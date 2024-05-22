Минтранс предложил подключить к системе ЭРА-ГЛОНАСС авиабеспилотники и электросамокаты Статьи редакции
Сейчас её используют для реагирования при ДТП.
- Ведомство разработало проект федерального закона, который даёт право расширить функции госсистемы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, пишет РБК. Сейчас она используется только для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия.
- Согласно пояснительной записке, сейчас «активно прорабатываются» вопросы использования системы для мониторинга движения и состояния разных видов транспортных средств и техники (беспилотных воздушных судов, лёгких и сверлёгких судов и другого), регулирования скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ, в категорию входят электросамокаты) в пешеходных и других «медленных» зонах.
- Также систему хотят использовать для сбора и обработки телеметрических данных, которые генерируют системы мониторинга состояния водителя, получения информации о происшествиях с маломерными судами и лёгкими и сверхлёгкими воздушными судами.
- Кроме того, в обновлённой системе появится больше данных: о местоположении границ улично-дорожной сети, населённых пунктов, особо охраняемых зон и других; а также информация по оснащению разных транспортных средств спутниковой навигацией.
- В июне 2023 года в Москве тестировали принудительное ограничение скорости движения электросамокатов, подключённых к ЭРА-ГЛОНАСС. В декабре в самой компании говорили, что в 2024-м запустят платформу для мониторинга авиабеспилотников и электросамокатов.
99 показов
334 открытия
А потом дойдет до ректальных датчиков, которые будут считывать силу сжатия и прогнозировать тревожное состояние
Если обяжут электросамокаты оснащать этими штуками, то кто-то очень нехило заработает! Гениальная идея!
Тоже интересно стало: по сколько надо скинуться, чтобы они туфтой не занимались?
У меня такое ощущение, что из самокатов понемногу начинают собирать целый автомобиль, ну уже реально легче на машине ездить и требований меньше😂
- дойка хипстеров началась, власти нащупали платежеспособную категорию граждан
А что там с точность глонасса, учитывая повсеместные глушилки, расставленные в городах западной части страны? Если тоже самое, что с gps, то тогда не очень понятно, как с его помощью контролировать скорость сим.
Электросамокаты это конечно сильно, а чо мотоциклы и мопеды тогда пропустили?
- так это надо конкретных байкеров отлавливать, а тут можно самокатную компанию нагнуть. Менеджмент решения проще и дешевле.
Когда там кожаных поголовно чипируют уже? Что за недоработки-то?
Нам срочно требуется Министерство кары.
Перед неизбежным запретом электропомоек решили подзаработать, так сказать.
На самом деле странно, что Симы сразу не прилепили к глонасу
Всем пива за ваш счёт
- ради справедливости: пересесть на автобус никто не мешает