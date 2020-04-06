В режиме самоизоляции многие люди продолжают работать удалённо. При этом некоторые сталкиваются с тем, что они не могут сосредоточиться на рабочих задачах, так как дома слишком много отвлекающих факторов. Для того, чтобы созвониться с коллегами, приходится закрываться на балконе или в ванной. Но даже это иногда бывает сложно, так как эти помещения нужны домочадцам по прямому назначению. Именно для таких случаев мы решили сделать минимальный тариф «Я в офисе».