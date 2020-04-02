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В будущем пользователи смогут заказывать товары у партнёров «Ситимобила» и получать их на дом или в офис.
Сервис заказа такси «Ситимобил» запустил тариф «Доставка», с помощью которого пользователи смогут передать с водителем такси посылки и ценные вещи. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Заказать доставку можно в мобильном приложении «Ситимобил» или в приложении VK Taxi на платформе VK Mini Apps во «ВКонтакте». Пользователю нужно указать маршрут и контактный номер получателя, чтобы водитель мог связаться с ним и передать посылку. Услуга будет стоить столько же, сколько и обычная поездка по тарифу «Комфорт», уточнили в сервисе.
Перед отправкой пользователь должен запаковать вещи в конверт или коробку. Посылка должна весить не более 20 кг и легко помещаться в машину — отправить с водителем крупногабаритный груз или домашнее животное не получится, пояснили в компании.
Новая функция станет «единым окном» для продуктов экосистем «Сбербанка» и Mail.ru Group, говорят в «Ситимобил». Например, сервис планирует добавить возможность получения товаров, заказанных у партнёров, в том числе «Юлы». Знакомый с планами компании источник vc.ru называет среди других партнёров «СберМаркет».
С августа 2019 года привезти посылку могут попросить пользователи «Яндекс.Такси». 1 апреля 2020 года компания добавила возможность заказа продуктов из «Вкусвилла» в Москве: товары соберут сотрудники ритейлера, а привезут водители такси. Позже сервис будет запущен в Московской и Ленинградской областях.
У сервиса Gett есть курьерская служба Gett Delivery. С октября 2019 года сервис также доставляет продукты из «Вкусвилла». Сотрудничество с продовольственным ритейлом, в том числе несетевым, обсуждает и каршеринг «Делимобиль», пишут «Ведомости».
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