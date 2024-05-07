«Ситидрайв» запустил прокат машин в Санкт-Петербурге — от одного дня до года и без оклейки Статьи редакции
Услуга нацелена в первую очередь на туристов.
- «Ситидрайв» запустил новое направление каршеринга — «Ситидрайв Рент» для проката автомобилей от одного до 365 дней, сообщила компания. Понравившуюся машину без оклейки можно выбрать на сайте сервиса или стойке обслуживания клиентов на территории петербургского аэропорта Пулково. Она находится в зоне прибытия на втором этаже.
- Сутки проката включают в себя 250 км пробега с возможностью увеличить его до безлимитного пакета. На машине можно уехать на 2000 км от КАД — аналогично «зелёной» зоне каршеринга.
- В отличие от обычного формата каршеринга, после подписания договора и акта передачи клиенту выдадут ключи от машины. Забрать автомобиль можно из пункта выдачи, либо его привезут в нужную точку по выбору пользователя.
- Для аренды доступны Exeed LX (от 3990 рублей в сутки), Exeed TXL (от 5490 рублей), Geely Coolray (от 3300 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (от 3200 рублей), Chery Tiggo 7 Pro (от 4280 рублей). Финальная стоимость зависит от длительности аренды, она будет указана в договоре.
- Среди дополнительных опций — расширенная страховка, подключение второго водителя, детское кресло. Заправку пользователь оплачивает сам.
- В «Ситидрайве» считают такой «классический» прокат актуальным для туристов из других городов и стран, а также приезжающих в командировки. В будущем направление будут развивать и запускать подобную аренду в других регионах.
- У «Ситидрайва» уже есть долгосрочная аренда машин без оклейки — но она доступна на срок от одного месяца. Также существует тариф от двух часов до семи дней.
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Мужик на фотке не понимает откуда штраф
Нормальная тема. Я бы лучше взял в аренду у ситидрайва, чем у ноунейм (для меня) контор в другом городе
да, у ситидрайва наверняка опыт по поиску косяков при приемке большой, не то, что у этих питерских любителей
Искусственного задрать цены на авто, чтобы люди не покупали и навязать свои сервисы аренды, где чиновники имеют доли
Я так понимаю для китайских туристов, китайский авто? 🤣
С русской локализацией, чтобы не расслаблялись! :)
вот арендуешь себе автомобиль на год и необходимость в покупке вообще отпадает ,особенно ,если не знаешь насколько ты в городе и стране
На год - от миллиона по их минимальному ценнику. И это не включая всякие каски.. и прочие неприятности.
Сейчас посмотрела самый доступный эконом вариант. Changan Alsvin. Аренда на год при пробеге до 1500 км в месяц будет стоить от 47200 ₽. С одной стороны доступно, а с другой стороны за эти деньги (за год аренды) можно купить свой пусть и б/у автомобиль. Лично я бы так и поступила. Купила, поездила и продала. Так можно сделать и с более дорогим автомобилем, выйдет гораздо дешевле.
Вы купили автомобиль за 47 200₽?
Такая себе идея. Кто его обслуживать будет и за чьи деньги? Если на сроки поменьше брать, то норм идейка
Приложен список китайских погремушек:
Exeed LX (от 3990 рублей в сутки), Exeed TXL (от 5490 рублей), Geely Coolray (от 3300 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (от 3200 рублей), Chery Tiggo 7 Pro (от 4280 рублей).
Посмотрим, как сработает. Пока что до долгосрочная аренда ни у кого не выстрелила.
Вещь интересная. Долгосрочная аренда, без оклейки. Быстрей бы запустили такую аренду и в других регионах.
Этой услуге сто лет в обед, только игроки теперь меняются в нашей стране (были Hertz, Europcar и другие западные компании).