Транспорт
Таня Боброва

X5 Group протестирует поставки готовой еды от «Перекрёстка» на рейсы авиакомпании «Россия» Статьи редакции

Сэндвичи и лимонады с собственного производства ритейлера будут подавать на некоторых рейсах до 6 июня 2024 года.

  • «Перекрёсток» предоставит наборы готовой еды пассажирам авиакомпании «Россия» на 33 регулярных рейсах из московского аэропорта Шереметьево, сообщила X5 Group.
  • Сначала — на рейсах в Нижний Новгород и Саратов. Проект продлится до 6 июня 2024 года, охватив и другие города России. После партнёры решат, будут ли сотрудничать постоянно.
  • Всего за это время «Перекрёсток» предоставит 5000 наборов для перекуса: сэндвичи и лимонады собственного производства. Также пассажиры получат промокод на скидку на первый заказ в приложении ритейлера при наличии готовой еды в чеке.
Источник: X5 Group
  • «Перекрёсток» — не первый российский ритейлер, сотрудничающий с авиакомпаниями. В 2022 году S7 Airlines предложила пассажирам заказывать еду в полёт из «Вкусвилла». В 2023-м «Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой еды авиакомпаниям «Россия» и «Смартавиа».

#новости #перекрёсток #x5group

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23 комментария
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 Марина Рассказова

Ой, не знаю... Лежала как-то в больнице. Времени было только добежать туда-сюда до магазина. Купила готовую еду, и каково было мое удивление, когда все, что я купила, было не просто просрочено, но, похоже, лежало там месяца два. Внутри была плесень, в выпечке и даже огурцы.

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Фил Гуд

Не правдоподобно

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Александр

рассказова меняй фамилию на высерова

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Old Papay

А что, очень даже неплохая идея, ставлю лайк, молодцы!

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Хозяин

ну, смачного!

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Отрицательный Веган

Надеюсь, что хоть не просроченные будут.

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Lauren Simmons

а как вы думает, они совсем там дураки , тестирование проводить просрочкой -для бизнеса это хороший ход , они будут пока тестировать до июня , а потом эти же перекусы будут продавать

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Бинарный Ёж

Надеюсь активированный уголь тоже в набор входит.

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Екатерина Стадникевич

А что не так? У Перекрестка хорошие продукты

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Shepard

Не согласен, еда не очень

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Walenok

Нормальная тема. Может быть будет что-то годное, а то нынче мировой тренд на сокращение и ухудшение питания в целях экономии.

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TVRU

Да, нигде кроме российских авиакомпаний не кормят. А российские мало куда летают.

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Александр

высер чтоли?

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Walenok

Кормят много где, но жиденько.
Нормально кормят сейчас только Emirates, Qatar и Etihad.

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Макс Мартин

Так ты кроме российских авиакомпаний только во сне разве что летал.

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Альвар

Заменили хрючево на хрючево

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Анна Полякова

Лимонады - топ!

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Макс Мартин

Что "Россия", что "Аэрофлот" с каждым годом кормят все хуже. Скоро как в поезд надо с собой будет яйца и куру брать.

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Анна Полякова

О, к деткам добавится разнообразие запахов

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Анна Полякова

Ой, люблю лимонадики Перекрестка, в теплые деньки прекрасный напиток

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Максим Исаев

Время возможностей...

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Антивадя

Почему Вадя ещё не отписался???

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Красный Пахарь

давненько в самолетах не было бесплатного питания

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20 комментариев
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