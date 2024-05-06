X5 Group протестирует поставки готовой еды от «Перекрёстка» на рейсы авиакомпании «Россия» Статьи редакции
Сэндвичи и лимонады с собственного производства ритейлера будут подавать на некоторых рейсах до 6 июня 2024 года.
- «Перекрёсток» предоставит наборы готовой еды пассажирам авиакомпании «Россия» на 33 регулярных рейсах из московского аэропорта Шереметьево, сообщила X5 Group.
- Сначала — на рейсах в Нижний Новгород и Саратов. Проект продлится до 6 июня 2024 года, охватив и другие города России. После партнёры решат, будут ли сотрудничать постоянно.
- Всего за это время «Перекрёсток» предоставит 5000 наборов для перекуса: сэндвичи и лимонады собственного производства. Также пассажиры получат промокод на скидку на первый заказ в приложении ритейлера при наличии готовой еды в чеке.
- «Перекрёсток» — не первый российский ритейлер, сотрудничающий с авиакомпаниями. В 2022 году S7 Airlines предложила пассажирам заказывать еду в полёт из «Вкусвилла». В 2023-м «Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой еды авиакомпаниям «Россия» и «Смартавиа».
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Ой, не знаю... Лежала как-то в больнице. Времени было только добежать туда-сюда до магазина. Купила готовую еду, и каково было мое удивление, когда все, что я купила, было не просто просрочено, но, похоже, лежало там месяца два. Внутри была плесень, в выпечке и даже огурцы.
Не правдоподобно
рассказова меняй фамилию на высерова
А что, очень даже неплохая идея, ставлю лайк, молодцы!
ну, смачного!
Надеюсь, что хоть не просроченные будут.
а как вы думает, они совсем там дураки , тестирование проводить просрочкой -для бизнеса это хороший ход , они будут пока тестировать до июня , а потом эти же перекусы будут продавать
Надеюсь активированный уголь тоже в набор входит.
А что не так? У Перекрестка хорошие продукты
Не согласен, еда не очень
Нормальная тема. Может быть будет что-то годное, а то нынче мировой тренд на сокращение и ухудшение питания в целях экономии.
Да, нигде кроме российских авиакомпаний не кормят. А российские мало куда летают.
высер чтоли?
Кормят много где, но жиденько.
Нормально кормят сейчас только Emirates, Qatar и Etihad.
Так ты кроме российских авиакомпаний только во сне разве что летал.
Заменили хрючево на хрючево
Лимонады - топ!
Что "Россия", что "Аэрофлот" с каждым годом кормят все хуже. Скоро как в поезд надо с собой будет яйца и куру брать.
О, к деткам добавится разнообразие запахов
Ой, люблю лимонадики Перекрестка, в теплые деньки прекрасный напиток
Время возможностей...
Почему Вадя ещё не отписался???
давненько в самолетах не было бесплатного питания