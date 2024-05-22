Электрокроссовер Evolute i-Joy получит тяговую батарею российской разработки Статьи редакции
Пока её тестируют.
- Аккумулятор поставила компания «Системы автономной энергии» (входит в группу «Итэлма»), рассказала «Мотороинвест», которая выпускает Evolute. В нём использовано «множество компонентов отечественной разработки: от систем термостатирования до блоков управления и телематики». Где закупали остальные детали — не уточняется.
- Ёмкость батареи, по данным компании, составляет более 60 кВт*ч — это почти на 10 кВт*ч больше, чем у текущей. Суммарный автономный пробег автомобиля увеличится на 20%, до 480 км по циклу WLTP. Номинальное напряжение оценили более чем в 350 В.
- При разработке аккумулятора учитывали климатические и дорожные условия в России. Он поддерживает функцию быстрого заряда, устойчив к температурным перепадам и оснащён системой охлаждения. По словам «Моторинвеста», электромобиль можно будет использовать при температуре до -40°C.
- Батарею установят на все машины Evolute i-Joy, как только завершат полевые тестирования. В будущем компания планирует оборудовать ими и другие модели Evolute. Насколько сильно изменения скажутся на потребительских ценах — она не рассказала.
- Evolute — это локализованные копии китайских электромобилей Dongfeng. Первые модели — седан Evolute i-Pro и кроссоверы i-Joy — начали собирать в 2022 году на заводе в Липецкой области.
- В конце 2023 года компания представила кроссовер i-Sky, спортивный премиум-кроссовер i-Jet и электровэн i-Van. В декабре анонсировала шестую модель — семиместный гибрид i-Space. По итогам 2023 года продажи марки составили 2020 штук.
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у данной батареи, несомненно, имеется как плюс, так и минус.
Исходя из своих ограниченных познаний в электротехнике, усматриваю в этом факте несомненный плюс. Ведь если бы присутствовал только плюс или только минус, это был бы несомненный минус.
Хорошо что «батарея российской разработки», плохо что не российского производства.
Вообще нормально.
То же самое хотел написать...
Ну что ж поделать, по сути эйпл тоже разрабатывают продукты а производят совсем в других странах))
звучит хорошо, какие минусы, эксперты?
Ну из минусов это может быть китайская батарея с переклеенным шильдиком
Когда подобные новости будут не в будущем времени, тогда и поговорим.
цена x3 по сравнению с китайцами
Минус и заключается в том, что это только "звучит" хорошо.
Вот: "Где закупали остальные детали — не уточняется." )))
все норм, затарился акциями свинца в сбербанке, продам на хаях
Офигенно все. Ты купил уже себе этот автомобиль?
Я не ИКСПЕРД... но могу точно сказать что отъехал от большого города и сдох в дороге🤔🤣
Очевидно, что вырастет ценник. Но за "патриотические разработки" надо платить :)
Покупай отечественное авто с тяговой батареей российской разработки , и получи огнетушитель в подарок🤣🤣🤣
И аптечку еще сразу, на всякий случай.
Самая смешная новость дня)) РФ реально когда-нибудь вкладывала миллиарды долларов в разработку батарей?)))
А кто столько вкладывал?
Ну вообще круто что наши что то сделали еще в плане автономной батареи
Ну, делать электромобиль из обычной бензиновой тачки путем выкидывания двс и топливной системы и впихивания электродвигателя и батареи вообще так себе идея. Компоновка, развесовка не та. Тормоза, подвеска тоже не рассчитаны.
Короче херня выйдет.
РЯбочие места
НОлоги
«Разработали АКБ!» Звучит чрт пбр)) Мне кажется, что речь просто о перекомпановке элементов АКБ в отведенном и заданном пространстве устройства эксплуатации этой АКБ. Если что, китайцы хоть в матрешку соберут акбшку. Производством же самих элементов с формированием свойств скорее всего тут нет. Надеюсь, что хоть гранты или субсидии под это не привлекли… А то потом будут рассказы про 70% российского (поднебесного). А если же ошибаюсь и есть новшества, то это круто. Тогда дайте больше инфы про этих героев.
Открыть бизнес по производству шильдиков чтоли? Кажется мы являемся свидетелями рождения шильдиковой сверхдержавы!
А какой ресурс у батарей по циклам заряда? Просто интересно сравнить, насколько короче жизнь у электричек в сравнении с ДВС. Там же по сути, батарея стоит как половину авто.
У Теслы по их же заявлениям 100-200 тысяч миль. Т.е. примерно ресурс современного двигателя до капиталки.
Хорошо если на два года хватит
Разбудите меня, когда появятся тачки на атомной батарейке.
Суммарный автономный пробег автомобиля увеличится на 20%, до 480 км по циклу WLTP.- все равно как будто мало, по городу норм, но если ехать куда то в другой город...
Это ещё при идеальных условиях. Т.е. хорошая погода, определенная скорость и т.д.
На какой-нибудь трассе М-11, если ехать 130-150, хватит наверное километров на 150-200
Wltp это единорог, такого никогда не будет, 60квт, доступно будет 90%, если средний расход 0,2 (что хорошо), то 60*0,9/0,2 = 270км в теплую погоду.
Ни фига себе, батарею собрали из водки, фильтров Петрика и наклеек «Сделано в России». Вот могут же, когда хотят!
главное, чтобы не взрывались
заботиться о природе конечно прекрасно,но пока зарядить электромобиль не будет также быстро и доступно как заправить бензином ну его
Говорят, что при создании электромобиля природа страдает больше, чем при создании бензинового авто+эксплуатация
Это конечно плюс что теперь будет своё российское. Насколько реалистичны слова об использовании электромобиля при температуре в -40°C? Ну и о ценнике как обычно умолчали.
... Из восстановленных батареек крона?
Вот когда этот недоэвлют пройдет сто тыщ км, и недоэволютов у людей будет тысяч 50 машин хотя бы, тогда и поговорим