Транспорт
Полина Лааксо

ГИБДД Санкт-Петербурга выступила против передвижения электросамокатов по тротуарам Статьи редакции

Полный запрет при этом считают «нецелесообразным».

  • Ведомство поделилось своей позицией с «Петербургским дневником», на что обратила внимание «Бумага». По словам замначальника городской ГИБДД Игоря Никишина, «для катания на электросамокатах есть парки и велодорожки».
  • На тротуарах много пешеходов, из-за чего возникает «немало» аварий, в которые попадают вплоть до четырёх человек за раз. Потому в ГИБДД и считают, что передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам следует запретить.
  • Обсуждение запрета «идёт полным ходом» с администрацией города и профильными комитетами. Однако цель — свести к минимуму аварии с участием СИМ, а не полностью запретить самокаты, отметил Никишин.

Налагать полный запрет нецелесообразно. По нашей статистике, примерно 90% случаев использования горожанами СИМ — это поездки «от точки до точки», например, из дома до работы и обратно. Эта практика серьёзно снижает загруженность дорог автомобилями, и это позитивный момент. В конце концов, у нас в будние дни по утрам и вечерам и так масса пробок на ключевых магистралях

Игорь Никишин, замначальника ГИБДД Санкт-Петербурга
Источник фото: РБК
  • 14 мая 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал недостаточными меры для регулирования работы электросамокатов. Он озвучил планы через Госдуму запретить ездить на них по тротуарам и площадям, организовать платные парковки, а также обязать сервисы кикшеринга платить городу налоги, чтобы власти могли на эти деньги развивать инфраструктуру.
  • 15 мая зампредседателя петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков анонсировал новые ограничения. С 22 мая электросамокаты будут замедлять до 15 км/ч возле 12 станций метро — в утренние и вечерние часы пик. Среди них, например, «Технологический институт», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения», «Чернышевская», «Беговая» и другие.
  • «Деловой Петербург» напоминал: в некоторых зонах города уже запретили ездить на электросамокатах. Ограничения действуют на Дворцовой и Разводной площадях, на улице Морского Десанта, Невском проспекте, Адмиралтейской набережной, в Летнем саду и «Севкабель Порту».

#новости #кикшеринг

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123 комментария
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 Mr. xXx

Так делайте выделенки, как во всем современном мире и пусть себе будут ограничивающие правила для самокатов и велосипедов о движении по тротуарам. Но вы же ни черта не создали инфраструктуру для такого транспорта, зато ограничить — всегда пожалуйста, а население молча схавает в любом случае.🙌🏻

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Стерлядка Вяленая
Но вы же ни черта не создали инфраструктуру для такого транспорта

Так мне это нравится. А давай может пойдем от обратного? Нет инфраструктуры - запрещаем всякие новые виды транспорта пока не подгонят инфраструктуру. А то давай я тоже какой-нибудь скейтборд с ДВС щас сделаю и разноюсь, что уже целая неделя прошла, а все города РФ до сих пор не переделали под мой вид транспорта. Ты себе вообще представляешь сколько лет нужно на то, чтобы создать инфраструктуру? В большинстве популярных городов тупо нет места: итак тротуар сузили максимально, а дорогу для авто расширили. Откуда место взять? Авто подвинуть? Тротуары уничтожить? Или проложить во всех городах полностью новые дороги специально для самокатчиков в каких-то необитаемых местах?

Критиковать всегда легко, а поди создай проект дорог - уже на этом этапе охереешь.

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21 комментарий
Илья

Наше население радо осуждать и ненавидеть всё новое и непонятное. Особенно если накинуть что-нибудь про традиции и устои, в которых никаких гейропейских электрохреновин не было, только чадящие Жигули и Зилы

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3 комментария
Sergey Folps

Есть выделенка, называется проезжая часть, а пешеходная зона для ПЕШЕХОДА, и никакая туша весом 100кг а если вдвоем то все 150, в тебя на скорости влетать не должна, если самокатчик хочет кататься, то пусть лавирует между машин, а то он свою шкуру обезопасил, а про пешеходов вообще не подумал

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5 комментариев
Alexander
как во ВСЕМ современном мире

Расскажите нам, как в историческом центре Рима, Мадрида, Нью-Йорка и ВСЕХ других столиц "современного мира" везде проложены велосипедные и самокатные дорожки.

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8 комментариев
Злата Горбачева

Все как всегда)

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Zloy Marketolog

Ишь чего захотели! Сначала им выделенки подавай, как в Европе, а потом они гeйпaрад устроят. Запретить! Не пущать!

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Сергей Д.

Так и идите к этим кикшерингам пусть делают инфраструктуру для своих игрушек...

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Framework Юзернеймович

Работать над осознанностью граждан и приучать к ПДД- НЕТ!!!!!
Запрещать самокаты- ДА!!!

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Стерлядка Вяленая
Работать над осознанностью граждан и приучать к ПДД- НЕТ!!!!!

Сам то пробовал?))) Такие предложения только мамкин школьник может соорудить)) Ты прикинь, а еще людям говорят, что выбрасывать мусор в лес - плохо. И че? После каждых майских праздников весь лес в мусоре. Сходи, поработай))

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1 комментарий
Alexey Ivanov
Работать над осознанностью граждан и приучать к ПДД- НЕТ!!!!!

Это типа "разбергайтесь пешики - скотокат рулит"? Или о чем вы сейчас?

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Alexander
Работать над осознанностью граждан и приучать к ПДД- НЕТ!!!!!

ПДД кажется еще с садика учат со времен СССР. Только стоит человеку встать на самокат, как это все магическим образом перестает его касаться. Ну пока его не переедет КАМАЗ - тут сразу включается "Памагити! Мои права! Мои нологи!"

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Ilya Ilya

Офигеть какой иллюзорный коммент) Для приучения к ПДД придумали выдавать права

А как приучить к соблюдению правил управления тс, которое тс не является?)

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Polya Cycle

По тротуарам ездить нельзя, по дороге нельзя. Вывод: просто есть на самокатах нельзя

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Илья

Всё по-нашему. Высказывать своё мнение коллективно и собираться на мирные митинги и демонстрации тоже как бы можно. Но есть нюансы.

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Alexey Ivanov
По тротуарам ездить нельзя, по дороге нельзя

Кто запрещает по дороге? Ткните носом в пункт ПДД

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Покер
«для катания на электросамокатах есть парки

Ага, в крупных парках есть запрет на электросамокаты

и велодорожки».

А велодорожек пару на весь город
Офигенно

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Alexey

и на велодорожках те же мамашки с колясками что на тротуарах, нет пути

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Игорь

ага, давайте всех на проезжую часть отправим, там вообще без проблем всё будет.

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Alexey Ivanov
ага, давайте всех на проезжую часть отправим, там вообще без проблем всё будет

Там проблемы будут у скотокатчиков. И это нормально - захотел быстрее, поимел проблем себе, а не принес их другим, как это происходит сейчас

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5 комментариев
Чайка О.

Давайте!

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Altec Lansing

Я только за, там им и место

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Alexey Ivanov

Good, good... Может хотя бы Питер отвоюют у скотокатов, там это острая проблема

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Framework Юзернеймович

Т.е все проблемы в Питере решены?)

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11 комментариев
Zloy Marketolog
а также обязать сервисы кикшеринга платить городу налоги

Они их и так платят, как и абсолютно любой бизнес, просто их Пyтин забирает, это надо Пyтина обязать вернуть городу его налоги

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Александр Корнеев

главное, чтобы за желанием получить больше денег, было еще и намерение улучшить ситуацию с нарушениями правил передвижения

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1 комментарий
Alexander

А какое-нибудь кафе, как бизнес, не создает массовых проблем городского масштаба, но платит такие же налоги. Несправедливо.

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4 комментария
Илья

Хорошо и радостно, что они понимают, что электросамокат слишком быстр и опасен для тротуаров. И что СИМ надо регулировать.

Плохо и грустно, что глава ГИБДД не считает СИМы транспортом и называет перемещения на электросамокатах "катанием", а в его голове "кататься" нужно в парках. То есть он совершенно не в курсе что это транспорт для выполнения транспортных функций, а не прогулочно-рекреационных. Сразу видно квалифицикацию человека в сфере дорожного движения и транспорта. Впрочем, не он один. У нас в Ростове председатель городской комиссии по ТРАНСПОРТУ такую же дичь несет про велосипеды и СИМы. Мол, велосипеды это чтобы дети по паркам катались или чтобы эти ваши спортсмены по велотреку гоняли.

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Alexey Ivanov
То есть он совершенно не в курсе что это транспорт для выполнения транспортных функций

Добро пожаловать на дорогу. Транспорт передвигается там. А тротуары (особенно узкие питерские) будьте добры оставить пешеходам

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6 комментариев
Alexander
глава ГИБДД не считает СИМы транспортом

Если бы СИМ считались транспортным средством - вэлкам за правами, постановкой на учет, налогом на ТС и прочее. Согласны с таким подходом?

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1 комментарий
Sergey Folps

Самокатчик не хочет стукнуть машину и выезжает на пешеходную зону чтобы обезопасить себя и минимизировать ущерб, ведь сбить человека это не под колесами оказаться, если встал на самокат лавируй меж машин, и не надо терроризировать людей

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Илья

Справедливо, что сейчас тротуар выбирается самокатчиком как меньшее из зол, согласен. Шанс быть сбитым на дороге и погибнуть в десятки раз выше чем сбить пешехода и ушибить коленку.

И правда в том, что наши города остались по транспортной инфраструктуре в 70-ых, и чиновники не то что не стараются, а противятся.

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5 комментариев
Слегка Придурковатый

«Полный запрет при этом считают «нецелесообразным»

Ну ничего, ничего. Ещё годик-два-три - и пизда электропомойкам. Запомните этот твит.

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Zloy Marketolog

Ну выступила и выступила
ph @evgn

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Невероятный Блондин

Не пойму, кого из них ты пытаешься вызвать, и зачем тебе мнение какого-то нонейма

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1 комментарий
Giraffe
запретить ездить на них по тротуарам и площадям, организовать платные парковки, а также обязать сервисы кикшеринга платить городу налоги, чтобы власти могли на эти деньги развивать инфраструктуру.

Все правильно

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Framework Юзернеймович

Электровелосипеды-ваш выход.
Там можно по дорогам ездить, а далее только при отсутствии возможности такой уже по тротуарам, и к СИМ не относятся.

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Alexander

Вчера меня чуть не переехал на тротуаре курьер на электровелике. Причем абсолютно беззвучно.

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3 комментария
Framework Юзернеймович

Последнее относится, но отредактировать не могу.(

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1 комментарий
Вадим Д.

Запретить, но не полностью? Чтобы одной ногой по тротуарам чертили чертилы?

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неформат

куда смотрит прокурор? в Перми вон как хорошо глядит

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Altec Lansing

Скорость ограничить надо. Не правильно гонять на опасной скорости там где пешеходы.
Выделенку сделать им на автомобильной дороге, пусть там вы..бываются.

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Sergey Folps

Пусть един на всю катушку по проезжей части

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Невероятный Блондин

Так я узнал, что в Питере тоже есть станция метро «Беговая»

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IMA.kz

У самокатов какое скоростное ограничение, они как будто 100кмч летят еще и по тротуару

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Недопил

Почему бы вначале запретить ездить по платформам, ТЦ и подземным переходам?

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Покер

Не, вначале просто запретят ездить
А потом будут думать

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Gsome90

Говнокатчики абъюзят городскую инфраструктуру, и поэтому их и дальше будут щемить и давить.
Есть два стула: либо передвигаешься быстро, но по жёстким правилам (автомобили), либо медленно, но как хочешь (пешеход).
Нельзя как говнокатчики ехать быстро и без всяких правил.
Эту лазейку прикроют, можете скринить

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Никита Андреев

Мне импонирует этот транспорт, но с каждым годом летом всё опаснее находиться на тротуаре. Становится только хуже. Какой идет сезон активной аренды самокатов, четвёртый? Плюс на порядок выросло использование элекровеликов курьерами. Я не вижу, чтобы в Москве и Питере появилась хоть какая-то инфраструктура под них, кроме парковок, просто ничего. Нет зонирования, нет регулирования, какое-то символическое информирование о ПДД.

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