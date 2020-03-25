Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Татьяна Боброва
901

«Аэрофлот» на 15-60% снизил цены на полёты внутри России весной 2020 года Материал редакции

Стремясь сохранить клиентов, цены на билеты снижают и другие авиакомпании.

  • В конце марта 2020 года «Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, пишут «Ведомости» со ссылкой на сайт перевозчика. Близкий к «Аэрофлоту» источник газеты подтвердил, что цены почти на все направления по России снизились примерно на 50%.
  • Билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень подешевели на 40-60% по сравнению с билетами по этим же направлениям в октябре-ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань дешевле на 15–20%. Цены сохранены только на билеты в дальневосточные города, поскольку туда «Аэрофлот» летает по плоскому тарифу ниже себестоимости.
  • Сотрудник компании—провайдера системы бронирования пояснил изданию, что апрель и май относятся к высокому сезону, обычно билеты на эти месяцы не могут стоить дешевле, чем осенью. Из-за пандемии коронавируса власти ограничили полёты за границу, у «Аэрофлота» осталось только несколько направлений, пишет газета.
  • «Уральские авиалинии» снизила цены в среднем на 20-25%, рассказали в компании. У Utair билеты по части направлений дешевле на 1000-1500 рублей. S7 также снизила цены, следует из данных системы бронирований, в самой компании не ответили на запрос. «Победа» специально цены не снижала, рассказал источник в «Аэрофлоте» (материнская компания лоукостера).
  • Газета отмечает, что авиакомпании вынуждены продавать билеты дешевле, чтобы привлечь пассажиров. Уже в марте из-за закрытия международных рейсов и снижения спроса на внутренние у компаний падают перевозки на 15–30%, приводят цифры сотрудники двух авиакомпаний.

#новость #авиаперелёты #авиакомпании #аэрофлот

Транспорт
Подписан
Отписаться
Россия ограничит авиаперелёты во все страны
Останутся только чартеры для вывоза россиян и рейсы из Москвы в другие столицы.
1
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0451\u0442\u044b","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 114931, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Mar 2020 10:21:17 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Нетворкинг Afterparty — консультации с экспертами из продуктовых ИТ-компаний
10 апреля Москва 5000 ₽
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 114931, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/114931\/get","add":"\/comments\/114931\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/114931"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Bublikov Anton

2

Ещё бы аэрофлот вернул деньги за все отменённые билеты и переплаты за "спасительные" рейсы, было бы вообще огонь!

Ответить

alex twit

0

Не может быть! Савельев совсем нюх потерял

Ответить

Mikhail Shamov

0

Близкий к «Аэрофлоту» источник газеты подтвердил, что цены почти на все направления по России снизились примерно на 50%.

Билет Москва-Геленджик-Москва, который я покупал для матери в ноябре прошлого года на середину мая в этом году, стоил 12984, сейчас стоит 11374.
1610 рублей разницы - это явно не 50%, и даже не 40)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Power Pivon или жизнь после 1 048 576
Хотим рассказать об инструменте Power Pivot, — надстройке Excel, которая расширяет функции свободных таблиц и дает возм…
0
O'Es
Подписан
Отписаться
Кризис 2020 - это конец или новое начало? Решать Вам
ANGRY
Подписан
Отписаться
План Х: как предприниматели спасают свой бизнес
Повсюду пандемия. Иногда кажется, что она больше в головах. Но нет: общая реальность сейчас — коронавирус с физически з…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Корнеев
за день
Все что надо знать о биржевых профи, млять
Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557% в марте
Vlad Musii
за неделю
Напишите им в ICQ или на пейджер, думаю, там точно ответят!
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Margarita…

Вкус Канады из-под Пензы…

Денис Демидов

Исследование: иностранные…

Mikhail Shamov

«Аэрофлот» на 15-60% снизил…

Bublikov Anton

«Аэрофлот» на 15-60% снизил…

Дмитрий Малахов

«Это точно не смерть, а…

Margarita…

Вкус Канады из-под Пензы…

Yan Purvenes

«Альфа-банк» анонсировал…

alex twit

«Аэрофлот» на 15-60% снизил…

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Эмилия Теплова

Revolut вышел на рынок США

Владислав…

Власти поручили закрыть…

Ivan Palii

Как правильно тестировать…

Roman Trifonov

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Dmitry Ilyin

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Николай Западный

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Ware Wow

Суд Нью-Йорка поддержал позицию…

Павел Андрейчук

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Artem Korsunov

Власти поручили закрыть…

Swoty Agency

Что должен уметь делать SMMщик?

indievision

Конкурс: выбираем символ vc.ru
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "22f8a6eb" } { "page_type": "default" }