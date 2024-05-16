ГИБДД Санкт-Петербурга выступила против передвижения электросамокатов по тротуарам Статьи редакции
Полный запрет при этом считают «нецелесообразным».
- Ведомство поделилось своей позицией с «Петербургским дневником», на что обратила внимание «Бумага». По словам замначальника городской ГИБДД Игоря Никишина, «для катания на электросамокатах есть парки и велодорожки».
- На тротуарах много пешеходов, из-за чего возникает «немало» аварий, в которые попадают вплоть до четырёх человек за раз. Потому в ГИБДД и считают, что передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам следует запретить.
- Обсуждение запрета «идёт полным ходом» с администрацией города и профильными комитетами. Однако цель — свести к минимуму аварии с участием СИМ, а не полностью запретить самокаты, отметил Никишин.
- 14 мая 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал недостаточными меры для регулирования работы электросамокатов. Он озвучил планы через Госдуму запретить ездить на них по тротуарам и площадям, организовать платные парковки, а также обязать сервисы кикшеринга платить городу налоги, чтобы власти могли на эти деньги развивать инфраструктуру.
- 15 мая зампредседателя петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков анонсировал новые ограничения. С 22 мая электросамокаты будут замедлять до 15 км/ч возле 12 станций метро — в утренние и вечерние часы пик. Среди них, например, «Технологический институт», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения», «Чернышевская», «Беговая» и другие.
- «Деловой Петербург» напоминал: в некоторых зонах города уже запретили ездить на электросамокатах. Ограничения действуют на Дворцовой и Разводной площадях, на улице Морского Десанта, Невском проспекте, Адмиралтейской набережной, в Летнем саду и «Севкабель Порту».
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Так делайте выделенки, как во всем современном мире и пусть себе будут ограничивающие правила для самокатов и велосипедов о движении по тротуарам. Но вы же ни черта не создали инфраструктуру для такого транспорта, зато ограничить — всегда пожалуйста, а население молча схавает в любом случае.🙌🏻
Так мне это нравится. А давай может пойдем от обратного? Нет инфраструктуры - запрещаем всякие новые виды транспорта пока не подгонят инфраструктуру. А то давай я тоже какой-нибудь скейтборд с ДВС щас сделаю и разноюсь, что уже целая неделя прошла, а все города РФ до сих пор не переделали под мой вид транспорта. Ты себе вообще представляешь сколько лет нужно на то, чтобы создать инфраструктуру? В большинстве популярных городов тупо нет места: итак тротуар сузили максимально, а дорогу для авто расширили. Откуда место взять? Авто подвинуть? Тротуары уничтожить? Или проложить во всех городах полностью новые дороги специально для самокатчиков в каких-то необитаемых местах?
Критиковать всегда легко, а поди создай проект дорог - уже на этом этапе охереешь.
Наше население радо осуждать и ненавидеть всё новое и непонятное. Особенно если накинуть что-нибудь про традиции и устои, в которых никаких гейропейских электрохреновин не было, только чадящие Жигули и Зилы
Есть выделенка, называется проезжая часть, а пешеходная зона для ПЕШЕХОДА, и никакая туша весом 100кг а если вдвоем то все 150, в тебя на скорости влетать не должна, если самокатчик хочет кататься, то пусть лавирует между машин, а то он свою шкуру обезопасил, а про пешеходов вообще не подумал
Расскажите нам, как в историческом центре Рима, Мадрида, Нью-Йорка и ВСЕХ других столиц "современного мира" везде проложены велосипедные и самокатные дорожки.
Все как всегда)
Ишь чего захотели! Сначала им выделенки подавай, как в Европе, а потом они гeйпaрад устроят. Запретить! Не пущать!
Так и идите к этим кикшерингам пусть делают инфраструктуру для своих игрушек...
Работать над осознанностью граждан и приучать к ПДД- НЕТ!!!!!
Запрещать самокаты- ДА!!!
Сам то пробовал?))) Такие предложения только мамкин школьник может соорудить)) Ты прикинь, а еще людям говорят, что выбрасывать мусор в лес - плохо. И че? После каждых майских праздников весь лес в мусоре. Сходи, поработай))
Это типа "разбергайтесь пешики - скотокат рулит"? Или о чем вы сейчас?
ПДД кажется еще с садика учат со времен СССР. Только стоит человеку встать на самокат, как это все магическим образом перестает его касаться. Ну пока его не переедет КАМАЗ - тут сразу включается "Памагити! Мои права! Мои нологи!"
Офигеть какой иллюзорный коммент) Для приучения к ПДД придумали выдавать права
А как приучить к соблюдению правил управления тс, которое тс не является?)
По тротуарам ездить нельзя, по дороге нельзя. Вывод: просто есть на самокатах нельзя
Всё по-нашему. Высказывать своё мнение коллективно и собираться на мирные митинги и демонстрации тоже как бы можно. Но есть нюансы.
Кто запрещает по дороге? Ткните носом в пункт ПДД
Ага, в крупных парках есть запрет на электросамокатыи велодорожки».
А велодорожек пару на весь город
Офигенно
и на велодорожках те же мамашки с колясками что на тротуарах, нет пути
ага, давайте всех на проезжую часть отправим, там вообще без проблем всё будет.
Там проблемы будут у скотокатчиков. И это нормально - захотел быстрее, поимел проблем себе, а не принес их другим, как это происходит сейчас
Давайте!
Я только за, там им и место
Good, good... Может хотя бы Питер отвоюют у скотокатов, там это острая проблема
Т.е все проблемы в Питере решены?)
Они их и так платят, как и абсолютно любой бизнес, просто их Пyтин забирает, это надо Пyтина обязать вернуть городу его налоги
главное, чтобы за желанием получить больше денег, было еще и намерение улучшить ситуацию с нарушениями правил передвижения
А какое-нибудь кафе, как бизнес, не создает массовых проблем городского масштаба, но платит такие же налоги. Несправедливо.
Хорошо и радостно, что они понимают, что электросамокат слишком быстр и опасен для тротуаров. И что СИМ надо регулировать.
Плохо и грустно, что глава ГИБДД не считает СИМы транспортом и называет перемещения на электросамокатах "катанием", а в его голове "кататься" нужно в парках. То есть он совершенно не в курсе что это транспорт для выполнения транспортных функций, а не прогулочно-рекреационных. Сразу видно квалифицикацию человека в сфере дорожного движения и транспорта. Впрочем, не он один. У нас в Ростове председатель городской комиссии по ТРАНСПОРТУ такую же дичь несет про велосипеды и СИМы. Мол, велосипеды это чтобы дети по паркам катались или чтобы эти ваши спортсмены по велотреку гоняли.
Добро пожаловать на дорогу. Транспорт передвигается там. А тротуары (особенно узкие питерские) будьте добры оставить пешеходам
Если бы СИМ считались транспортным средством - вэлкам за правами, постановкой на учет, налогом на ТС и прочее. Согласны с таким подходом?
Самокатчик не хочет стукнуть машину и выезжает на пешеходную зону чтобы обезопасить себя и минимизировать ущерб, ведь сбить человека это не под колесами оказаться, если встал на самокат лавируй меж машин, и не надо терроризировать людей
Справедливо, что сейчас тротуар выбирается самокатчиком как меньшее из зол, согласен. Шанс быть сбитым на дороге и погибнуть в десятки раз выше чем сбить пешехода и ушибить коленку.
И правда в том, что наши города остались по транспортной инфраструктуре в 70-ых, и чиновники не то что не стараются, а противятся.
«Полный запрет при этом считают «нецелесообразным»
Ну ничего, ничего. Ещё годик-два-три - и пизда электропомойкам. Запомните этот твит.
Ну выступила и выступила
ph @evgn
Не пойму, кого из них ты пытаешься вызвать, и зачем тебе мнение какого-то нонейма
Все правильно
Электровелосипеды-ваш выход.
Там можно по дорогам ездить, а далее только при отсутствии возможности такой уже по тротуарам, и к СИМ не относятся.
Вчера меня чуть не переехал на тротуаре курьер на электровелике. Причем абсолютно беззвучно.
Последнее относится, но отредактировать не могу.(
Запретить, но не полностью? Чтобы одной ногой по тротуарам чертили чертилы?
куда смотрит прокурор? в Перми вон как хорошо глядит
Скорость ограничить надо. Не правильно гонять на опасной скорости там где пешеходы.
Выделенку сделать им на автомобильной дороге, пусть там вы..бываются.
Пусть един на всю катушку по проезжей части
Так я узнал, что в Питере тоже есть станция метро «Беговая»
У самокатов какое скоростное ограничение, они как будто 100кмч летят еще и по тротуару
Почему бы вначале запретить ездить по платформам, ТЦ и подземным переходам?
Не, вначале просто запретят ездить
А потом будут думать
Говнокатчики абъюзят городскую инфраструктуру, и поэтому их и дальше будут щемить и давить.
Есть два стула: либо передвигаешься быстро, но по жёстким правилам (автомобили), либо медленно, но как хочешь (пешеход).
Нельзя как говнокатчики ехать быстро и без всяких правил.
Эту лазейку прикроют, можете скринить
Мне импонирует этот транспорт, но с каждым годом летом всё опаснее находиться на тротуаре. Становится только хуже. Какой идет сезон активной аренды самокатов, четвёртый? Плюс на порядок выросло использование элекровеликов курьерами. Я не вижу, чтобы в Москве и Питере появилась хоть какая-то инфраструктура под них, кроме парковок, просто ничего. Нет зонирования, нет регулирования, какое-то символическое информирование о ПДД.