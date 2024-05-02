МВД предложило сделать обязательным флаг на автомобильных номерах Статьи редакции
Штраф за его отсутствие составит 500 рублей, будут ли наказывать тех, кто уже ездит без флага на номере — неизвестно.
- Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», в соответствии с которым изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
- Исключение предлагают сделать для номеров машин членов дипломатического корпуса, для них значок будет необязательным.
- Сейчас номерные знаки без российского флага — не нарушение. Они не противоречат государственному стандарту: он регулирует размеры знака, наличие разрешённых цифр, букв и обозначение региона регистрации машины.
- При регистрации автомобиля в ГИБДД водителям и так дают номера с флагом, но есть возможность получить в полиции определённое сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в специальной организации. Там её могут изготовить без флага.
- С предложением сделать флаг обязательным элементом автомобильных номеров в начале апреля 2024 года выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, он обратился в МВД, где пообещали внести поправки в ГОСТ до конца 2024-го.
- По ст. 12.2 КоАП, штраф за управление машиной, чей номер не соответствует ГОСТу, составляет 500 рублей. Будут ли наказывать владельцев машин, получивших номера без флага до внесения поправок, — неизвестно. Хинштейн заверил «Ъ», что у нормы не будет обратной силы.
- Проблемы из-за отсутствия флага на номерах возникали у россиян при пересечении границ: например, осенью 2022-го они не могли въехать в Грузию из России и летом 2023-го — из Турции.
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Штраф
Штраф
Штраф
Штраф
Штраф за нескрепность 500 ₽ 😂🤡
На иномарках должно быть по четыре флага. Хотя бы.
И из окна чтобы торчал в любое время года!
А таксисты, особенно не русские, чтобы по две штуки держали.
А на капот... Лик!
Вот это патриотично!
Потом организовать еженедельный торжественный подъем флага на российских номерах
А что бывают номера без флага?
Да, дубликаты можно и без флага сделать
Да бывают. Бросается в глаза.
Раньше была байка, что менты, фэбосы, чтобы отличить себя в потоке авто — придумали получать номера без флагов, так они издалека видели своих.
Многие до сих пор верят в эту байку
В Татарстане долгое время (года до 2005) выдавали номера без флагов. Ну и дубликат всегда можно сделать какой угодно.
В европейских странах есть и номера без кода страны, многим так эстетически приятнее. Если едешь в другую страну, то лепишь овал с кодом, по конвенции, и проблем нет. Зачем делать флаг обязательным?
Эх, если бы вопрос "зачем?!" сделать обязательным и без внятного ответа на него нельзя было бы всякую хрень придумывать, это насколько меньше хрени стало бы в мире и на отдельно взятой территории
Самое главное это штраф, когда они уже нажрутся, подавятся и умрут
А какие варианты воздействия на людей без штрафов? (если абстрагироваться от дебильных штрафов, типа этого?) Или вы предлагаете убрать все штрафы на дороге?
Все не нужно убирать, просто это уже маразм какой то.
НУЖНО. БОЛЬШЕ. ШТРАФОВ.
Казна пустеет!
А вообще, когда коту делать нечего...
Полностью поддерживаю инициативу МВД!
У тех у кого нет триколора на номерах вообще надо подтягивать за статью какую-нибудь.
Что значит какой-нибудь? :) По статье 329 в УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации» можно получить срок до 1 года. Понятие «надругательство» и «явное неуважение» схожи.
Было сложно надругаться над тем, чего нет, но всё-таки получилось.
Отсутствие флага на автомобильных гос. номерах является явным неуважением к гос. символам РФ ;)
И наклейку Z или V тоже обязательной нужно сделать
Сменят гос флаг просто, к этому все идет.
👋
ещё обязательным триколор на лобовом стекле сделай, чтобы знал в какой стране живёшь
Думают все где денег заработать,но это нормально.Так везде,в ЕС,в Америке вообще печатают номера кто во что хочет.
Уверен, инфа сотка?
Он просто рукоблуд!
А почему без Zочки? Требую ввести обязательную Zочку на автономер! Кто не согласен - штрафануть по статье за дескридитацию!
Очень хорошая и правильная инициатива.
А что - хорошее МВД. И штрафы интересные
А какое функциональное назначение этого флага?
- Ловить приступников - нет, сложно
- Брать штрафы за фигню - да, легко
Profit
Продавать номера на аукционах, как хотят уже десять лет?
Нафиг, как продавали свои, так и продают
да хуле мелочиться сразу триколор всем сделать и пох
Учитывая последние инициативы Хинштейна (против ЛГБТ во власти), он решил как следует поработать.