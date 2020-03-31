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Размер фиксированной выплаты корректируют и в «Ситимобиле» — спрос на поездки упал, объяснили в компании.
Таксисты, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси» в разных регионах России, стали жаловаться на снижение гарантированных выплат, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на партнёра компании в Краснодаре и публикации нескольких водителей на Pikabu.
Согласно условиям сотрудничества с «Яндекс.Такси», за выполнение определённого количества поездок в сутки водителю начисляется гарантированная сумма. К примеру, если гарантия за четыре поездки составляет 700 рублей, а он выполнил четыре поездки по 100 рублей, водителю начисляется 400 + 300 рублей, говорится в описании сервиса.
По словам партнёра «Яндекс.Такси» в Краснодаре, до 27 марта водитель получал за 30 поездок в течение 16-часовой смены 5400 рублей. С 27 марта сумма составила 4700 рублей. Пользователь Pikabu рассказал 28 марта, что раньше за 35 поездок гарантированно получал 7270 рублей, а теперь – 5250 рублей.
Условия в каждом городе разные и могут меняться, рассказал изданию PR-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев. По словам Исаева, гарантированные выплаты зависят от количества заказов и региона и стимулируют к партнёрству с сервисом. «Сегодня мы наблюдаем значительные изменения структуры поездок», — добавил он.
На фоне снижения спроса на услуги «Ситимобил» также «оптимизировал» гарантированные выплаты, рассказал «Коммерсанту» представитель компании. В отдельные дни в Москве, по данным сервиса, спрос на поездки снижался на 30%, и спад продолжится.
По данным ГК «Везёт», также на 30% снизилась активность пассажиров в Санкт-Петербурге. В Перми, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове и Воронеже спрос упал на 20% — если сравнивать данные 4 марта и 25 марта, отмечает издание.
Владимир Исаев считает, что одним из стимулов для водителей может стать доставка посылок, которую сейчас развивает «Яндекс.Такси». ГК «Везёт» уже организовала доставку на юге России, над похожим проектом работает и «Ситимобил», уточняет «Коммерсантъ».
не переживайте за водителей, у каждого из них есть свой бизнес, а такси так, для души
И до этого Яндекс благотворительностью не отличался. Так что все логично...
Почему вы называете водителей партнерами? Прямо Леня Голубков вспоминается. Я не халявщик, я партнер! Хотя от партнерства с ЯТакси у водителей только рожки да ножки.
То-то их такие толпы, видать им вполне достаточно рожек да ножек.
Яндекс.Корректировка
Яндекс в тренде обнуления... Доля Гугла растет в Яндексе одна реклама Гугл как коряво искал так и ищет. Только уже одинакова хреново выполняют свои функции..
Статистику покажете?
Предлагаю вариант слогана для беспилотников Яндекса: Нет человека — нет проблемы.
С таким слоганом он должен сбивать пассажиров, когда подъезжает :D
агрегаторы ведут к тому, что десятки тысяч узбеков, киргизов, а также разных калмыков, которым возвращаться в родные края ой, как не хочется, зато очень хочется есть, вылезут из солярисов на улицы в поисках, чем поживиться
стоимость поездки для пассажиров не изменилась!!
а яндекс п*здел, что цену снизит и проспонсирует в кризис водил на 500 млн руб, снижая цену для пассажира
Снизилась. Я от Войковской до Домодедово за 1.8к на бизнесе проехал, хотя маршрут всегда 2.5к стоил.
Не изменилась!!
По вашему маршруту, как вы и написали 2.500 и стоит.
Может 1 раз цена снизилась, так как вообще спроса не было по городу. Массово цены не менялись!
Хммм. Надо потом после прилёта чекнуть стоимость от Домодедово до Войковской.
это с пробками повезло, скидок в яндексе пока нет
К концу дня в каментах свыше 9000 комментариев от таксистов-свежерегов. Сейчас толькл 9:37, запомните этот твит
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Вообще этот Яндекс такси нужно гнать со всего мира, вот например я жеву в городе Бишкек Кыргызстан, этот проклятый Яндекс такси со своими сниженными тарифами нас за людей не считает! Я в день с 7 утра до 7 вечера зарабатываю в этом Яндексе всего 1000 сом (рублей) и то половину суммы я заправляю бензин, и что я на эти 500 сом(рублей) куплю??? На жизнь вообще не хватает! Гоните этот Яндекс такси! У нас пипец тарифы вообще мизерные 39 сом (рублей) посадка и 10 сом (рублей) км , это разве деньги на которые можно будет прожить? Ведь из-за этого то что не чего не заработаешь все уезжают в Россию как беженцы! Яндекс такси вы подумайте о водителях в Кыргызстане город Бишкек то что мы очень мало зарабатываем, ещё эти конченые клиенты которые за 1 сом ведутся и всякие комментарии оставляют, зачем эти звезды! Скоро увидете в нашей стране вообще перестанут пользоваться водители вашей программой!
Почему вы не поменяете работу?
Уверены, что она там есть?
Значит условия в рынке
Рабы и крепостные тоже в рынке были, как и Петроград в феврале 17 тоже в рынке были, все знают чем эти условия заканчивается.
Нет не были.
Одним из главных критериев рынка является свобода действий участников, что обеспечивает наличие конкуренции.
Наличие конкуренции на рынке такси где есть монополист типа Яндекс? Смешно говорить о "свободе действий участников" рынка, там где до 70% экономики это государство или контролируемые государством участники, где принимаются неправые решения ограничивающие права как предпринимателей так и наемных работников. Удачи вам в мире розовых пони и единорогов.
Расскажи про монополию Яндекс.Такси и государственное такси например.
Уже выше все что хотел тебе рассказал, а если тебе не хватает соображаловки , что государство проникая напрямую или госкомпании , постепенно во все сферы деятельности, ограничивает конкуренцию работодателей за сотрудников, мешает создавать высокооплачиваемые рабочие места, то извини, найди собеседника своего уровня.
Ты трепло.
Возможно, но это лучше чем быть хамом как ты , и да поменяй ник, у тебя второе слов лишнее.
Смешно, ты наврал, потом нахамил и ко всему успел меня обвинить. Реально шахматы с голубем.
Так а причем тут яндекс, если вы не в состоянии найти нормальную работу?
Всем добрый день. Вы сами то понимаете что изначально в статье говорится о 16 часовой рабочей неделе? Это уже не нормально не говоря уже о том что доплаты снизили. На фоне ситуации в стране аренду на жилье на авто уменьшают дабы народ не страдал поскольку итак водитель совершая 30 поездок в день рискует и здоровьем и жизнью. Так яндекс умудряется ещё и урезать доплаты.
Нахрен наклейки яндекса.лохотрон.борзеть начали.убиваем машины за копейки.по крайней мере в Казахстане так)).переходим в болт и максим☝️😄
Все верно. Водители просто будут возить продукты. Сегодня предложил одному - тот согласился.
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