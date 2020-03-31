И будет получать комиссию с каждой поездки.
- Сервисы заказа такси Gett и «Ситимобил» ведут переговоры о стратегическом партнерстве, сообщает Forbes со ссылкой на два источники, близких к компаниям. Представители Gett и «Ситимобил» отказались от комментариев.
- По словам источников, в рамках сотрудничества заказы по тарифу «Эконом» в Gett будут получать водители «Ситимобил» с хорошим рейтингом. Gett будет получать комиссию за каждую поездку и сосредоточится на корпоративных клиентах, а «Ситимобил» получит больше заказов, пишет издание.
- «Если проводить аналогию с виртуальной телеком-отраслью, то мы первыми внедряем эту же бизнес-модель на рынке такси. По сути, Gett станет первым виртуальным агрегатором такси в эконом-сегменте, объединив свою сеть с "Ситимобил"», — заявил источник Forbes в Gett.
- В 2019 году доля Gett на рынке легального такси составила 5%, Доля «Ситимобил» —1%, следует из данных Аналитического центра при правительстве. Всего объём рынка по итогам года достиг 709 млрд рублей.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","gett"],
"comments": 9,
"likes": 1,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "transport",
"id": 116676,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 31 Mar 2020 22:43:59 +0300",
"is_special": false }
Sergei Soloviev
А когда-то на равных конкурировали с Яндекс.такси :(
Комментарий удален
Сергей СергеевAnton
Напишите срок действия и ЦВВ-код. А то не переводится без них.
Ruslan VafinСергей
Может у чела реальные проблемы. А может просто прикалывается. Регистрация свежая.
Александр ЯмщиковRuslan
Владелец карты СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ Х, а сам он Антон Деревнин явно тут что то не так....
Руслан АбрамовRuslan
Это мошенник судя по гуглу
Качалов
Яндекс.Такси стал безумно дорогим. За такие тарифы уже дешевле купить собственный авто. Надеюсь, что инициатива Gett сбросит цену.
XieergaiКачалов
Что значит "безумно дорогим"? Это сколько? В сравнении с кем и с чем?
Я пользуюсь Я-Т и вполне норм. При этом у меня есть свой автомобиль.
Ruslan KomarovКачалов
Извините, кажется последнее время цены в Яндекс (и у его младшего - убера) особо не изменились.
А вот у Гетт наоборот, цены последние 2 года были в 1.5-2 раза выше (от того же Яндекса). Плюс, судя по разным каналам на Ютубе, новостям в изданиях, у Гетт тем более почти не было заказов.
Denis Denis
Может я предвзят, но по моесу опыту, рейтинг адекватности водил на экономе был:
1. Гетт
2. Яндекс
3. Сити
В сити прям везет на воняющих гостей с юга или просто потрепаных жизнью.