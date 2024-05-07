Водители «Яндекс Такси» из Екатеринбурга рассказали, что сервис разрешил скрывать заказы от конкретных пассажиров Статьи редакции
В компании говорят, что функция давно работает в нескольких городах.
- Екатеринбургские водители могут навсегда отказаться от перевозки отдельных пассажиров после поездки. Внимание на новости обратил Telegram-канал Content Review. «Беспощадный таксист» рассказывал об этом 3 мая 2024 года.
- Перед блокировкой пользователя нужно указать причину. По данным «Вести ФМ», среди них: «пассажир отказался платить», «курил в салоне», «скандалил», «испачкал сидение», «не указал, что необходимо детское кресло», «неверно указал адрес», «отказался пристегнуться». Можно привести свой мотив.
- О лимите на баны водители не сообщают, но система предупреждает: блокировать клиентов слишком часто не стоит, «чтобы не потерять много заказов».
- В «Яндексе» сообщили Content Review, что функция «успешно работает уже долгое время в нескольких городах». «Вести ФМ» поинтересовались у «Общественного института развития такси», законно ли это. Там пояснили: «Что не запрещено, то разрешено». Регулирование только-только формируется.
- В марте 2024 года «Яндекс» начал тестировать алгоритм, замедляющий поиск машин для пассажиров, которые слишком часто отменяют поездки без объективной причины. Это должно помочь компании сдержать цены на передвижение для клиентов и «оптимальнее» использовать время водителей на смене.
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Жду такого же функционала на озон и вб. Что бы можно было блокировать покупателей
расскажете, чем не угодили покупатели? заказывают по сто вещей и возвращают 99%?
Это тоже.
Пока лидер, который заказал товар 4 размеров и все украл
Доброе утро!
Недавно прочитал анекдот:
Люди, работающие в сфере услуг, должны иметь право подраться с одним клиентом в день.
Чем не вариант! ))