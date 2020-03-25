В Европу и некоторые другие страны поезда РЖД уже не ходят.

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) отменила часть внутрироссийских поездов либо снизила периодичность их курсирования в марте, апреле и мае 2020 года из-за снижения пассажиропотока.

В частности, РЖД отменила или изменила расписание поездов по направлениям:

Москва — Санкт-Петербург.

Москва — Нижний Новгород.

Москва — Смоленск.

Москва — Тамбов.

Москва — Мурманск.

Саратов — Москва.

Белгород — Москва.

Екатеринбург — Казань.

Иркутск — Забайкальск и других.

Пассажирам отменённых поездов предложат другие поезда, которые следуют по тем же направлениям, либо вернут деньги за билеты, отметили в ФПК.