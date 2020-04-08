Партнёры перевозчика предполагают, что он перейдёт на ваучеры. Но сама авиакомпания пока не дала объяснений.

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Авиакомпания «Аэрофлот» установила техническое ограничение на возврат средств за билеты, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на партнёров перевозчика.

Система авиакомпании не даёт оформить ни добровольный, ни вынужденный возврат (когда рейс отменён перевозчиком). Опция была доступна ещё на прошлой неделе, уточняет АТОР. Агенты могли выплатить клиентам собственные средства, а затем авиакомпания возмещала их.

В АТОР входят крупнейшие туроператоры из регионов России, а также международные: Anex Tour, Coral, «Библио-Глобус», Pegas, Tez Tour и другие. Они обеспечивают в общей сложности более 80% заграничных поездок россиян и около 60% внутреннего туризма.

О новой системе работы членам АТОР пока ничего не известно. В ассоциации предполагают, что перевозчик может начать выплачивать деньги пассажирам отменённых рейсов напрямую либо предложить им ваучеры на будущие перелёты.