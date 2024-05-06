Транспорт
Евгения Евсеева

Латвийская ж/д компания попросила не запрещать ей закупать детали в России — они нужны для старых поездов Статьи редакции

Их собирали ещё в СССР, а подходящих деталей для ремонта в ЕС нет, утверждает перевозчик.

  • Латвийская железнодорожная компания Pasažieru vilciens (PV) предложила сделать для неё исключение в готовящихся поправках в закон о госзакупках — и разрешить покупать товары российского и белорусского происхождения, пишет TVNET. Об этом она попросила в письме к комиссии по бюджету и финансам Сейма (парламент Латвии).
  • Согласно предлагаемым поправкам, при выполнении госзаказов участникам тендеров запретят использовать товары из России и Беларуси. Сейчас это не отслеживается. Кроме того, в начале 2024-го на рассмотрение комиссии внесли запрет для предпринимателей, сотрудничающих с Россией и Беларусью, участвовать в госзакупках.
  • PV отмечает, что понимает смысл и цели законопроекта, но принятие поправок «существенно повлияет на работу компании и обеспечение непрерывности движения железнодорожного транспорта».
  • Компания использует дизель-поезда, электропоезда, низкопольные электропоезда Škoda 16Ev и маневровые тепловозы. Она отмечает, что часть старых дизельных и электропоездов собрана ещё в СССР. По регламенту PV при ремонте и эксплуатации должна соблюдать инструкции от завода-изготовителя. Запчасти производились только в России и Беларуси, в ЕС их закупить нельзя.
  • Компания ищет альтернативы, но заменить запчасти деталями из ЕС не может — они не соответствуют техническим характеристикам и проектам старых поездов. Если поправки всё же примут, PV сможет использовать поезда до тех пор, пока у неё есть достаточный запас деталей для ремонта — но она может их израсходовать уже весной 2024-го.
  • Затем компании придётся сократить количество подвижных составов, пока не возникнет ситуация, где у PV не будет достаточно поездов для «безопасной и бесперебойной работы общественного транспорта». Сколько именно перевозчик использует поездов, собранных в СССР, он не указывает.
Фото: Sash Bo / Unsplash

#новости #санкции

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 Иван

33 года без совка, а подвижной состав не из ЕС. странно.

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Тот самый партизан

Вот это больше всего интересно.

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Юрий Б.

Типовой обзор комментариев:
1. Выстрелили себе в ногу с санкциями. Вариант: они не работают
2. За деньги все продаётся и покупается даже в святой Европе.

Предлагаю поиграться в это булшит бинго в ответах.

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Pavel Loginov

3. весь запад стоит на коленях и просит вернуть всё как было

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Джейкоб Петрович

К лету же, это все знают
(Не знают к какому году)

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Shepard
За деньги все продаётся и покупается даже в святой Европе.

Разве не так?

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Я дико извиняюсь

А чем вы топиться будете? Дровами? Так это тоже к нам в Сибирь

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Недопил

Надо запретить в Латвию экспорт Жигулевского пива и машины Lada. Пусть страдают

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Я дико извиняюсь

Всему есть предел, не стоит лишать людей жизненно важных товаров

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Джейкоб Петрович

Но же не предлагал запретить эти товары:

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Алеоп

Так санкции ж им только на пользу

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Ирина Зосимова

ну ничего зато на новые модели им наши детали не понадобятся .По сути эти детали делались изначально в другой стране ,которой уже нет

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Джейкоб Петрович

Значит нужно переходить на новые

Сколько именно перевозчик использует поездов, собранных в СССР, он не указывает.

То есть там буквально пару поездов может быть, а звучит так, будто весь латвийский транспорт парализован без этих деталей

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Евгений

Удар в либералистическую псину))

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Васян

Хорошие поезда делали в СССР, до сих пор в развитой Европе ездят

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12 комментариев
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