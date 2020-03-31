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Транспорт
Лиана Липанова
1435

Forbes: Gett передаст «Ситимобилу» обслуживание своих пользователей по тарифу «Эконом» Материал редакции

И будет получать комиссию с каждой поездки.

  • Сервисы заказа такси Gett и «Ситимобил» ведут переговоры о стратегическом партнерстве, сообщает Forbes со ссылкой на два источники, близких к компаниям. Представители Gett и «Ситимобил» отказались от комментариев.
  • По словам источников, в рамках сотрудничества заказы по тарифу «Эконом» в Gett будут получать водители «Ситимобил» с хорошим рейтингом. Gett будет получать комиссию за каждую поездку и сосредоточится на корпоративных клиентах, а «Ситимобил» получит больше заказов, пишет издание.
  • «Если проводить аналогию с виртуальной телеком-отраслью, то мы первыми внедряем эту же бизнес-модель на рынке такси. По сути, Gett станет первым виртуальным агрегатором такси в эконом-сегменте, объединив свою сеть с "Ситимобил"», — заявил источник Forbes в Gett.
  • В 2019 году доля Gett на рынке легального такси составила 5%, Доля «Ситимобил» —1%, следует из данных Аналитического центра при правительстве. Всего объём рынка по итогам года достиг 709 млрд рублей.

#новость #gett #ситимобил

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9 комментариев
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Sergei Soloviev

4

А когда-то на равных конкурировали с Яндекс.такси :( 

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Комментарий удален

Сергей Сергеев

Anton
5

Напишите срок действия и ЦВВ-код. А то не переводится без них. 

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Ruslan Vafin

Сергей
0

Может у чела реальные проблемы. А может просто прикалывается. Регистрация свежая.

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Александр Ямщиков

Ruslan
1

Владелец карты СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ Х, а сам он Антон Деревнин явно тут что то не так....

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Руслан Абрамов

Ruslan
1

Это мошенник судя по гуглу

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Качалов

1

Яндекс.Такси стал безумно дорогим. За такие тарифы уже дешевле купить собственный авто. Надеюсь, что инициатива Gett сбросит цену.

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Xieergai

Качалов
0

Что значит "безумно дорогим"? Это сколько? В сравнении с кем и с чем?
Я пользуюсь Я-Т и вполне норм. При этом у меня есть свой автомобиль.

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Ruslan Komarov

Качалов
0

Извините, кажется последнее время цены в Яндекс (и у его младшего - убера) особо не изменились.
А вот у Гетт наоборот, цены последние 2 года были в 1.5-2 раза выше (от того же Яндекса). Плюс, судя по разным каналам на Ютубе, новостям в изданиях, у Гетт тем более почти не было заказов.

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Denis Denis

0

Может я предвзят, но по моесу опыту, рейтинг адекватности водил на экономе был:
1. Гетт
2. Яндекс
3. Сити

В сити прям везет на воняющих гостей с юга или просто потрепаных жизнью.

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