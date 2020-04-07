С конца марта российские власти запретили авиасообщение с другими странами, а трафик российских аэропортов упал на 70%.

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Лоукостер «Победа», авиакомпания Nordwind, а также чартерные авиакомпании Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты с конца марта-начала апреля 2020 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

«Победа» сообщила о приостановке продажи билетов с вылетом с 1 апреля по 31 мая ещё 27 марта. Компания обещала вернуть пассажирам отменённых рейсов деньги за билеты.

Сотрудник Nordwind сообщил изданию, что из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, авиакомпания временно закрыла около 40 российских направлений и приостановила флот, по оставшимся 10 направлениям полеты выполняет авиакомпания «Икар». У «Икара» и Nordwind единое управление флотом и продажами, уточняет издание.

По словам собеседника газеты, ещё три дальнемагистральных лайнера компания выделила для перевозок грузов. Представитель Nordwind отметил, что компания планирует возобновить российскую программу в полном объеме в мае-июне.

I Fly готова возобновить чартерные рейсы, как только запреты будут отменены, рассказали газете в компании. Она сохранила персонал и договорилась об отсрочке платежей с лизингодателями. В Azur Air и Royal Flight не ответили на запросы.

По данным Международной ассоциации аэропортов, которые приводит издание, падение трафика 33 крупнейших российских аэропортов выросло до 70% год к году во второй половине марта. В первые пять дней апреля снижение составило 89%.