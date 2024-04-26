Транспорт
Маша Цепелева

ФАС обязала шесть авиакомпаний объяснить рост цен на билеты Статьи редакции

Предварительный анализ ведомства показал, что в некоторых случаях стоимость билетов необоснованна.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что получает жалобы от граждан на рост стоимости авиабилетов. Её анализ показал, что формирование цен на отдельных маршрутах «не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования».
  • Ведомство направило «Аэрофлоту», «Победе», «Уральским авиалиниям», NordWind, Smartavia и UTair письма о необходимости объяснить ценовую политику и рост стоимости билетов и направить документ, определяющий ценообразование на 2023-2024 года. ФАС проанализирует ответы.
  • Служба напомнила, что если обнаружит признаки злоупотребления доминирующим положением, то может проанализировать обоснованность цен и принять меры антимонопольного реагирования.
  • В марте 2024 года ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за ценовой политики. Ведомство считает, что перевозчик безосновательно продаёт билеты одного и того же класса по разной цене.
Фото ТАСС

#новости #фас

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29 комментариев
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 Zamir Saidov

Мир свернул куда-то не туда, когда продавца лишили права ставить цену, которую хочет.

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Pavel Chernev

Это просто фикция для зомбоящика, боремся с ростом цен и щемим зажравшихся буржуев. В реальности цена будет та, которую хочет АК

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Запопу Кусь

Что такое АК? 🙄

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Mr. xXx

Авиакомпания.

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Запопу Кусь

Это же одно слово 🤦‍♀️

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Чех в чешках

Ой лол, прочитайте историю пидорского Аэрофлота хотя бы, с Добролета, где Маяковский текста писал для рекламы.
Государство должно ебать во все щели этих мудаков.
То, что они охуели сомнений нет. Особенно Победа.

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Невероятный Блондин

Тысяча извинений, а что со склонением у слова «тексты»? Простите.

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Чех в чешках

Это зависит.
Конкретно вас, — прощаю.

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Невероятный Блондин

А можно оно не будет зависеть?
😰 пожалуйста

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Типун Понос

Удивительно, но у нас при практически отсутствующей конкуренции, выручка снижается практически у всех.. парадокс

ну такое имхо.

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Владимир Соболев

да вот я что то тоже не понимаю чего это они так взялись за цену, чет раньше их не особо волновало

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Kirill Sushilnikov

если бы государство не помагало, не вливало деньги из бюджета, тогда да, но нашими же деньгами субсидируется отрасль, цены должны быть нормальными.

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miumi xiumi

"Продавцов", которые просят денег у государства с кармана налогоплательщиков?

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Сергей Кот

Под этими продавцами весь рыночек и если их не регулировать, то перелеты станут роскошью

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Какер Тарлсон

- почему цены подняли?

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Вадим Д.

- Нам очень были нужны деньги.
- Больше вопросов нет.

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Киприан Лейн

ФАС обязала 6 авиакомпаний объяснить "А что случилось?"

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Andrey Kulakov

ФАС обязала шесть авиакомпаний пояснить за шмот

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Платон Щукин

Я могу пояснять за ФАС - СВО и санкции.

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Сергей И

Я заплатил за одного 16000 за билеты в Новосибирск. Перед ковидом покупал за 11000 на двоих. Мне фас или S7 разницу вернут?

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Юрий Б.

Да

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Виктор Малёхин

так вроде итак уже цены на 40% повысились по сравнению с 1 кварталом 23 года,куда еще то?

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Какер Тарлсон

Еще на 40%

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Вася Пражкин

- Дорогой ФАС, причина повышения описана в песне Скриптонита
- В какой?
- В любой.

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Невероятный Блондин

— Ну там короче типа что-то не сложилось и мы подняли.
— А ок, спасибо что объяснили

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Kirill Sushilnikov

Я покупал билеты из Челябинска в Москву на даты 30 мая -1 июня месяц назад и с удивлением обнаружил, что самая дешевая цена - 16т.р., причем у Аэрофлота.

Цене Аэрофлота я не удивился, хотя все же, удивился.
Когда такое было, что у Победы, SmartAvia билеты дороже аэрофлотовских? Пусть пояснят. Почему Победа, с ее драконовской ручной кладью, где даже чаю не нальют на борту стоит дороже Аэрофлота? Я в том году в октябре за вдоих эти же денбги 16к за "туда-сюда" отдавал.

Москва - самое дешевое направление, что из Челябинска, что из Екатеринбурга, много лет так было.

Хочешь куда-нибудь на праздники, если денег мало - лети в Москву, если есть еще монеты - в СПБ, если еще в прошлогодней куртке нашел - в Сочи можно сгонять.

Когда я покупал билеты, цены на все эти три направления были практически одинаковыми, почему? Зачем в Москву люди будут летать на выходные погулять и т.д, если за эти же деньги можно в Сочи, свежим воздухом подышать?

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miumi xiumi

Правильно! Эту помойку – "Аэрофлот", давно пора уже на место поставить. У них и до санкций были большие проблемы с формированием адекватных цен. Цыгане в сфере услуг авиации.

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Никита Трифонов

Вечно этих своих собак к билетам в нагрузку дают.

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Rel G

У этой разницы причина в спросе на рейс?

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