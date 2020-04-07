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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Рейсов нет, но вы держитесь»: сервис «Туту.ру» запустил мониторинг авиасообщения в мире Материал редакции

На карте можно увидеть, какие самолёты ещё летают и как много рейсов было закрыто.

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Сервис онлайн-бронирования билетов «Туту.ру» запустил «Радар надежды» — сайт, на котором отображается статистика оставшихся рейсов по России и за рубежом.

Для обновления интерактивной карты аналитики компании собирают данные самолётных радиолокационных ответчиков и изучают статусы аэропортов. Открытыми считаются все рейсы из России, которые были успешно выполнены за последние 24 часа, включая чартерные и вывозные, говорится в описании проекта.

В карточке каждого аэропорта — список авиакомпаний и диаграмма с количеством действующих рейсов. Сейчас по России открыты 374 рейса вместо обычных 3168, за рубеж — 6 вместо 899 в обычное время.

Ситуация в сфере авиаперевозок оценивается в десятибалльной шкале, где 1 из 10 — это «День П. День прекращения полётов», а 10 из 10 — это «Все системы в номинале», уточняет сайт FrequentFlyers. Сейчас это 2 из 10 — «Рейсов нет, но вы держитесь!».

«Карта — это позитивный проект, ведь она будет понемногу оживать, — рассказали vc.ru в компании. — Мы верим, что людям будет интересно и важно смотреть за восстановлением мира».

С 27 марта 2020 года правительство России потребовало прекратить авиасообщение с другими странами на фоне вспышки коронавируса нового типа. Туристическая индустрия была признана одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019.

#тутуру #авиабилеты

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