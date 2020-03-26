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Транспорт
Татьяна Боброва
2185

«Яндекс.Драйв» разрешит пользователям бронировать авто на несколько дней или неделю Материал редакции

Пользователь будет платить по фиксированному тарифу за день и за пройденные километры.

17 комментариев
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Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустит тариф «Дни», который позволит пользователям арендовать машину на два, три, пять или семь дней сразу. Тариф будет доступен с 27 марта во всех городах присутствия сервиса — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, рассказали vc.ru в компании.

Пользователь платит фиксированный тариф в зависимости от машины, а также за количество километров, которые он проехал: добравшись до места, нужно перевести машину в режим ожидания.

Зоны поездок ограничены Ленинградской областью, Татарстаном и территорией в радиусе 200-300 км от Москвы.

Ограничение зоны поездок для Москвы

«Яндекс.Драйв» заработал в Москве в феврале, а в Санкт-Петербурге — в декабре 2018 года. В Казани каршеринг запустился весной 2019 года. В 2020 году «Яндекс.Драйв» планирует протестировать сервис в нескольких городах Европы, говорил в январе руководитель «Драйва» Антон Рязанов. Тогда Financial Times писала, что в автопарке сервиса 21 тысяча машин.

#новость #яндексдрайв

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17 комментариев
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Кирилл Вечкасов

8

Я наверно из будущего. Но в январе 100% уже пользовался таким функционалом.

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Александр Возняк

Кирилл
7

Кто-нибудь объясните нашему футуристу что такое A|B-тест

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Good Bad Camp

Александр
0

))))

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Максим Наумов

1

Тула оч маленькая. Надо до Тульской области расширить. Тогда можно будет с Делимобилем конкурировать.

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Анон Плиз

1

Пользователь платит фиксированный тариф в зависимости от машины и количества километров, которые он проехал: добравшись до места, нужно перевести машину в режим ожидания.

В чём смысл этой мороки с режимом ожидания, если пользователь взял авто в аренду на несколько дней? Её же никто другой не может перехватить ни в режиме ожидания, ни в режиме пользования, а поминутной тарификации в посуточной аренде нет

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Igor Kachura

Анон
0

Чтобы авто открытым не стояло

Ответить

Анон Плиз

Igor
0

А "хх минут бесплатного ожидания" на скринах что значит?

Ответить

Виталий Клинков

Анон
0

Ну да.Бред какой то получается

Ответить

Андрей Тычинин

0

Так этот функционал уже был, нет?))

Ответить

Li Bel

Андрей
1

Может и был, но стоило напомнить всем)

Ответить

Александр Антипов

0

Удобная функция. Да и на Европейский рынок уже пора выходить. Компания не спит, а работает)

Ответить

Александр Казанцев

Александр
1

Даже на объявленной выходной неделе)

Ответить

Виталий Клинков

0

А если во время такого тарифа я не поставлю в ожидание а завершу аренду,че будет тогда?

Ответить

Timofey Abakumov

Виталий
0

Ну тариф-то невозвратный, то есть ваша аренда завершится, денежки тю-тю.

Ответить

Виталий Клинков

Timofey
–2

А мне видится что кнопки завершить аренду просто не будет.Будет только кнопка ожидания и усё

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Георгий Беглорян

Виталий
0

В ЯД аренда по дням уже давно есть, убирать кнопку "завершить поездку" глупо. 

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Ruslan Fatikhov

0

Ещё с запуска в Казани был такой тариф.

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