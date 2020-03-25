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Транспорт
Галина Мубаракшина
1321

РЖД отменит часть поездов Москва — Санкт-Петербург и по другим направлениям по России из-за низкого спроса Материал редакции

В Европу и некоторые другие страны поезда РЖД уже не ходят.

5 комментариев
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) отменила часть внутрироссийских поездов либо снизила периодичность их курсирования в марте, апреле и мае 2020 года из-за снижения пассажиропотока.

В частности, РЖД отменила или изменила расписание поездов по направлениям:

  • Москва — Санкт-Петербург.
  • Москва — Нижний Новгород.
  • Москва — Смоленск.
  • Москва — Тамбов.
  • Москва — Мурманск.
  • Саратов — Москва.
  • Белгород — Москва.
  • Екатеринбург — Казань.
  • Иркутск — Забайкальск и других.

Пассажирам отменённых поездов предложат другие поезда, которые следуют по тем же направлениям, либо вернут деньги за билеты, отметили в ФПК.

В марте 2020 года во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и избегать мест скопления большого количества людей. Занятия в школах и университетах частично перевели в дистанционный режим. Кинотеатры в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу билетов или приостановили работу. В России, по данным на 24 марта, 495 заражённых коронавирусом Covid-2019.

#новость #коронавирус #ржд

Транспорт
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Останутся только чартеры для вывоза россиян и рейсы из Москвы в другие столицы.
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5 комментариев
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Инокентий Смирнов

1

#Сидимдома

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Кирилл Вечкасов

1

Не был в москве, ну и не надо

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Антон

0

Я уже думал в Москве визовый режим ввели

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Дмитрий Зенович

0

сбывается мечта ржд. Пассажирские перевозки убыточны для них и если бы они не были "социально значимыми"(читай государство не позволяет) их давно бы отменили

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Олча Артна

0

Поскорее бы государство поняло что поезда для пассажирских перевозок в России - это тупик. Они были хороши в 19 веке, но в такой огромной и малонаселённой стране нужна авиация. Нужна малая авиация для маленьких расстояний и крупная для расстояний в тысячи километров. Тогда и путешествия внутри страны расцветут и людям станет легче жить. А сейчас по сути у человека есть выбор между Аэрофлотом, С7 и авиакомпанией "Ебеня-Авиа". Ж/Д инфраструктура необходимо оставить для грузовых перевозок, а дотации отдать на строительство аэропортов и подготовку лётного персонала.

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