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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Американский сервис для поиска попутчиков Via с инвестициями Романа Абрамовича привлёк $200 млн Материал редакции

В частности, стартап помогает искать попутчиков и отправлять посылки с водителем по подписке.

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Американская компания Via, которая позволяет находить попутчиков и доставлять посылки, привлекла $200 млн в рамках раунда E.

Основным инвестором выступил голландский холдинг Exor N.V. Оценка компании достигла $2,25 млрд – вдвое больше, чем в 2017 году, отмечает The Verge.

За всё время стартапу удалось привлечь $500 млн. В 2015 году в компанию инвестировал российский бизнесмен Роман Абрамович. Он был одним из участников раунда на общую сумму $27 млн.

​Беспилотник BusBot - автомобиль партнёра Via в Австралии

Приложение Via помогает искать попутчиков и доставлять посылки. В некоторых городах можно оформить подписку на сервис и совершать несколько поездок в день, уточняет издание. В других нужно платить водителю аванс. В приложении отображается и общественный транспорт.

Проект Via был запущен в 2013 году в Нью-Йорке. Сейчас сервис доступен в 70 городах 20 стран мира. В партнёрстве с Mercedes-Benz стартап запустил в Европе сервис ViaVan. По данным компании, с помощью сервиса было совершено 70 млн поездок по всему миру. У Via свыше сотни партнёров, включая транспортные компании, школы и университеты, органы власти.

В 2019 году Via анонсировала беспилотные поездки в Австралии. В январе 2020 года компания подключила к сервису общественный транспорт города Сакраменто, США — автобусы приезжают по запросу пассажиров, как частные автомобили.

Часть привлечённых инвестиций компания направит на помощь в борьбе с коронавирусом, рассказали изданию сооснователи Via Орен Шоваль и Даниэль Рамот. Via поддержит экстренные службы и сможет оптимизировать транзит в Берлине, в штате Огайо и на Мальте.

#новость #стартапы #абрамович

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