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Пользователь будет платить по фиксированному тарифу за день и за пройденные километры.
Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустит тариф «Дни», который позволит пользователям арендовать машину на два, три, пять или семь дней сразу. Тариф будет доступен с 27 марта во всех городах присутствия сервиса — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, рассказали vc.ru в компании.
Пользователь платит фиксированный тариф в зависимости от машины, а также за количество километров, которые он проехал: добравшись до места, нужно перевести машину в режим ожидания.
Зоны поездок ограничены Ленинградской областью, Татарстаном и территорией в радиусе 200-300 км от Москвы.
«Яндекс.Драйв» заработал в Москве в феврале, а в Санкт-Петербурге — в декабре 2018 года. В Казани каршеринг запустился весной 2019 года. В 2020 году «Яндекс.Драйв» планирует протестировать сервис в нескольких городах Европы, говорил в январе руководитель «Драйва» Антон Рязанов. Тогда Financial Times писала, что в автопарке сервиса 21 тысяча машин.
Я наверно из будущего. Но в январе 100% уже пользовался таким функционалом.
Кто-нибудь объясните нашему футуристу что такое A|B-тест
Тула оч маленькая. Надо до Тульской области расширить. Тогда можно будет с Делимобилем конкурировать.
Пользователь платит фиксированный тариф в зависимости от машины и количества километров, которые он проехал: добравшись до места, нужно перевести машину в режим ожидания.
В чём смысл этой мороки с режимом ожидания, если пользователь взял авто в аренду на несколько дней? Её же никто другой не может перехватить ни в режиме ожидания, ни в режиме пользования, а поминутной тарификации в посуточной аренде нет
Чтобы авто открытым не стояло
Так этот функционал уже был, нет?))
Удобная функция. Да и на Европейский рынок уже пора выходить. Компания не спит, а работает)
А если во время такого тарифа я не поставлю в ожидание а завершу аренду,че будет тогда?
Ну тариф-то невозвратный, то есть ваша аренда завершится, денежки тю-тю.
А мне видится что кнопки завершить аренду просто не будет.Будет только кнопка ожидания и усё
В ЯД аренда по дням уже давно есть, убирать кнопку "завершить поездку" глупо.
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