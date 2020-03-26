Пользователь будет платить по фиксированному тарифу за день и за пройденные километры.

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Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустит тариф «Дни», который позволит пользователям арендовать машину на два, три, пять или семь дней сразу. Тариф будет доступен с 27 марта во всех городах присутствия сервиса — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, рассказали vc.ru в компании.

Пользователь платит фиксированный тариф в зависимости от машины, а также за количество километров, которые он проехал: добравшись до места, нужно перевести машину в режим ожидания.

Зоны поездок ограничены Ленинградской областью, Татарстаном и территорией в радиусе 200-300 км от Москвы.

Ограничение зоны поездок для Москвы