Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Партнёры перевозчика предполагают, что он перейдёт на ваучеры. Но сама авиакомпания пока не дала объяснений.
Авиакомпания «Аэрофлот» установила техническое ограничение на возврат средств за билеты, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на партнёров перевозчика.
Система авиакомпании не даёт оформить ни добровольный, ни вынужденный возврат (когда рейс отменён перевозчиком). Опция была доступна ещё на прошлой неделе, уточняет АТОР. Агенты могли выплатить клиентам собственные средства, а затем авиакомпания возмещала их.
В АТОР входят крупнейшие туроператоры из регионов России, а также международные: Anex Tour, Coral, «Библио-Глобус», Pegas, Tez Tour и другие. Они обеспечивают в общей сложности более 80% заграничных поездок россиян и около 60% внутреннего туризма.
О новой системе работы членам АТОР пока ничего не известно. В ассоциации предполагают, что перевозчик может начать выплачивать деньги пассажирам отменённых рейсов напрямую либо предложить им ваучеры на будущие перелёты.
Перевозчик пока не дал своим партнёрам разъяснений. «Аэрофлот» — одна из немногих российских авиакомпаний, которые ещё выполняют перевозки по России. С 27 марта 2020 года правительство потребовало прекратить заграничные перелёты из-за пандемии, оставив только рейсы для вывоза россиян.
Мвидео тоже деньги не возвращает, ссылаются на карантин. Все в жопе. Даже свои деньги не забрать за не оказанные услуги.
*елдарадо тогда уж
А если серьезно, если Спортмастер схлопывается, то что говорить про Аэрофуфлот, который жил на роялтис, и при этом платил повышенные премии СД, в то время как горел Суперджет. Гнилая контора.
А что же им Путин не поможет? Такой сильный лидер и не может помочь когда беда пришла. Ну значит одна надежда - на сильных губернаторов и талантливых управленцев от Единой России на местах. Вперёд ребята! Не зря же вам народ выбрал! Вы ведь честно победили, вас поддержали. Время оправдывать надежды
"помог" уже, авиакомпании могут не возвращать деньги ссылаясь на форс-мажор, а вот туроператоры обязаны возвращать в полном объеме. И появляется вопрос "а с чего?" т.к. перевозка это большая часть цены пакетного тура... надеюсь у ассоциации туроператоров получится протолкнуть вариант депозитов и ваучеров (как в Германии)
туроператор к примера Алина Тур, не возвращают деньги, 3 знакомых человека не могут вернуть. Только на депозит положить и позже можно их потратить. Алина тут как почти весь туризм, финансовая пирамида, вы сейчас оплачиваете за тех кто отдыхает на данный момент.
Надежда нынче только на чарджбэк, если речь об оплате физическим лицом авиабилетов на сайте перевозчика.
Пока речь только об автоматической системе возврата денег агентам, а не о физ. лицах, купивших билет в авиакомпании. Думаю, возвраты «прямым» покупателям будут идти в первую очередь.
Мне не ответили на обращение по почте, звонок в контакт-центр автоматически сбрасывается.
Брал через Тинькофф Путешествия Аэрофлот на внутренний рейс и международный. Обычный эконом. Вернули полную сумму через недели две после обращения.
Попытался вернуть билет из-за режима самоизоляции и мне сказали, что рейс не отменён и мне надо идти в лес. Лети в Новосибирск и сиди там 14 дней в карантине.
Да, если рейс не отменён, надо «идти в лес». Это печально, но это не повод минусить мой комментарий, Кирилл (я не в ответе за политику «Аэрофлота» по возвратам, как ни странно). .
Я оформил возвраты за 2 отменённых рейса — в Женеву и в Будапешт, не с бухты-барахты же я написал.
Они отменили рейсы только до 30 апреля. А вот на рейсы в мае, они посылают лесом, хотя ежу понятно, что до середины мая точно ничего не изменится, а у них выкуплен большой пул рейсов на майские.
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