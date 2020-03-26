Структура поездок сильно изменилась. Мы наблюдаем их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик. Это характерно для большинства крупных городов и, полагаем, связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график.

Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров.