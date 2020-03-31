Размер фиксированной выплаты корректируют и в «Ситимобиле» — спрос на поездки упал, объяснили в компании.

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Таксисты, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси» в разных регионах России, стали жаловаться на снижение гарантированных выплат, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на партнёра компании в Краснодаре и публикации нескольких водителей на Pikabu.

Согласно условиям сотрудничества с «Яндекс.Такси», за выполнение определённого количества поездок в сутки водителю начисляется гарантированная сумма. К примеру, если гарантия за четыре поездки составляет 700 рублей, а он выполнил четыре поездки по 100 рублей, водителю начисляется 400 + 300 рублей, говорится в описании сервиса.

По словам партнёра «Яндекс.Такси» в Краснодаре, до 27 марта водитель получал за 30 поездок в течение 16-часовой смены 5400 рублей. С 27 марта сумма составила 4700 рублей. Пользователь Pikabu рассказал 28 марта, что раньше за 35 поездок гарантированно получал 7270 рублей, а теперь – 5250 рублей.

Условия в каждом городе разные и могут меняться, рассказал изданию PR-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев. По словам Исаева, гарантированные выплаты зависят от количества заказов и региона и стимулируют к партнёрству с сервисом. «Сегодня мы наблюдаем значительные изменения структуры поездок», — добавил он.

На фоне снижения спроса на услуги «Ситимобил» также «оптимизировал» гарантированные выплаты, рассказал «Коммерсанту» представитель компании. В отдельные дни в Москве, по данным сервиса, спрос на поездки снижался на 30%, и спад продолжится.

По данным ГК «Везёт», также на 30% снизилась активность пассажиров в Санкт-Петербурге. В Перми, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове и Воронеже спрос упал на 20% — если сравнивать данные 4 марта и 25 марта, отмечает издание.