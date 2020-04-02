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Сервис аренды электросамокатов свернул работу на нескольких рынках и вынужден сокращать расходы из-за пандемии Covid-19.
Американский сервис аренды электросамокатов Bird уволил 406 сотрудников из-за пандемии Covid-19 — это около 30% штата, писало TechCrunch 27 марта. До сокращений в компании работало 1387 человек.
Из-за распространения коронавируса компания была вынуждена свернуть работу в шести городах в США и на всех европейских рынках, писало The Verge. В письме, которое приводит TechCrunch, основатель Bird Трэвис Вандерзанден также говорит о сложной финансовой ситуации и сокращении расходов.
2 апреля dot.LA сообщило, как именно Bird рассталась с сотрудниками. По данным издания, компания организовала видеоконференцию «Обновление Covid-19» в Zoom с частью работников, которые последние две недели были на «удалёнке».
Опрошенные изданием бывшие сотрудники стартапа рассказали, что во время звонка женский голос сказал: «Пандемия Covid-19 оказала огромное влияние на наш бизнес, что вынудило руководство компании принять трудные и болезненные решения. Одно из таких решений — сокращение команды. К сожалению, это решение затронет и вас».
Встреча была рассчитана на полчаса, но в итоге продлилась две минуты, пишет dot.LA. Издание отмечает, что сотрудники не смогли определить, кто именно читал сообщение. Многие из них считают, что звонок был записан заранее. Ещё часть работников узнала об увольнениях после материала TechCrunch.
В Bird настаивают, что это была не запись, а чтение сообщения в реальном времени.
Bird пообещал сотрудникам сохраненение медицинской страховки в течение трёх месяцев. Издание отмечает, что в условиях удалённой работы уволенные работники даже не смогут забрать личные вещи из офиса, но в компании заверили, что передадут их им «в конце концов». Вместе с тем стартап обязал вернуть до 15 апреля рабочие ноутбуки и бейджи.
В Bird заявили, что представители HR-отдела или менеджеры лично общались со всеми работниками после конференции в Zoom. Трэвис Вандерзанден также написал на своей странице в Twitter, что лично общался со многими уволенными работниками. Некоторые сотрудники подтвердили, что к ним обращался кто-то из компании, но не все, указывает издание.
Стартап по прокату электросамокатов Bird запущен в 2017 году бывшим топ-менеджером Uber и Lyft Трэвисом Вандерзанденом. Сервис достиг оценки в $1 млрд в мае 2018 года первым среди конкурентов. По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк $623 млн.
А нанять 100 человек за минуту через Zoom возможно?
Ещё не было новостей, но в сфере доставок это сейчас реально сделать
Может, не через Zoom, а через специальные сервисы, но в принципе авторекрутинг технически реализуем.
Например, сотрудник заранее готовит документ о том, что да, согласен работать на таких-то условиях (например: зарплата от 5000 долларов, работа не более 7 часов в сутки пн-пт, должность "Программист JavaScript", в офисе, в пределах заданной географической зоны, с ДМС и питанием, переработки необязательны, сотовая связь не оплачивается, компьютер предоставляется работодателем). Со своей стороны он предоставляет документально подтверждённые сведения о квалификации: диплом об образовании, сертификаты, данные об опыте работы.
Работодатель же размещает вакансию с таким же формализованным описанием условий труда и вносит требования к сотрудникам (высшее образование по специальностям ОКСО из диапазона 02.хх.хх, сертификат тестирования на знание Javascript, опыт работы от 1 года в области Javascript или от 3 лет в любой IT-области, не судим) и опять же грузит документ о готовности принять сотрудника на работу.
И дальше, соответственно, система производит авторекрутинг, принимая на работу всех, для кого условия труда и требования совпадают.
Дурацкие англицизмы. Пришлось заходить внутрь и читать это дерьмо чтоб узнать что такое кикшеринг.
Так тут всё просто. Кик - пинок. Шеринг - делиться. Компания поделилась пинками с 406 сотрудниками.
На то и расчет - сделать замануху чтоб зашли и почитали и ссылочки на рекламу тут как тут..
Полагаю, начало конференции было таким:
- Привет, безработные!
Далее две минуты - не расстраивайтесь, не все так плохо, держитесь, всего Вам доброго!
> Стартап по прокату электросамокатов Bird запущен в 2017 году бывшим топ-менеджером Uber и Lyft Трэвисом Вандерзанденом. Сервис достиг оценки в $1 млрд в мае 2018 года первым среди конкурентов. По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк $623 млн.
А во сколько он оценивается сейчас?
Ну точно, попробуй-ка дорогой Трэвис теперь кому-либо сдать такой самокат, особенно откуда-нибудь из Италии или Испании. Мне кажется если только отмывать его целиком и со спиртом ))
Ноль?
В 623 тыщи
вот еще ссылочку по теме нашел, а она уже в статье есть :)
Но а что - ведь она же и была в тексте статьи.
"..2 апреля dot.LA сообщило, как именно Bird рассталась с сотрудниками..."
У них ужасный продукт.
Конкуренты lime и wind имеют более дорогие и удобные модели.
Они следующие
Краткость - сестра таланта)) а ещё я сразу вспомнил выступление Андрея Аверина из камеди клаба "2 минуты"))
Интересно, как с документами провернули. Потому что потребуют у работника сдать пропуск, а он такой: на каком основании? Вас уволили! Когда? Такого-то числа! Документ есть? Упс...
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