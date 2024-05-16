Налагать полный запрет нецелесообразно. По нашей статистике, примерно 90% случаев использования горожанами СИМ — это поездки «от точки до точки», например, из дома до работы и обратно. Эта практика серьёзно снижает загруженность дорог автомобилями, и это позитивный момент. В конце концов, у нас в будние дни по утрам и вечерам и так масса пробок на ключевых магистралях