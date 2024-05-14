«Фонтанка» узнала о планах запустить в 2024-м авиарейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с отправлением каждые

Билеты не будут привязаны к конкретному рейсу, а поменять время вылета можно будет вплоть до прохода через гейт.