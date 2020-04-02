Сервис аренды электросамокатов свернул работу на нескольких рынках и вынужден сокращать расходы из-за пандемии Covid-19.

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Американский сервис аренды электросамокатов Bird уволил 406 сотрудников из-за пандемии Covid-19 — это около 30% штата, писало TechCrunch 27 марта. До сокращений в компании работало 1387 человек.

Из-за распространения коронавируса компания была вынуждена свернуть работу в шести городах в США и на всех европейских рынках, писало The Verge. В письме, которое приводит TechCrunch, основатель Bird Трэвис Вандерзанден также говорит о сложной финансовой ситуации и сокращении расходов.

2 апреля dot.LA сообщило, как именно Bird рассталась с сотрудниками. По данным издания, компания организовала видеоконференцию «Обновление Covid-19» в Zoom с частью работников, которые последние две недели были на «удалёнке».

Опрошенные изданием бывшие сотрудники стартапа рассказали, что во время звонка женский голос сказал: «Пандемия Covid-19 оказала огромное влияние на наш бизнес, что вынудило руководство компании принять трудные и болезненные решения. Одно из таких решений — сокращение команды. К сожалению, это решение затронет и вас».

Запись сообщения Bird, dot LA

Встреча была рассчитана на полчаса, но в итоге продлилась две минуты, пишет dot.LA. Издание отмечает, что сотрудники не смогли определить, кто именно читал сообщение. Многие из них считают, что звонок был записан заранее. Ещё часть работников узнала об увольнениях после материала TechCrunch.

В Bird настаивают, что это была не запись, а чтение сообщения в реальном времени.

Bird пообещал сотрудникам сохраненение медицинской страховки в течение трёх месяцев. Издание отмечает, что в условиях удалённой работы уволенные работники даже не смогут забрать личные вещи из офиса, но в компании заверили, что передадут их им «в конце концов». Вместе с тем стартап обязал вернуть до 15 апреля рабочие ноутбуки и бейджи.

В Bird заявили, что представители HR-отдела или менеджеры лично общались со всеми работниками после конференции в Zoom. Трэвис Вандерзанден также написал на своей странице в Twitter, что лично общался со многими уволенными работниками. Некоторые сотрудники подтвердили, что к ним обращался кто-то из компании, но не все, указывает издание.