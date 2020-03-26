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Транспорт
Лиана Липанова
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«Яндекс.Такси» будет выделять по 500 млн рублей в месяц на скидки в сервисе для поддержки спроса Материал редакции

Спрос на поездки упал в утренние и вечерние часы пик, говорят в компании.

35 комментариев
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«Яндекс.Такси» в ближайшие два месяца выделит по 500 млн рублей на скидки для пользователей по всей России для стимулирования спроса на такси, говорится в заявлении гендиректора компании Даниила Шулейко (есть у vc.ru).

По словам Шулейко, скидки помогут сделать такси доступнее для тех, кто предпочитает его общественному транспорту, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19, а перевозчикам эта мера позволит увеличить заработок. В компании уточняют, что скидки для пользователей — это ключевая мера для стимулирования спроса, также будет развиваться доставка на базе «Яндекс.Такси».

В компании пока не могут сказать, как долго планируют субсидировать поездки.

Структура поездок сильно изменилась. Мы наблюдаем их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик. Это характерно для большинства крупных городов и, полагаем, связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график.

Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров.

Даниил Шулейко
гендиректор «Яндекс.Такси»

Компания также помогла перевозчикам организовать в Москве пункты дезинфекции автомобилей, создала фонд финансовой поддержки для партнёров, а сейчас вместе с дилерами и брендами разрабатывает льготные условия лизинговых выплат за машины.

Спрос на поездки снизился, а количество заказов на доставку посылок на базе «Яндекс.Такси» выросло, говорит Шулейко. В компании считают, что эта услуга станет одним из драйверов роста заказов в ближайшее время.

#новость #яндекстакси

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35 комментариев
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Никита Михайлов

2

У нас таксопарк в Москве, из 10 авто 4 пришлось вернуть в лизинговую компанию обратно!так как спрос на такси упал в разы, а количество машин стало больше, из того что Яндекс не сдерживал пост парков а именно в классе комфорт и комфорт плюс, мы получили постоянные простои и следствие водители уходят от нас, из за этого мы пока приняли решение вернуть 4 авто.
И в скорее времени при такой ситуации свернём полностью все. То что Яндекс устроил на рынке такси это просто ужас! Одна машина чистыми приносит в месяц максимум 4 тысячи! Смешно просто, раньше приносили порядка 20-25.

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Dima Radyukov

Никита
16

Я торговал телефонами, была единственная точка на савеле, но из-за того, что арендатор рынка не сдерживал рост торговцев телефонов, мы получили простои в продажах( А раньше точка бомбила и приносила по 20000 баксов кэша!

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Кигхриль Vselensky

Dima
11

Чичваркин, ты?

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Никита Михайлов

Dima
–1

Потому что им важно было только увеличение прихода ! Но как это бывает, ок увеличивается до определенной отметки, а потом резкий спад, и очень долго растёт, или наоборот из за того что уходит с точки арендаторы, недополучает. Вообщем жадность

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Nick Sugar

Никита
2

Надо было слушать владельцев настоящих парков, а не таксистов. А еще калькулятор взять и посчитать. А еще посмотреть на отношение Яндекса к партнерам (прокладкам) и понять, что вы лишь прокладка для зарабатывания денег Яндексом и ничего более. И только потом принимать решение о покупке машин в лизинг. Тем более "договор" с Яндексом заключается в одностороннем порядке, в котором у Вас нет никаких прав и тем более гарантий. То есть это не договор по сути, так как Вы не участвуете в процессе, а просто принимаете условия в расчете на "повезет".

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Evgeny Terentev

Никита
0

Может рынок такси насытился и лезть туда не надо. Займитесь производством процессоров что ли.

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Никита Михайлов

Evgeny
0

Когда входили на рынок это три года назад, то все было гуд. Суть в том что рынок уронили целенаправленно. Почитайте, у Яндекса цель понизить стоимость услуги на рынке ещё на 30%. Понимаете что они делают?

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Ренат Орловский

Никита
1

Есть ссылка что эта их цель, интересно было б почитать...

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Никита Михайлов

Ренат
1

А вы просто заявку сделайте на открытие таксопарка или позвоните им, и они вам все это расскажут. Что надо покупать эконом автомобиле и что они ждут прирост заказов в экономе на 40% в следующем( этом году, разговор был в 2019). И так же скажут что услуга будет меньше по стоимости. И что их цель сделать такси доступным для всех граждан России.) если вы спрашиваете вы видимо просто не работали со стороны партнера, любого из сервисов Яндекса.

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Nick Sugar

Никита
0

И вы и поверили? Это я про прирост заказов в 40 %. Это они что - Яндекс.Маршуртка запустят? С их протекцией свыше, я не удивлюсь. 

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Никита Михайлов

Nick
0

На прирост в 40 никто и не расчитывать. Учитывая что мы и не работаем в экономе.

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Nick Sugar

Никита
0

Ну я к тому, что по телефону "сотрудник колл-центра" несет какую-то херню, а не это, к примеру, прописано в договоре. Это уже попахивает. То есть доверия нет. Потом читаем договор - у вас там прав нет, гарантий нет. Большинство заказов - эконом, но лезем в комфорт. Динамика рынка такова, что падают доходы населения - эконом растет, комфорт падает.
Потом у Яндекса свои интересы, они как уже говорилось не гарантируют ничего вам и самое главное, не сотрудничают с вами в взаимовыгодном интересе. Партнеры, таксопарки - просто прокладки для Яндекса. В следующем году налоговая начнет фигачить таксопарки, потом доберутся до арендников. Вот тогда будет весело, потому что крупные давно уже вышли на УК. И банкротсство не спасет их.

Так что не парьтесь, может к лучшему. Главное отбить свои расходы. Узнали, что такое Яшка. Советую почитать про них более основательно.

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Никита Михайлов

Nick
0

Они пробовали уде запускать такой тариф. Когда несколько человек могли сгруппироваться и поехать на одном такси. Не вышло и они прекратили этот эксперимент.

Ответить

Nick Sugar

Никита
0

Убер Пул, называется. Но я полноценных маршрутках. Убер Пул не даст в экономе и 15 % роста, даже если бы и взлетел.

Ответить

Ренат Орловский

Никита
0

Спасибо за инфу, думал тоже стоит ли в это ввязываться...

Ответить

MAx Shvedov

Никита
0

Как рядовой пользователь услугами такси, я вам скажу, что это таки хорошо. Если мы вспомним, что было на этом рынке до появления интернет-агрегаторов, то прогресс развития услуги довольно таки колоссален.

Ответить

Pavel Loginov

Никита
0

А в чем ваш вэлью?

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Mikhail Grozovski

4

Кому не безразлично, поддержите петицию :-) Яндекс и Гетт уже делают шаги в правильном направлении. Смысл стонать? Надо делать что-то.

Подпишите петицию
Поддержите простых работников такси в России
chng.it
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Nick Sugar

Mikhail
1

Почитал петицию - детский сад.

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Евгений Кондратьев

2

Уже как два дня по моему привычному маршруту ценник выше на 30-40% в Яндекс такси😢

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Никита Михайлов

Евгений
3

Не могу согласиться. Раньше платил 1000-1200 от офиса до дома, в последнюю неделю 560 максимум!

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Nick Sugar

Никита
0

Кучеряво живут, у нас за 20 км 290 рублей, а в Смоленске вообще 230. С них отдаешь 20 % Яшке и 30 % за бензин. Амортизацию считать не надо, а то еще инфаркт схватишь :)

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Никита Михайлов

Nick
0

Комиссия составляет 27 -29 процентов Яндексу

Ответить

Nick Sugar

Никита
0

Ну я про наш город. В Москве выше тарифы, и выше комиссия. Чтобы много не зарабатывали, а то вдруг еще жить начнут.

В Москве будет другой расчет, комиссия выше, доля бензина за счет тарифа ниже.

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Andrey Li

–1

Уважаемые предприниматели! Объединитесь уже и наймите/найдите адекватных юристов, обратитесь в ФАС и засудите это яндекс такси (и аналогичные агрегаторы такси) без возможности заниматься данной деятельностью.

Как сказано выше - то, что яндекс устроил на рынке такси это просто ужас! (а на самом деле не только в сфере такси) - это та самая истина о которой почему то никто не говорит!

Яндекс такси полностью обесценил труд водителя такси. Тарифы 10-летней давности, позор.

У тысяч людей украл, именно украл, заработки! Яндекс такси работает со всеми возможными и невозможными нарушениями.

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Nick Sugar

Andrey
2

Я хотел вступить в один из профсоюзов такси, но когда увидел, что тамошние руководители пишут "чя, щя, жы", то понял, что с такими не по пути. Плюс они не понимают ценообразования и многие не понимают, что повысив тарифы на 20 % и снизив комиссию на 5 % получим нормальный тариф, а таксисты хотят увеличить тариф в 2 раза. Нужны грамотные люди, но они даже не могут договориться с водителями. Никто не хочет лезть в болото. У нас водители зажали 100 рублей в месяц для взносов в профсоюз, который бы отстаивал их интересы. На этом все и заглохло.

Я мог бы этим заняться, например, но нет времени, так как (например), чтобы решать текущие жизненные проблемы придется работать по 18 часов без выходных. Во-вторых, если водителям по факту (действиями, а не болтовней) это самим не надо, то бороться с этим противодействием желания не много. В-третьих, я знаю нарушения Яндекса, но ответственности и компенсации компания не понесет, так как лоббируется свыше и используется как оффшорная прокладка, а так же нет мощного штрафного механизма (как в США, например), чтобы привлечь их к реальной ответственности.

Ответить

Sergey Ontime

1

Так и такси - общественный транспорт с обменом выдыхаемого воздуха.

Ответить

Sergei Yarmolavichus

0

Я не понял. А ездить то куда?

Ответить

Nick Sugar

Sergei
1

По логике Яндекса (я не удивлен, там просто 0 разумности), так как объявили карантин (по сути), то мы дадим вам скидку, чтобы вы куда нибудь поехали, а не сидели дома. Хотя по идее, нужно просто добавить эту скидку водителю, а не клиенту. Но конечно же, набегут, куча чуваков, которые скажут "а не дохера ли таксистам будет, они же только руль крутят". Кто-то руль крутит, кто-то на бумажке пишет, кто-то на кнопки нажимает. Водить все умеют - скажут они, а на дорогу выедешь и каждый второй и правила нарушает и по-хамски себя ведет. Вот у нас все всё "умеют" именно так.

Ответить

Sergei Yarmolavichus

Nick
0

Вангую взлет индрайва. где напрямую рассчеты

Ответить

Yan Purvenes

Sergei
0

Просто по кругу. Им все равно)

Ответить

Nick Sidorov

0

Давненько на vc  не было тем, где таксисты ноют

Ответить

Yan Purvenes

–1

Все красиво, но врет Шулейко. Например поднять прибыль могли бы исправив баг с работой биллинга, а не игнорировать проблему.

Это типа субсидия смешна с учетом, как сделана работа алгоритма цен и накрутки яндексом цен.

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Никита Евдокимов

Yan
0

А что за баг с работой биллинга? 

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Yan Purvenes

Никита
0

Яндекс не умеет работать с гугл пэй. Оплата просто не проходит иногда. Вгоняют в долг или узнаешь во время поездки, что уже налик должен

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