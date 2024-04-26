ФАС обязала шесть авиакомпаний объяснить рост цен на билеты Статьи редакции
Предварительный анализ ведомства показал, что в некоторых случаях стоимость билетов необоснованна.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что получает жалобы от граждан на рост стоимости авиабилетов. Её анализ показал, что формирование цен на отдельных маршрутах «не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования».
- Ведомство направило «Аэрофлоту», «Победе», «Уральским авиалиниям», NordWind, Smartavia и UTair письма о необходимости объяснить ценовую политику и рост стоимости билетов и направить документ, определяющий ценообразование на 2023-2024 года. ФАС проанализирует ответы.
- Служба напомнила, что если обнаружит признаки злоупотребления доминирующим положением, то может проанализировать обоснованность цен и принять меры антимонопольного реагирования.
- В марте 2024 года ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за ценовой политики. Ведомство считает, что перевозчик безосновательно продаёт билеты одного и того же класса по разной цене.
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Мир свернул куда-то не туда, когда продавца лишили права ставить цену, которую хочет.
Это просто фикция для зомбоящика, боремся с ростом цен и щемим зажравшихся буржуев. В реальности цена будет та, которую хочет АК
Что такое АК? 🙄
Авиакомпания.
Это же одно слово 🤦♀️
Ой лол, прочитайте историю пидорского Аэрофлота хотя бы, с Добролета, где Маяковский текста писал для рекламы.
Государство должно ебать во все щели этих мудаков.
То, что они охуели сомнений нет. Особенно Победа.
Тысяча извинений, а что со склонением у слова «тексты»? Простите.
Это зависит.
Конкретно вас, — прощаю.
А можно оно не будет зависеть?
😰 пожалуйста
Удивительно, но у нас при практически отсутствующей конкуренции, выручка снижается практически у всех.. парадокс
ну такое имхо.
да вот я что то тоже не понимаю чего это они так взялись за цену, чет раньше их не особо волновало
если бы государство не помагало, не вливало деньги из бюджета, тогда да, но нашими же деньгами субсидируется отрасль, цены должны быть нормальными.
"Продавцов", которые просят денег у государства с кармана налогоплательщиков?
Под этими продавцами весь рыночек и если их не регулировать, то перелеты станут роскошью
- почему цены подняли?
- Нам очень были нужны деньги.
- Больше вопросов нет.
ФАС обязала 6 авиакомпаний объяснить "А что случилось?"
ФАС обязала шесть авиакомпаний пояснить за шмот
Я могу пояснять за ФАС - СВО и санкции.
Я заплатил за одного 16000 за билеты в Новосибирск. Перед ковидом покупал за 11000 на двоих. Мне фас или S7 разницу вернут?
Да
так вроде итак уже цены на 40% повысились по сравнению с 1 кварталом 23 года,куда еще то?
Еще на 40%
- Дорогой ФАС, причина повышения описана в песне Скриптонита
- В какой?
- В любой.
— Ну там короче типа что-то не сложилось и мы подняли.
— А ок, спасибо что объяснили
Я покупал билеты из Челябинска в Москву на даты 30 мая -1 июня месяц назад и с удивлением обнаружил, что самая дешевая цена - 16т.р., причем у Аэрофлота.
Цене Аэрофлота я не удивился, хотя все же, удивился.
Когда такое было, что у Победы, SmartAvia билеты дороже аэрофлотовских? Пусть пояснят. Почему Победа, с ее драконовской ручной кладью, где даже чаю не нальют на борту стоит дороже Аэрофлота? Я в том году в октябре за вдоих эти же денбги 16к за "туда-сюда" отдавал.
Москва - самое дешевое направление, что из Челябинска, что из Екатеринбурга, много лет так было.
Хочешь куда-нибудь на праздники, если денег мало - лети в Москву, если есть еще монеты - в СПБ, если еще в прошлогодней куртке нашел - в Сочи можно сгонять.
Когда я покупал билеты, цены на все эти три направления были практически одинаковыми, почему? Зачем в Москву люди будут летать на выходные погулять и т.д, если за эти же деньги можно в Сочи, свежим воздухом подышать?
Правильно! Эту помойку – "Аэрофлот", давно пора уже на место поставить. У них и до санкций были большие проблемы с формированием адекватных цен. Цыгане в сфере услуг авиации.
Вечно этих своих собак к билетам в нагрузку дают.
У этой разницы причина в спросе на рейс?