Транспорт
Полина Лааксо

«Аэрофлот» запустит гибкий тариф «Шаттл» для полётов между Москвой и Санкт-Петербургом Статьи редакции

Программа заработает с 1 июня 2024 года.

  • Тариф можно выбрать на рейсах «Аэрофлота» и «России» между петербургским аэропортом Пулково и московскими аэропортами Шереметьево и Внуково, рассказала компания.
Источник фото: «РИА Новости»
  • Пассажиры, выбравшие «Шаттл», регистрируются либо в онлайне, либо за отдельными стойками — не позднее чем за 30 минут до вылета. Досмотр обещают проводить в «приоритетном порядке». Гейт будет «ближайшим».
  • Интервалы рейсов в связке с аэропортом Шереметьево — от 15 минут. С аэропортом Внуково — от 30 минут. Совокупная частота полётов составит свыше 70 рейсов в день. Если пассажир возвращается из поездки в течение суток со времени вылета, он вправе зарегистрироваться сразу и на обратный рейс.
  • Покупатель сможет бесплатно поменять билет на рейс со свободными местами в диапазоне суток: за 12 часов до времени первоначального вылета или в течение 12 часов после. Для этого нужно подойти к стойке регистрации, выделенной стойке в зоне посадки или же позвонить в контактный центр не ранее чем за 12 часов и не позже чем за 40 минут до изначально выбранного вылета.
  • «Пересесть» на ближайший рейс сможет, например, тот, кто опаздывает на свой или, наоборот, слишком рано приехал в аэропорт. Опция также доступна владельцам билетов с тарифными планами «Эконом Оптимум» и «Максимум», «Комфорт Оптимум», «Максимум» и «Бизнес».
  • Как отмечает редакция FrequentFlyers, «Шаттл» стоит «на 600 рублей за сегмент дороже "Лайта"» и не включает багаж. Ручная кладь — до 10 кг.
Транспорт
Полина Лааксо
«Фонтанка» узнала о планах запустить в 2024-м авиарейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с отправлением каждые полчаса Статьи редакции

Билеты не будут привязаны к конкретному рейсу, а поменять время вылета можно будет вплоть до прохода через гейт.

Источник: Пулково

#аэрофлот #аэропорты #новости

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59 комментариев
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 Walenok

Аэрофлот молодцы, берут лучшие азиатские практики и это не сарказм. Еще в том году была новость, что хотели запускаться. Больше конкуренции Сапсану не помешает.
Не будь Питер такой дырой, с удовольствием бы летал.

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Валерий Погодин

Почему дыра? Для меня питер, прекрасный город, а если про общество живущее там, так во всех городах есть свои "недостатки"

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3 комментария
Max N

Почему дыра? У нас за такие слова и расчленить могут.

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1 комментарий
Pushkareva Ekaterina

Если для вас Питер дыра, то непонятно тогда, что не дыра. Москва?
Так Москва и не Россия))

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3 комментария
Станислав

Написал коммент пока ехал в метро?

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Лоллита

Вот про Питер обязательно нужно было ляпнуть. Хороший город, на пару деньков очень даже приятно ездить

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1 комментарий
ЯжПрограммист
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Владимир Щеблыкин

Лети в Саратов!

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Павел Данилов

Во всех валенках есть дыра, куда запихивают ногу.
Смотри и тебе запихнут...

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Юлия Антонова

Ничего себе дыра. Один из красивейших городов!

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ЯжПрограммист
Интервалы рейсов в связке с Шереметьевым — от 15 минут. Со Внуковым — от 30 минут.

Бля... а с Домодедовым сколько? Университетов не кончал, но правильное образование вам даду.

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Alex J. Alen

Главное, чтобы до Пулковым нормально долетало.

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1 комментарий
Фан-клуб Валентина Стрыкало

"Географические названия на -ов (-ев), -ово (-ево), -ин, -ино (-ыно) имеют в творительном падеже окончание -ом, например: Львов – Львовом, Канев – Каневом, Крюково – Крюковом, Камышин – Камышином, Марьино – Марьином, Голицыно – Голицыном."

https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/pismovnik/kak-sklonyat-geograficheskie-nazvaniya (В Переделкино или в Переделкине?)

Как склонять географические названия?
Письмовник
gramota.ru
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5 комментариев
Невероятный Блондин
стоит «на 600 рублей за сегмент дороже "Лайта"»

А Лайт сколько стоит?
И что еще за сегмент? Это место?

Короче всё сложно, я ничего не понял.

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Владимир Егоров
А Лайт сколько стоит?

На 600 рублей дешевле

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Вадим Д.

Пересадка на ближайший рейс — самое то.

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Gosha

Ого!
Вадим, тебе правда понравилась эта новость?

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2 комментария
Sergei Timofeyev

В воздухе

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1 комментарий
Denis

Лучше шаттл до Абу-Даби. Из Пулково далеко не улетишь

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Фоксик

Решили со скоростной магистралью конкурировать?

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Alexander

Пока что с Сапсаном, видимо. С учетом всех телодвижений сейчас выигрыш во времени от центра до центра едва ли больше часа.

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3 комментария
Орбитальный Тигр

Годное дело. Вопрос в цене.
Казань, Самара, Нижний тоже летом актуальны - поезда переполнены и не всегда есть билеты. Отдельным пунктом - Калининград. Поезд Янтарь по лету становится почти золотым.
А для аэрофобов развивать скоростные ржд магистрали.
Давеча пришлось ехать в забитом плацкарте, так как больше ничего не осталось. Не знал, что есть столько тональностей храпа).

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Алина Кошка

Прикольно, сделали бы еще такое до Сочи

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Недопил
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Ivan sss

Предлагаю раз в год переносить Питер в любой другой город России

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Denis Elakhin

Ничего себе, откуда вдруг такая забота?

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Седые Муди

Какая забота? Бабки, бабки, с.ка, бабки!

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Иван Иванов

вроде этой херне лет 10, вроде еще билеты пачками продавали.. или это не то? или то, но тогда оно не взлетело?

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rigens rogi

со Внуковым и Шереметьевом, серьёзно?

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Арина Баженова
Пассажиры, выбравшие «Шаттл», регистрируются либо в онлайне, либо за отдельными стойками — не позднее чем за 30 минут до вылета. Досмотр обещают проводить в «приоритетном порядке». Гейт будет «ближайшим».

главное чтобы не забыли и действительно брали таких пассажиров в приоритет

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Sergei Timofeyev

Если честно, то не совсем понимаю этих телодвижений, так как возникают резонные вопросы по загрузке существующих мощностей для перевозки пассажиров: поезда, скоростные, самолёты - оправдано ли будет создание такого, а если да, то какова стоимость билета для пассажира, не будет ли бюджетного финансирования оного, чтобы не дать утонуть компании?

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Irn

В Питере вода ржавая

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Владимир Щеблыкин

В итоге цена на шатл 7500?или 7600?

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Аватарка- не приговор
Покупатель сможет бесплатно поменять билет на рейс со свободными местами в диапазоне суток: за 12 часов до времени первоначального вылета или в течение 12 часов после

а вот это годная затея

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Александра Орлова

Теперь можно будет летать между Москвой и Санкт-Петербургом как в метро

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Петров Дмитрий

это действительно удобно для тех, кто часто летает между этими городами

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Женя Шоршина

Пора уже выходить за границы Москвы-Петербурга и придумывать выгодные гибкие варианты для других городов тоже. Хотя бы юг, людям солнца не хватает и популярные города

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Юлия Антонова

Удобно, вот бы еще Сапсанов больше сделали

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Александра Чернявская

На самом деле это хорошая новость, интересно сколько билет будет стоить)

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