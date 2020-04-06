Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Лиана Липанова
217

YouDrive предложил пользователям свои автомобили в качестве офиса и добавил специальный тариф по цене 1 рубль в минуту Материал редакции

«Потому что проводить рабочие звонки из ванной больше нет сил».

1 комментарий
В закладки

Каршеринг YouDrive добавил тариф «Я в офисе» стоимостью 1 рубль в минуту — сервис предлагает использовать свои автомобили в качестве отдельных помещений. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

В режиме самоизоляции многие люди продолжают работать удалённо. При этом некоторые сталкиваются с тем, что они не могут сосредоточиться на рабочих задачах, так как дома слишком много отвлекающих факторов. Для того, чтобы созвониться с коллегами, приходится закрываться на балконе или в ванной. Но даже это иногда бывает сложно, так как эти помещения нужны домочадцам по прямому назначению. Именно для таких случаев мы решили сделать минимальный тариф «Я в офисе».

Для активации тарифа нужно позвонить в службу поддержки и сказать кодовую фразу «Я в офисе». После этого автомобиль перейдёт в режим «Парковки». Тариф будет действовать, пока автомобиль стоит на месте, уточнили в компании.

Скидка за высокий рейтинг и кешбэк за подписку Combo продолжат действовать. Стоимость дополнительных опций не включена в тариф, отметил представитель YouDrive.

#youdrive

Транспорт
Подписан
Отписаться
Владимир Путин поручил разработать правила для тестирования беспилотников на дорогах без водителя-испытателя
Правительство должно разработать документ вместе с бизнесом и заинтересованными организациями.
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["youdrive"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 118246, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 06 Apr 2020 21:46:53 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Мероприятия ушли в онлайн
Ищите анонсы всех полезных событий на vc.ru/events
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '37360067');
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Arthur Niazyan

1

За 60 руб. в час можно и в качестве ночлега заюзать.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
7 идей проектов, которые можно запустить в карантин, кризис и быстро выйти на хорошую прибыльность
Кризис — отличная возможность проверить себя на предприимчивость. Если в душе вы действительно предприниматель (не бизн…
0
The Architect
Подписан
Отписаться
Продажа квартир онлайн: 10 фичей на сайте, которые можно сделать прямо сейчас
Покупка квартиры онлайн — уже не отдаленное будущее, а самая настоящая реальность для девелоперов. Кто-то технически бо…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Как достать данные из интернета (для непрограммиста)
На данный момент на рынке существуют готовые инструменты для парсинга, немногие из них оптимальны, но один отличается в…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
NYC GUIDED
за день
А затем, чтобы в рассеюшке видели и требовали от государства исполнять свои прямые обязательства, а не только трясти деньги с граждан. Это мне звонят знакомые и родственники и на полном серьезе говорят - в Америке…
Какую помощь от государства и компаний я получил в США в связи с эпидемией
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Артем Акулов

Эксперимент: SEO-сайты под…

Michael Smith

Какую помощь от государства и…

Илья Ефимов

Как ценники влияют на…

Pixel Lens

Onlife — сервис для тех, кто…

Yuri Istomin

Глава «Северстали» Алексей…

Сергей Сергеевич

«Предприниматели должны…

Dennis Gerasimov

Какую помощь от государства и…

Grigory Zarudaev

Озон с 1 апреля взымает 66.6…

Bulat Ziganshin

Переговоры при найме…

Mikhail Lazarev

Onlife — сервис для тех, кто…

Unknown

Какую помощь от государства и…

Анон Плиз

Глава «Северстали» Алексей…

Dennis Gerasimov

Сервисы недвижимости: на фоне…

Eduard Sinelnikov

Onlife — сервис для тех, кто…

Evgeny Chestnov

Что не так с интерфейсами…

Eduard Sinelnikov

Onlife — сервис для тех, кто…

Артем Акулов

Эксперимент: SEO-сайты под…

Eduard Sinelnikov

Onlife — сервис для тех, кто…

Arthur Niazyan

YouDrive предложил…

Unknown

Какую помощь от государства и…