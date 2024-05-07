Транспорт
Полина Лааксо

Водители «Яндекс Такси» из Екатеринбурга рассказали, что сервис разрешил скрывать заказы от конкретных пассажиров Статьи редакции

В компании говорят, что функция давно работает в нескольких городах.

  • Екатеринбургские водители могут навсегда отказаться от перевозки отдельных пассажиров после поездки. Внимание на новости обратил Telegram-канал Content Review. «Беспощадный таксист» рассказывал об этом 3 мая 2024 года.
  • Перед блокировкой пользователя нужно указать причину. По данным «Вести ФМ», среди них: «пассажир отказался платить», «курил в салоне», «скандалил», «испачкал сидение», «не указал, что необходимо детское кресло», «неверно указал адрес», «отказался пристегнуться». Можно привести свой мотив.
  • О лимите на баны водители не сообщают, но система предупреждает: блокировать клиентов слишком часто не стоит, «чтобы не потерять много заказов».
  • В «Яндексе» сообщили Content Review, что функция «успешно работает уже долгое время в нескольких городах». «Вести ФМ» поинтересовались у «Общественного института развития такси», законно ли это. Там пояснили: «Что не запрещено, то разрешено». Регулирование только-только формируется.
  • В марте 2024 года «Яндекс» начал тестировать алгоритм, замедляющий поиск машин для пассажиров, которые слишком часто отменяют поездки без объективной причины. Это должно помочь компании сдержать цены на передвижение для клиентов и «оптимальнее» использовать время водителей на смене.
Хотели бы, чтобы пассажиры могли так же блокировать водителей?
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#новости #яндекстакси

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Фоксик

Жду такого же функционала на озон и вб. Что бы можно было блокировать покупателей

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Полина Лааксо
Автор

расскажете, чем не угодили покупатели? заказывают по сто вещей и возвращают 99%?

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Фоксик

Это тоже.
Пока лидер, который заказал товар 4 размеров и все украл

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умный человек

Доброе утро!

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S.Capusta

Недавно прочитал анекдот:
Люди, работающие в сфере услуг, должны иметь право подраться с одним клиентом в день.
Чем не вариант! ))

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