Мы планируем не только развивать сервис доставки посылок между клиентами, но и интегрировать в него различные продукты экосистем «Сбербанка» и Mail.ru Group, чтобы спектр доставляемых товаров расширялся.

Мы также считаем, что доставка позволит водителям, подключенным к «Ситимобил», частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки.