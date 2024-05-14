«Аэрофлот» запустит гибкий тариф «Шаттл» для полётов между Москвой в Санкт-Петербургом Статьи редакции
Программа заработает с 1 июня 2024 года.
- Тариф можно выбрать на рейсах «Аэрофлота» и «России» между петербургским аэропортом Пулково и московскими аэропортами Шереметьево и Внуково, рассказала компания.
- Пассажиры, выбравшие «Шаттл», регистрируются либо в онлайне, либо за отдельными стойками — не позднее чем за 30 минут до вылета. Досмотр обещают проводить в «приоритетном порядке». Гейт будет «ближайшим».
- Интервалы рейсов в связке с аэропортом Шереметьево — от 15 минут. С аэропортом Внуково — от 30 минут. Совокупная частота полётов составит свыше 70 рейсов в день. Если пассажир возвращается из поездки в течение суток со времени вылета, он вправе зарегистрироваться сразу и на обратный рейс.
- Покупатель сможет бесплатно поменять билет на рейс со свободными местами в диапазоне суток: за 12 часов до времени первоначального вылета или в течение 12 часов после. Для этого нужно подойти к стойке регистрации, выделенной стойке в зоне посадки или же позвонить в контактный центр не ранее чем за 12 часов и не позже чем за 40 минут до изначально выбранного вылета.
- «Пересесть» на ближайший рейс сможет, например, тот, кто опаздывает на свой или, наоборот, слишком рано приехал в аэропорт. Опция также доступна владельцам билетов с тарифными планами «Эконом Оптимум» и «Максимум», «Комфорт Оптимум», «Максимум» и «Бизнес».
- Как отмечает редакция FrequentFlyers, «Шаттл» стоит «на 600 рублей за сегмент дороже "Лайта"» и не включает багаж. Ручная кладь — до 10 кг.
264 показа
1.5K открытий
Аэрофлот молодцы, берут лучшие азиатские практики и это не сарказм. Еще в том году была новость, что хотели запускаться. Больше конкуренции Сапсану не помешает.
Не будь Питер такой дырой, с удовольствием бы летал.
Почему дыра? Для меня питер, прекрасный город, а если про общество живущее там, так во всех городах есть свои "недостатки"
Бля... а с Домодедовым сколько? Университетов не кончал, но правильное образование вам даду.
Главное, чтобы до Пулковым нормально долетало.
Пересадка на ближайший рейс — самое то.
Решили со скоростной магистралью конкурировать?
Пока что с Сапсаном, видимо. С учетом всех телодвижений сейчас выигрыш во времени от центра до центра едва ли больше часа.
Ничего себе, откуда вдруг такая забота?
вроде этой херне лет 10, вроде еще билеты пачками продавали.. или это не то? или то, но тогда оно не взлетело?
со Внуковым и Шереметьевом, серьёзно?
главное чтобы не забыли и действительно брали таких пассажиров в приоритет