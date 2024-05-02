Транспорт
Евгения Евсеева

МВД предложило сделать обязательным флаг на автомобильных номерах Статьи редакции

Штраф за его отсутствие составит 500 рублей, будут ли наказывать тех, кто уже ездит без флага на номере — неизвестно.

  • Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», в соответствии с которым изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
  • Исключение предлагают сделать для номеров машин членов дипломатического корпуса, для них значок будет необязательным.
  • Сейчас номерные знаки без российского флага — не нарушение. Они не противоречат государственному стандарту: он регулирует размеры знака, наличие разрешённых цифр, букв и обозначение региона регистрации машины.
  • При регистрации автомобиля в ГИБДД водителям и так дают номера с флагом, но есть возможность получить в полиции определённое сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в специальной организации. Там её могут изготовить без флага.
  • С предложением сделать флаг обязательным элементом автомобильных номеров в начале апреля 2024 года выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, он обратился в МВД, где пообещали внести поправки в ГОСТ до конца 2024-го.
  • По ст. 12.2 КоАП, штраф за управление машиной, чей номер не соответствует ГОСТу, составляет 500 рублей. Будут ли наказывать владельцев машин, получивших номера без флага до внесения поправок, — неизвестно. Хинштейн заверил «Ъ», что у нормы не будет обратной силы.
  • Проблемы из-за отсутствия флага на номерах возникали у россиян при пересечении границ: например, осенью 2022-го они не могли въехать в Грузию из России и летом 2023-го — из Турции.
Путешествия
Таня Боброва
VPost: россияне снова пожаловались, что не могут проехать в Грузию без флага на номерах — проблемы на границе с Турцией Статьи редакции

В 2022 году водители сообщали, что машины без флага не пропускают на российско-грузинской границе.

#новости

203 показа
1.6K открытий
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 Альвар

Штраф
Штраф
Штраф
Штраф

Ответить
Развернуть ветку
Dru Rew
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Штраф за нескрепность 500 ₽ 😂🤡
На иномарках должно быть по четыре флага. Хотя бы.

И из окна чтобы торчал в любое время года!
А таксисты, особенно не русские, чтобы по две штуки держали.

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Sch

А на капот... Лик!

Ответить
Развернуть ветку
O-o

Вот это патриотично!
Потом организовать еженедельный торжественный подъем флага на российских номерах

Ответить
Развернуть ветку
Игрушка отчима

А что бывают номера без флага?

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Да, дубликаты можно и без флага сделать

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Да бывают. Бросается в глаза.

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

Раньше была байка, что менты, фэбосы, чтобы отличить себя в потоке авто — придумали получать номера без флагов, так они издалека видели своих.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Марантц

Многие до сих пор верят в эту байку

Ответить
Развернуть ветку
Бот ЦИПсО #66213

В Татарстане долгое время (года до 2005) выдавали номера без флагов. Ну и дубликат всегда можно сделать какой угодно.

Ответить
Развернуть ветку
Elnar I

В европейских странах есть и номера без кода страны, многим так эстетически приятнее. Если едешь в другую страну, то лепишь овал с кодом, по конвенции, и проблем нет. Зачем делать флаг обязательным?

Ответить
Развернуть ветку
O-o

Эх, если бы вопрос "зачем?!" сделать обязательным и без внятного ответа на него нельзя было бы всякую хрень придумывать, это насколько меньше хрени стало бы в мире и на отдельно взятой территории

Ответить
Развернуть ветку
Ro6okop Трофимыч (Киноман)

Самое главное это штраф, когда они уже нажрутся, подавятся и умрут

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

А какие варианты воздействия на людей без штрафов? (если абстрагироваться от дебильных штрафов, типа этого?) Или вы предлагаете убрать все штрафы на дороге?

Ответить
Развернуть ветку
Ro6okop Трофимыч (Киноман)

Все не нужно убирать, просто это уже маразм какой то.

Ответить
Развернуть ветку
Илья

НУЖНО. БОЛЬШЕ. ШТРАФОВ.

Казна пустеет!

Ответить
Развернуть ветку
Илья

А вообще, когда коту делать нечего...

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Полностью поддерживаю инициативу МВД!
У тех у кого нет триколора на номерах вообще надо подтягивать за статью какую-нибудь.

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

Что значит какой-нибудь? :) По статье 329 в УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации» можно получить срок до 1 года. Понятие «надругательство» и «явное неуважение» схожи.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Было сложно надругаться над тем, чего нет, но всё-таки получилось.

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

Отсутствие флага на автомобильных гос. номерах является явным неуважением к гос. символам РФ ;)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Гриша Колесников

И наклейку Z или V тоже обязательной нужно сделать

Ответить
Развернуть ветку
Elnar I

Сменят гос флаг просто, к этому все идет.

Ответить
Развернуть ветку
AuditFirst

👋

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Ко

ещё обязательным триколор на лобовом стекле сделай, чтобы знал в какой стране живёшь

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Думают все где денег заработать,но это нормально.Так везде,в ЕС,в Америке вообще печатают номера кто во что хочет.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Уверен, инфа сотка?

Ответить
Развернуть ветку
DF

Он просто рукоблуд!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Dark

А почему без Zочки? Требую ввести обязательную Zочку на автономер! Кто не согласен - штрафануть по статье за дескридитацию!

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

Очень хорошая и правильная инициатива.

Ответить
Развернуть ветку
Дичь Петрович

А что - хорошее МВД. И штрафы интересные

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

А какое функциональное назначение этого флага?

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

- Ловить приступников - нет, сложно
- Брать штрафы за фигню - да, легко
Profit

Ответить
Развернуть ветку
Денис Бурков

Продавать номера на аукционах, как хотят уже десять лет?
Нафиг, как продавали свои, так и продают

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Романов

да хуле мелочиться сразу триколор всем сделать и пох

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Учитывая последние инициативы Хинштейна (против ЛГБТ во власти), он решил как следует поработать.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
35 комментариев
Раскрывать всегда