rapida Gromov

Eduard
11

Тиньковичкофф

Ответить

Машрум

0

Тоже привлеку $100 млн. чтобы создать суперприложение 

Ответить

Ware Wow

Машрум
12
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Никита Вдовин

Ware
3

Как жаль что Кийосаки и не знал об этой книге...

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Алексей Федин

Никита
0

Богатый Папа, обанкротившийся папа. Обанкротилась компания Роберта Кийосаки «Rich Global LLC»
Богатый папа - банкрот папа. Или просто мошенник?После долгой и прибыльной карьеры написания книг о финансовой самопомощи и проведения семинаров, автор бесцеллера «Богатый папа, бедный папа» — Роберт Кийосаки, подал о банкротстве одной из своих компаний, после потери $ 24 млн согласно решению суда.

Компания Роберта Киосаки «Rich Global LLC» подала заявление о банкротстве после того, как суд обязал выплатить почти $ 24 млн. в сторону «Learning Annex» и ее основателю и председателю совета директоров Биллу Занкеру.

Американский Окружной судья Shira A. Scheindlin в апреле обязал «Rich Global LLC» выплатить $ 23,687,957.21, что является оговоренным и заверенным писменно процентом с прибыли Кийосаки за использование платформы для выступлений, в том числе и выступление в Madison Square Garden в 2002 году.

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Rus Zay

0

Обожаю концепцию "суперприложения", его как правило характеризуют следующие пункты:
- работает не так, как у всех
- иначе прописаны алгоритмы
- день выхода в свет, является последнем днём существования конкурентов
- масштабируемость в рамках известной вселенной
- стоит от $100 млн.
- не грузит железо
- имеет cash back
- генерит антивещество

И всё это, за смешные $100млн.

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Егор Зотов

Rus
6
Ответить

Yury Kotov

1

Ну это как раз к Масаёси Сону, пусть из Убера выходит

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alex shein

1

вчера они, кстати, погасили первый облигационный заем. в обращении еще два осталось.

Ответить

Машрум

0

Теперь каждый палаточник грезит запустить свое суперприложение. У Тинькофф пока только картинка с мокапа.

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Flexfit Russia

–1

Можем пожелать им только удачи! Мы много раз пользовались их слугами, когда нужно было большую партию нашей продукции перевести, и всегда все было во время и по нормальной цене, и никаких задержек ;) 

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