«Аэрофлот» запустит гибкий тариф «Шаттл» для полётов между Москвой и Санкт-Петербургом Статьи редакции
Программа заработает с 1 июня 2024 года.
- Тариф можно выбрать на рейсах «Аэрофлота» и «России» между петербургским аэропортом Пулково и московскими аэропортами Шереметьево и Внуково, рассказала компания.
- Пассажиры, выбравшие «Шаттл», регистрируются либо в онлайне, либо за отдельными стойками — не позднее чем за 30 минут до вылета. Досмотр обещают проводить в «приоритетном порядке». Гейт будет «ближайшим».
- Интервалы рейсов в связке с аэропортом Шереметьево — от 15 минут. С аэропортом Внуково — от 30 минут. Совокупная частота полётов составит свыше 70 рейсов в день. Если пассажир возвращается из поездки в течение суток со времени вылета, он вправе зарегистрироваться сразу и на обратный рейс.
- Покупатель сможет бесплатно поменять билет на рейс со свободными местами в диапазоне суток: за 12 часов до времени первоначального вылета или в течение 12 часов после. Для этого нужно подойти к стойке регистрации, выделенной стойке в зоне посадки или же позвонить в контактный центр не ранее чем за 12 часов и не позже чем за 40 минут до изначально выбранного вылета.
- «Пересесть» на ближайший рейс сможет, например, тот, кто опаздывает на свой или, наоборот, слишком рано приехал в аэропорт. Опция также доступна владельцам билетов с тарифными планами «Эконом Оптимум» и «Максимум», «Комфорт Оптимум», «Максимум» и «Бизнес».
- Как отмечает редакция FrequentFlyers, «Шаттл» стоит «на 600 рублей за сегмент дороже "Лайта"» и не включает багаж. Ручная кладь — до 10 кг.
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Аэрофлот молодцы, берут лучшие азиатские практики и это не сарказм. Еще в том году была новость, что хотели запускаться. Больше конкуренции Сапсану не помешает.
Не будь Питер такой дырой, с удовольствием бы летал.
Почему дыра? Для меня питер, прекрасный город, а если про общество живущее там, так во всех городах есть свои "недостатки"
Почему дыра? У нас за такие слова и расчленить могут.
Если для вас Питер дыра, то непонятно тогда, что не дыра. Москва?
Так Москва и не Россия))
Написал коммент пока ехал в метро?
Вот про Питер обязательно нужно было ляпнуть. Хороший город, на пару деньков очень даже приятно ездить
Лети в Саратов!
Во всех валенках есть дыра, куда запихивают ногу.
Смотри и тебе запихнут...
Ничего себе дыра. Один из красивейших городов!
Бля... а с Домодедовым сколько? Университетов не кончал, но правильное образование вам даду.
Главное, чтобы до Пулковым нормально долетало.
"Географические названия на -ов (-ев), -ово (-ево), -ин, -ино (-ыно) имеют в творительном падеже окончание -ом, например: Львов – Львовом, Канев – Каневом, Крюково – Крюковом, Камышин – Камышином, Марьино – Марьином, Голицыно – Голицыном."
https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/pismovnik/kak-sklonyat-geograficheskie-nazvaniya (В Переделкино или в Переделкине?)
А Лайт сколько стоит?
И что еще за сегмент? Это место?
Короче всё сложно, я ничего не понял.
На 600 рублей дешевле
Пересадка на ближайший рейс — самое то.
Ого!
Вадим, тебе правда понравилась эта новость?
В воздухе
Лучше шаттл до Абу-Даби. Из Пулково далеко не улетишь
Решили со скоростной магистралью конкурировать?
Пока что с Сапсаном, видимо. С учетом всех телодвижений сейчас выигрыш во времени от центра до центра едва ли больше часа.
Годное дело. Вопрос в цене.
Казань, Самара, Нижний тоже летом актуальны - поезда переполнены и не всегда есть билеты. Отдельным пунктом - Калининград. Поезд Янтарь по лету становится почти золотым.
А для аэрофобов развивать скоростные ржд магистрали.
Давеча пришлось ехать в забитом плацкарте, так как больше ничего не осталось. Не знал, что есть столько тональностей храпа).
Прикольно, сделали бы еще такое до Сочи
Предлагаю раз в год переносить Питер в любой другой город России
Ничего себе, откуда вдруг такая забота?
Какая забота? Бабки, бабки, с.ка, бабки!
вроде этой херне лет 10, вроде еще билеты пачками продавали.. или это не то? или то, но тогда оно не взлетело?
со Внуковым и Шереметьевом, серьёзно?
главное чтобы не забыли и действительно брали таких пассажиров в приоритет
Если честно, то не совсем понимаю этих телодвижений, так как возникают резонные вопросы по загрузке существующих мощностей для перевозки пассажиров: поезда, скоростные, самолёты - оправдано ли будет создание такого, а если да, то какова стоимость билета для пассажира, не будет ли бюджетного финансирования оного, чтобы не дать утонуть компании?
В Питере вода ржавая
В итоге цена на шатл 7500?или 7600?
а вот это годная затея
Теперь можно будет летать между Москвой и Санкт-Петербургом как в метро
это действительно удобно для тех, кто часто летает между этими городами
Пора уже выходить за границы Москвы-Петербурга и придумывать выгодные гибкие варианты для других городов тоже. Хотя бы юг, людям солнца не хватает и популярные города
Удобно, вот бы еще Сапсанов больше сделали
На самом деле это хорошая новость, интересно сколько билет будет стоить)