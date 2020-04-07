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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Ведомости»: авиакомпании Nordwind, Azur Air, Royal Flight и I Fly вслед за «Победой» полностью приостановили полёты Материал редакции

С конца марта российские власти запретили авиасообщение с другими странами, а трафик российских аэропортов упал на 70%.

13 комментариев
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Лоукостер «Победа», авиакомпания Nordwind, а также чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты с конца марта-начала апреля 2020 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

«Победа» сообщила о приостановке продажи билетов с вылетом с 1 апреля по 31 мая ещё 27 марта. Компания обещала вернуть пассажирам отменённых рейсов деньги за билеты.

Сотрудник Nordwind сообщил изданию, что из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, авиакомпания временно закрыла около 40 российских направлений и приостановила флот, по оставшимся 10 направлениям полеты выполняет авиакомпания «Икар». У «Икара» и Nordwind единое управление флотом и продажами, уточняет издание.

По словам собеседника газеты, ещё три дальнемагистральных лайнера компания выделила для перевозок грузов. Представитель Nordwind отметил, что компания планирует возобновить российскую программу в полном объеме в мае-июне.

I Fly готова возобновить чартерные рейсы, как только запреты будут отменены, рассказали газете в компании. Она сохранила персонал и договорилась об отсрочке платежей с лизингодателями. В Azur Air и Royal Flight не ответили на запросы.

По данным Международной ассоциации аэропортов, которые приводит издание, падение трафика 33 крупнейших российских аэропортов выросло до 70% год к году во второй половине марта. В первые пять дней апреля снижение составило 89%.

Российские власти запретили авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение — рейсы для вывоза россиян из-за границы и полёты, которые выполняются по отдельным решениям правительства. В начале апреля власти приостановили и рейсы для возвращения россиян, однако затем пересмотрели это решение.

#новость #авиакомпании #перевозк

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13 комментариев
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Vladislav S

7

Странно, а мне казалось, что запреты должны только способствовать деятельности бизнеса

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Vladislav S

1

Тем временем во Вьетнаме резко подешевел бензин. На заправках очереди. 

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nick smirnoff

1

когда-то я мечтал быть пилотом

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Konstantin K

nick
0

Так то вертолетчик! Совсем другое дело!

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Денис Романенко

0

Ну это не удивительно, эти компании - "карманные" перевозчики туроператоров, нет туров - нет полётов

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Sergei Timofeyev

0

Кто такой Джон Голт?

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Alexey Praskovin

Sergei
0
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Fedor Ngun

–3

Долгожданный, так долго выпрашиваемый Карантин!
Лепота!

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Fedor Ngun

Fedor
0

Интересно что люди предпочитают минусовать - но не задуматься, нет ли ошибки в их концепции?

Ответить

Ilya Butylski

0

«Победа» морозится по-полной: не дозвониться, не дописаться до них. Кинули тысячи людей с возвратом денег по отменённым рейсам. Обещают деньги в 2021 году 🤦🏼‍♂️наебизнес какой-то

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Nikita Rogatov

Ilya
0

да все авиа так сейчас

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Анна Смирнова

0

это надо было делать еще в феврале, когда все начало распространяться по миру

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Sergey Vasiliev

0

Зато уральские авиалинии каждый день распродажами бомбят в почту

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