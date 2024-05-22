Транспорт
Полина Лааксо

Электрокроссовер Evolute i-Joy получит тяговую батарею российской разработки Статьи редакции

Пока её тестируют.

  • Аккумулятор поставила компания «Системы автономной энергии» (входит в группу «Итэлма»), рассказала «Мотороинвест», которая выпускает Evolute. В нём использовано «множество компонентов отечественной разработки: от систем термостатирования до блоков управления и телематики». Где закупали остальные детали — не уточняется.
  • Ёмкость батареи, по данным компании, составляет более 60 кВт*ч — это почти на 10 кВт*ч больше, чем у текущей. Суммарный автономный пробег автомобиля увеличится на 20%, до 480 км по циклу WLTP. Номинальное напряжение оценили более чем в 350 В.
  • При разработке аккумулятора учитывали климатические и дорожные условия в России. Он поддерживает функцию быстрого заряда, устойчив к температурным перепадам и оснащён системой охлаждения. По словам «Моторинвеста», электромобиль можно будет использовать при температуре до -40°C.
  • Батарею установят на все машины Evolute i-Joy, как только завершат полевые тестирования. В будущем компания планирует оборудовать ими и другие модели Evolute. Насколько сильно изменения скажутся на потребительских ценах — она не рассказала.
Источник фото: «Мотор»
  • Evolute — это локализованные копии китайских электромобилей Dongfeng. Первые модели — седан Evolute i-Pro и кроссоверы i-Joy — начали собирать в 2022 году на заводе в Липецкой области.
  • В конце 2023 года компания представила кроссовер i-Sky, спортивный премиум-кроссовер i-Jet и электровэн i-Van. В декабре анонсировала шестую модель — семиместный гибрид i-Space. По итогам 2023 года продажи марки составили 2020 штук.
Транспорт
Маша Цепелева
Владелец каршеринга Green Crab пожаловался на качество основных моделей в парке — электромобилей Evolute Статьи редакции

Это локализованные копии китайского Dongfeng, которые производят в России с сентября 2022 года.

Evolute i-Joy, фото «Трушеринг»

#новости #evolute

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53 комментария
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 Руслан

у данной батареи, несомненно, имеется как плюс, так и минус.

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Anti Anti

Исходя из своих ограниченных познаний в электротехнике, усматриваю в этом факте несомненный плюс. Ведь если бы присутствовал только плюс или только минус, это был бы несомненный минус.

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1 комментарий
Вадим Д.

Хорошо что «батарея российской разработки», плохо что не российского производства.

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Алексей Никитенко

Вообще нормально.

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1 комментарий
Gosha

То же самое хотел написать...

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Виктория Шибакова

Ну что ж поделать, по сути эйпл тоже разрабатывают продукты а производят совсем в других странах))

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cchhaakk

звучит хорошо, какие минусы, эксперты?

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Ale K

Ну из минусов это может быть китайская батарея с переклеенным шильдиком

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Когда подобные новости будут не в будущем времени, тогда и поговорим.

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1 комментарий
Недопил

цена x3 по сравнению с китайцами

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Владимир Егоров
звучит хорошо, какие минусы, эксперты?

Минус и заключается в том, что это только "звучит" хорошо.

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Константин Сулугуни

Вот: "Где закупали остальные детали — не уточняется." )))

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Иван Иванов

все норм, затарился акциями свинца в сбербанке, продам на хаях

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Укладчик стекловаты

Офигенно все. Ты купил уже себе этот автомобиль?

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Сам по себе

Я не ИКСПЕРД... но могу точно сказать что отъехал от большого города и сдох в дороге🤔🤣

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Anton

Очевидно, что вырастет ценник. Но за "патриотические разработки" надо платить :)

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Robert47

Покупай отечественное авто с тяговой батареей российской разработки , и получи огнетушитель в подарок🤣🤣🤣

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Филипыч

И аптечку еще сразу, на всякий случай.

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A V

Самая смешная новость дня)) РФ реально когда-нибудь вкладывала миллиарды долларов в разработку батарей?)))

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Степан Фадеев

А кто столько вкладывал?

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1 комментарий
Yuri Polyakov

Ну вообще круто что наши что то сделали еще в плане автономной батареи

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Yury Kornev

Ну, делать электромобиль из обычной бензиновой тачки путем выкидывания двс и топливной системы и впихивания электродвигателя и батареи вообще так себе идея. Компоновка, развесовка не та. Тормоза, подвеска тоже не рассчитаны.
Короче херня выйдет.

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Укладчик стекловаты

РЯбочие места
НОлоги

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Виталий Гульчеев

«Разработали АКБ!» Звучит чрт пбр)) Мне кажется, что речь просто о перекомпановке элементов АКБ в отведенном и заданном пространстве устройства эксплуатации этой АКБ. Если что, китайцы хоть в матрешку соберут акбшку. Производством же самих элементов с формированием свойств скорее всего тут нет. Надеюсь, что хоть гранты или субсидии под это не привлекли… А то потом будут рассказы про 70% российского (поднебесного). А если же ошибаюсь и есть новшества, то это круто. Тогда дайте больше инфы про этих героев.

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Gedevan

Открыть бизнес по производству шильдиков чтоли? Кажется мы являемся свидетелями рождения шильдиковой сверхдержавы!

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Revenant

А какой ресурс у батарей по циклам заряда? Просто интересно сравнить, насколько короче жизнь у электричек в сравнении с ДВС. Там же по сути, батарея стоит как половину авто.

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Ivan Mart

У Теслы по их же заявлениям 100-200 тысяч миль. Т.е. примерно ресурс современного двигателя до капиталки.

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6 комментариев
Vlad

Хорошо если на два года хватит

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Слегка Придурковатый

Разбудите меня, когда появятся тачки на атомной батарейке.

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sBist

Суммарный автономный пробег автомобиля увеличится на 20%, до 480 км по циклу WLTP.- все равно как будто мало, по городу норм, но если ехать куда то в другой город...

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Ivan Mart

Это ещё при идеальных условиях. Т.е. хорошая погода, определенная скорость и т.д.
На какой-нибудь трассе М-11, если ехать 130-150, хватит наверное километров на 150-200

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BaronKorf

Wltp это единорог, такого никогда не будет, 60квт, доступно будет 90%, если средний расход 0,2 (что хорошо), то 60*0,9/0,2 = 270км в теплую погоду.

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1 комментарий
Император Нолимоций
В нём использовано «множество компонентов отечественной разработки

Ни фига себе, батарею собрали из водки, фильтров Петрика и наклеек «Сделано в России». Вот могут же, когда хотят!

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Недопил
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Sёma Dråkx

главное, чтобы не взрывались

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Виталий Мурзин

заботиться о природе конечно прекрасно,но пока зарядить электромобиль не будет также быстро и доступно как заправить бензином ну его

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Укладчик стекловаты

Говорят, что при создании электромобиля природа страдает больше, чем при создании бензинового авто+эксплуатация

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Angelica

Это конечно плюс что теперь будет своё российское. Насколько реалистичны слова об использовании электромобиля при температуре в -40°C? Ну и о ценнике как обычно умолчали.

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Vlad

... Из восстановленных батареек крона?

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Alexey

Вот когда этот недоэвлют пройдет сто тыщ км, и недоэволютов у людей будет тысяч 50 машин хотя бы, тогда и поговорим

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