И почему увеличение цен или снижение выплат водителям не помогут — объясняет инженер по машинному обучению Джеймсон Забаллос.

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Перевод заметки издания Marker.

Сейчас Uber — убыточный бизнес. Как и Lyft. Обе компании планируют стать прибыльными в следующие пару лет, но пока даже близко к этому не подобрались.

Есть несколько разных предположений, сколько Uber теряет на каждом заказе. Перед выходом компании на биржу поездку на такси в конечном счёте спонсировали инвесторы. Если поездка обходилась в $10, Uber платила водителю $6, ещё $6 закладывала на операционные расходы, убыток в $2 компенсировал венчурный капитал.

Долгое время такой расклад всех устраивал. Uber и Lyft он устраивал потому, что росло и количество водителей, и количество пассажиров, и вторые были даже довольны, ведь поездки обходились дёшево. Венчурные фирмы тоже были довольны, потому что серьёзные затраты компенсировались большим ростом. Недовольны были водители, но никто не обращал на это внимания, за исключением нескольких городов и штатов.

Все, кто слышал о рыночных трендах последних 20 лет, знают, что такая бизнес-модель весьма популярна. Именно она привела компании вроде WeWork к выходу на биржу — сперва рост, потом прибыль.

Эта модель стала известной благодаря Amazon, которая много лет была убыточной. Стратегия сработала, низкие цены Amazon вытеснили с рынка конкурентов, и вскоре появились высокодоходные прибыльные направления, например Amazon Web Services, которые обеспечили рост.

Падение оценки WeWork показало: такая модель больше не работает, если только у компании нет потенциала стать прибыльной или монополией. У Uber и Lyft такого потенциала нет.

После смены руководства и неудачного выхода на биржу в 2019 году Uber раскрыла финансовые показатели. Выяснилось, что затраты на рост не компенсируют убытков. Большую часть потерь Uber составляет сервис по доставке еды Uber Eats (в этой статье речь только об основном бизнесе — такси). Даже если клиентов станет больше, компания не окупится, необходимо что-то менять.

И Lyft, и Uber объявили о намерении стать прибыльными в ближайшее время, но, честно говоря, другого выбора у них и нет. Если они не перестанут быть убыточными, рынок их раздавит.

Первый логичный шаг на пути к прибыльности — уменьшить расходы. Компании уже начали этот процесс: Uber уволила более 1000 сотрудников с момента выхода на биржу. Расходы на рост во многом обусловлены маркетингом, поэтому неудивительно, что на 400 человек сократили именно отдел маркетинга.

Одни лишь увольнения не сделают бизнес прибыльным, сокращение маркетологов не спасёт экономические модели этих компаний. Ниже я приведу три действенных метода, с помощью которых Uber и Lyft смогут перестать сжигать деньги и выйти в прибыль.

Способ первый: увеличить стоимость поездок

Этот способ — самый очевидный для обеих компаний. Uber уже дала понять, что планирует повысить стоимость поездок, чтобы компенсировать операционные расходы. Возможно, пользователи уже заметили изменения.

Проблема в том, что Uber потратила миллиарды долларов на быстрое наращивание пользовательской базы. Изменение бизнес-модели означает, что акции компании станут оцениваться по ставке прибыли, а не по темпам роста.

Акционеры, скорее всего, продадут часть акций, и их стоимость снизится. Более того, если цена поездок сильно возрастёт, компания потеряет пользователей, на привлечение которых потратила столько ресурсов.

Сколько ещё вы готовы заплатить за удобство Uber и Lyft? Многие пользователи зачастую и так проверяют цену и в том и в другом приложении, чтобы выбрать ту, что ниже. То есть в долгой перспективе изменение ценовой политики уменьшит количество клиентов.

Если цены вырастут слишком сильно, пассажиры могут обратить внимание на приложения или службы такси подешевле или вовсе решат пройтись пешком, воспользоваться велосипедом или общественным транспортом. И мы вернёмся к потребительским трендам до появления Uber и Lyft.

Учитывая, насколько конкуренция между Uber и Lyft вынудила профсоюзы таксомоторных компаний модернизироваться, эта новость может обрадовать обычных таксистов, которые привыкли работать неподалёку от аэропортов.

Способ второй: меньше платить водителям

И это, буду честным, плохой вариант.

Каждый пятый водитель Uber сотрудничает с сервисом меньше года, так что, очевидно, процент оттока заметно высокий. Отчасти это вина бизнес-модели компании: Uber позиционирует работу водителем как «временную занятость».

Суды между Uber и водителями, которые хотят социальных гарантий, не прекращаются. В Калифорнии недавно приняли закон, обязывающий Uber и Lyft классифицировать водителей как сотрудников (а значит, обеспечивать им медицинское страхование, что значительно увеличит расходы обоих сервисов).

Поэтому у них нет выбора, кроме как пытаться оспорить этот закон через суд, но весь этот процесс показывает растущее напряжение между компаниями и их независимыми подрядчиками. Многие обвиняют Uber и Lyft в том, что их бизнес-модель работает только при условии недостаточной оплаты труда водителей.

Поэтому уменьшение выплат таксистам не решит проблему. Даже постепенное снижение ставки со времени приведёт к тому, что всё меньше и меньше водителей станут работать на Uber и Lyft постоянно. Меньше таксистов — больше времени на ожидание и, возможно, более высокие тарифы.

Способ третий: сменить водителей на парк беспилотных автомобилей

В долгосрочной перспективе покупка и содержание беспилотников выгоднее.

Не секрет, что Uber и Lyft занимаются исследованиями и разработками в области беспилотных автомобилей. Инвестируют в это и другие компании: Tesla, Waymo от Alphabet, Cruise от GM. Ни одна из них ещё не развернула полноценный сервис.

Конечной целью Uber и Lyft, если они не хотят ни уменьшать выплаты водителям, ни увеличивать стоимость поездок, должно стать создание парка беспилотных автомобилей.

И не только потому, что будущее транспорта почти наверняка за беспилотными автомобилями, но и потому, что нынешние бизнес-модели Uber и Lyft не позволяют им платить водителям и оставаться с прибылью.

Один из способов решения этой проблемы — отказ от водителей (сама по себе сложная проблема, которую компаниям неизбежно придётся решать в первую очередь). Освободившиеся деньги пойдут разработчикам, которые будут обслуживать парк беспилотников.

Звучит неплохо для Uber и Lyft, да? Проблема только в сроках разработки. Те компании, которые я упоминал выше, вкладывают миллиарды в беспилотные автомобили. Однако масштабное производство беспилотных машин, прошедших строгие тесты, невозможно по меньшей мере в ближайшие пять лет.

Как же Uber и Lyft разрешат сложившуюся дилемму? Наиболее логичным и вероятным сценарием развития событий служит временный рост цен в течение следующих нескольких лет — от года до восьми.