Раньше арендовать машину в Hyundai Mobility можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.

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Сервис «подписки» на автомобили Hyundai Mobility запустился в в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Симферополе. До этого арендовать машину можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.

Чтобы арендовать машину, нужно оформить бронь в приложении, оплатить «подписку» и забрать автомобиль на парковке дилерского центра — обращаться к его сотрудникам не нужно, уточняют в компании.

В проекте участвуют 13 дилерских центров Hyundai в Москве, пять в Санкт-Петербурге, по два в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, три в Краснодаре, по одному в Сочи и Симферополе.

Стоимость «подписки» в новых городах такая же, как в Москве и Санкт-Петербурге. Так, по тарифу Freedom можно арендовать автомобиль на срок от 30 дней до года, подписка будет стоить 29 900-49 900 рублей в месяц. Точная стоимость зависит от модели автомобиля и пробега. Тариф Country предполагает аренду от одного дня до месяца от 3000 до 5550 рублей в сутки. City будет стоить от 650 рублей до 800 рублей в час — аренду можно оформить от часа до 24 часов.

Сервис запустился в России в октябре 2019 года. Приложение доступно в App Store и Google Play. Похожий сервис в июне 2019 года в Москве запустила Volvo. Арендовать можно только кроссовер Volvo XC60 за 59 500 рублей в месяц сроком на год.