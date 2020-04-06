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«Потому что проводить рабочие звонки из ванной больше нет сил».
Каршеринг YouDrive добавил тариф «Я в офисе» стоимостью 1 рубль в минуту — сервис предлагает использовать свои автомобили в качестве отдельных помещений. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.
Для активации тарифа нужно позвонить в службу поддержки и сказать кодовую фразу «Я в офисе». После этого автомобиль перейдёт в режим «Парковки». Тариф будет действовать, пока автомобиль стоит на месте, уточнили в компании.
Скидка за высокий рейтинг и кешбэк за подписку Combo продолжат действовать. Стоимость дополнительных опций не включена в тариф, отметил представитель YouDrive.
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