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С конца марта российские власти запретили авиасообщение с другими странами, а трафик российских аэропортов упал на 70%.
Лоукостер «Победа», авиакомпания Nordwind, а также чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты с конца марта-начала апреля 2020 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса flightradar24.
«Победа» сообщила о приостановке продажи билетов с вылетом с 1 апреля по 31 мая ещё 27 марта. Компания обещала вернуть пассажирам отменённых рейсов деньги за билеты.
Сотрудник Nordwind сообщил изданию, что из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, авиакомпания временно закрыла около 40 российских направлений и приостановила флот, по оставшимся 10 направлениям полеты выполняет авиакомпания «Икар». У «Икара» и Nordwind единое управление флотом и продажами, уточняет издание.
По словам собеседника газеты, ещё три дальнемагистральных лайнера компания выделила для перевозок грузов. Представитель Nordwind отметил, что компания планирует возобновить российскую программу в полном объеме в мае-июне.
I Fly готова возобновить чартерные рейсы, как только запреты будут отменены, рассказали газете в компании. Она сохранила персонал и договорилась об отсрочке платежей с лизингодателями. В Azur Air и Royal Flight не ответили на запросы.
По данным Международной ассоциации аэропортов, которые приводит издание, падение трафика 33 крупнейших российских аэропортов выросло до 70% год к году во второй половине марта. В первые пять дней апреля снижение составило 89%.
Российские власти запретили авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение — рейсы для вывоза россиян из-за границы и полёты, которые выполняются по отдельным решениям правительства. В начале апреля власти приостановили и рейсы для возвращения россиян, однако затем пересмотрели это решение.
Странно, а мне казалось, что запреты должны только способствовать деятельности бизнеса
когда-то я мечтал быть пилотом
Ну это не удивительно, эти компании - "карманные" перевозчики туроператоров, нет туров - нет полётов
Кто такой Джон Голт?
Долгожданный, так долго выпрашиваемый Карантин!
Лепота!
Интересно что люди предпочитают минусовать - но не задуматься, нет ли ошибки в их концепции?
«Победа» морозится по-полной: не дозвониться, не дописаться до них. Кинули тысячи людей с возвратом денег по отменённым рейсам. Обещают деньги в 2021 году 🤦🏼♂️наебизнес какой-то
это надо было делать еще в феврале, когда все начало распространяться по миру
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