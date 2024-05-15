«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus на заводе в Ижевске, электрическую версию планирует выпустить в 2024-м Статьи редакции
Компания «восстановила весь рентабельный модельный ряд, производство которого было нарушено из-за ухода иностранного партнёра в 2022 году».
- Автопроизводитель начал серийное производство Lada Largus на автозаводе «Лада Ижевск». Первыми машинами стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон.
- В компании отметили, что перенос сборки в Ижевск позволил оптимизировать производство: мощности первой линии в Тольятти используют для выпуска представительских седанов Lada Aura осенью 2024 года и кроссовера на базе Lada Vesta в начале 2026 года.
- До конца 2024 года компания планирует выпустить в Ижевске до 50 тысяч Lada Lagrus, включая «самый локализованный российский электромобиль e-Largus». Всего планируется выпускать до 100 тысяч автомобилей в год, уточняет Autonews.
- «АвтоВАЗ» объявит о старте продаж в «ближайшие недели». Рекомендованная розничная цена за пассажирскую версию составит от 1,66 млн рублей, за коммерческий фургон — 1,67 млн рублей. В базовой версии поставят двигатель 1,6 литра мощностью 90 л.с., который будет работать в паре с механической коробкой передач.
Как пишет Autonews, осенью 2024 года завод планирует выпуск семиместного универсала Largus в комплектации Comfort, который будет стоить от 1,76 млн рублей.
- В 2022 году, после ухода Renault из России и проблем с поставками комплектующих, «АвтоВАЗ» был вынужден приостановить сборку Largus, напоминают «Ведомости». Источники газеты говорили, что восстановление производства модели было наиболее трудоёмким для «АвтоВАЗа» из-за обилия импортных деталей.
- По данным Ассоциации европейского бизнеса, которые приводит издание, по итогам 2021 года в России продали 39,5 тысячи пассажирских Largus. Модель заняла 10 место по объёму продаж среди всех новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране.
- Тестовый выпуск пассажирских версий Largus запустили в Ижевске в феврале 2024 года.
391 показ
787 открытий
1.600.000₽ за Ладу...
Очередной прорыв в области импортозамещения.
Что все так носятся с этими электромобилями? Какой смысл пытаться выпускать тысячами? Ну нет у нас инфраструктуры. И не будет в обозримом будущем.
Одними розетками с балкона, и на даче сыт не будешь.
Хотим быть на уровне развитых стран, надо вкладывать большие деньги в инфраструктуру.
Хотя о чем я говорю...
где именно нет? вроде уже и в регионах хватает зарядных станций
вы из какого города?
Вот зарядка. А там машина на несколько часов. Что делать?
на заправке же не одна зарядная станция стоит,
если будут очереди, владелец поставит больше станций, они уже промышленно выпускаются в России
в Москве уже больше 3000 зарядных станций
1. Запитаться от зарядки рядом.
2. Выкинуть нахуй электричку и взять гибрид.
3. Страдать.
Тут обоюдная хуйня. Не будет выпуска электричек - никто розетки ставить не будет. Но народ потихоньку их всё же берёт. Даже у нас, в Кырске, за последние пару лет зарядок для электричек поставили ощутимо больше, чем было ранее. И народ потихоньку берёт.
По моему маршруту часто щас вижу кроме Лифов всяких разных китайцев у розеток.
Подстанций и кабелей в городе дофига. Что мешает навтыкать зарядных станций. Нужно просто разъем стандартизировать чтобы станция не стоила как крыло самолёта
от 1,66 млн рублей. Не знаю плакать или смеяться?
И то и это можно
Если это без подушек, ABS (молчу про ESP) - то плакать скорее.
ESP на "каблуках" редкость. Тут и пыжи, и ситроены, и фиаты редко такую систему ставят на аналогичные модели.
Можно совместить легко
с колесами ? или это опция
Нормальная цена для электромобиля с 1,6 литра! 90 лошадей! Механика! Один вопрос мучает: где брать сено и овëс?!
Импортозамещать
А какие ща есть альтернативы каблуку?
Мицубиси Экспандер, внатяг
Чот ваще не то.
7 мест и недорого. Но старый автомат
Ну хуй знает. Уместней тут этот твой Экспандер сравнивать с какой-нить там Хондой Фрид, чем с каблуком.
Правда, это не каблук, а гусь
Ларгус хорошая рабочая лошадка. Но цена - конь, конечно
О, Ижевск, Ижевск рулит