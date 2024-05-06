Латвийская ж/д компания попросила не запрещать ей закупать детали в России — они нужны для старых поездов Статьи редакции
Их собирали ещё в СССР, а подходящих деталей для ремонта в ЕС нет, утверждает перевозчик.
- Латвийская железнодорожная компания Pasažieru vilciens (PV) предложила сделать для неё исключение в готовящихся поправках в закон о госзакупках — и разрешить покупать товары российского и белорусского происхождения, пишет TVNET. Об этом она попросила в письме к комиссии по бюджету и финансам Сейма (парламент Латвии).
- Согласно предлагаемым поправкам, при выполнении госзаказов участникам тендеров запретят использовать товары из России и Беларуси. Сейчас это не отслеживается. Кроме того, в начале 2024-го на рассмотрение комиссии внесли запрет для предпринимателей, сотрудничающих с Россией и Беларусью, участвовать в госзакупках.
- PV отмечает, что понимает смысл и цели законопроекта, но принятие поправок «существенно повлияет на работу компании и обеспечение непрерывности движения железнодорожного транспорта».
- Компания использует дизель-поезда, электропоезда, низкопольные электропоезда Škoda 16Ev и маневровые тепловозы. Она отмечает, что часть старых дизельных и электропоездов собрана ещё в СССР. По регламенту PV при ремонте и эксплуатации должна соблюдать инструкции от завода-изготовителя. Запчасти производились только в России и Беларуси, в ЕС их закупить нельзя.
- Компания ищет альтернативы, но заменить запчасти деталями из ЕС не может — они не соответствуют техническим характеристикам и проектам старых поездов. Если поправки всё же примут, PV сможет использовать поезда до тех пор, пока у неё есть достаточный запас деталей для ремонта — но она может их израсходовать уже весной 2024-го.
- Затем компании придётся сократить количество подвижных составов, пока не возникнет ситуация, где у PV не будет достаточно поездов для «безопасной и бесперебойной работы общественного транспорта». Сколько именно перевозчик использует поездов, собранных в СССР, он не указывает.
78 показов
599 открытий
33 года без совка, а подвижной состав не из ЕС. странно.
Вот это больше всего интересно.
Типовой обзор комментариев:
1. Выстрелили себе в ногу с санкциями. Вариант: они не работают
2. За деньги все продаётся и покупается даже в святой Европе.
Предлагаю поиграться в это булшит бинго в ответах.
3. весь запад стоит на коленях и просит вернуть всё как было
К лету же, это все знают
(Не знают к какому году)
Разве не так?
А чем вы топиться будете? Дровами? Так это тоже к нам в Сибирь
Надо запретить в Латвию экспорт Жигулевского пива и машины Lada. Пусть страдают
Всему есть предел, не стоит лишать людей жизненно важных товаров
Но же не предлагал запретить эти товары:
Так санкции ж им только на пользу
ну ничего зато на новые модели им наши детали не понадобятся .По сути эти детали делались изначально в другой стране ,которой уже нет
Значит нужно переходить на новыеСколько именно перевозчик использует поездов, собранных в СССР, он не указывает.
То есть там буквально пару поездов может быть, а звучит так, будто весь латвийский транспорт парализован без этих деталей
Удар в либералистическую псину))
Хорошие поезда делали в СССР, до сих пор в развитой Европе ездят