Стремясь сохранить клиентов, цены на билеты снижают и другие авиакомпании.
- В конце марта 2020 года «Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, пишут «Ведомости» со ссылкой на сайт перевозчика. Близкий к «Аэрофлоту» источник газеты подтвердил, что цены почти на все направления по России снизились примерно на 50%.
- Билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень подешевели на 40-60% по сравнению с билетами по этим же направлениям в октябре-ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань дешевле на 15–20%. Цены сохранены только на билеты в дальневосточные города, поскольку туда «Аэрофлот» летает по плоскому тарифу ниже себестоимости.
- Сотрудник компании—провайдера системы бронирования пояснил изданию, что апрель и май относятся к высокому сезону, обычно билеты на эти месяцы не могут стоить дешевле, чем осенью. Из-за пандемии коронавируса власти ограничили полёты за границу, у «Аэрофлота» осталось только несколько направлений, пишет газета.
- «Уральские авиалинии» снизила цены в среднем на 20-25%, рассказали в компании. У Utair билеты по части направлений дешевле на 1000-1500 рублей. S7 также снизила цены, следует из данных системы бронирований, в самой компании не ответили на запрос. «Победа» специально цены не снижала, рассказал источник в «Аэрофлоте» (материнская компания лоукостера).
- Газета отмечает, что авиакомпании вынуждены продавать билеты дешевле, чтобы привлечь пассажиров. Уже в марте из-за закрытия международных рейсов и снижения спроса на внутренние у компаний падают перевозки на 15–30%, приводят цифры сотрудники двух авиакомпаний.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Bublikov Anton
Ещё бы аэрофлот вернул деньги за все отменённые билеты и переплаты за "спасительные" рейсы, было бы вообще огонь!
alex twit
Не может быть! Савельев совсем нюх потерял
Mikhail Shamov
Близкий к «Аэрофлоту» источник газеты подтвердил, что цены почти на все направления по России снизились примерно на 50%.
Билет Москва-Геленджик-Москва, который я покупал для матери в ноябре прошлого года на середину мая в этом году, стоил 12984, сейчас стоит 11374.
1610 рублей разницы - это явно не 50%, и даже не 40)