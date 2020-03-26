Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Раньше арендовать машину в Hyundai Mobility можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.
Сервис «подписки» на автомобили Hyundai Mobility запустился в в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Симферополе. До этого арендовать машину можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.
Чтобы арендовать машину, нужно оформить бронь в приложении, оплатить «подписку» и забрать автомобиль на парковке дилерского центра — обращаться к его сотрудникам не нужно, уточняют в компании.
В проекте участвуют 13 дилерских центров Hyundai в Москве, пять в Санкт-Петербурге, по два в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, три в Краснодаре, по одному в Сочи и Симферополе.
Стоимость «подписки» в новых городах такая же, как в Москве и Санкт-Петербурге. Так, по тарифу Freedom можно арендовать автомобиль на срок от 30 дней до года, подписка будет стоить 29 900-49 900 рублей в месяц. Точная стоимость зависит от модели автомобиля и пробега. Тариф Country предполагает аренду от одного дня до месяца от 3000 до 5550 рублей в сутки. City будет стоить от 650 рублей до 800 рублей в час — аренду можно оформить от часа до 24 часов.
Сервис запустился в России в октябре 2019 года. Приложение доступно в App Store и Google Play. Похожий сервис в июне 2019 года в Москве запустила Volvo. Арендовать можно только кроссовер Volvo XC60 за 59 500 рублей в месяц сроком на год.
В начале марта 2020 года «Трушеринг» сообщало, что «Яндекс» тоже работает над сервисом «подписки» на автомобили. Компания якобы предложит пользователям аренду за 33 тысячи рублей и 50 тысяч рублей в месяц.
По моему мнению в больших городах машины нет смысла покупать. Есть такси и каршеринг. И не бегаешь, как очумелые в поиске месте где машину оставить.
В целом если компания владеет парковкой, а в доме есть паркинт, то можно и приобрести в собственность, но так это чисто экреримент как скоро сгниет или поцарапают.
Так то да, городские власти борются с владельцами авто. Но есть сценарии, когда нужно на дачу за город, на море, в соседний город сгонять. Не всегда шеринг удобен.
В целом думаю, что каршеринг удобнее. Машины почти на каждом углу и цена соизмеримая. Взять на темтдрайв перед покупкой можно разве что.
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