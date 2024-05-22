Транспорт
Евгения Евсеева

Минтранс предложил подключить к системе ЭРА-ГЛОНАСС авиабеспилотники и электросамокаты Статьи редакции

Сейчас её используют для реагирования при ДТП.

  • Ведомство разработало проект федерального закона, который даёт право расширить функции госсистемы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, пишет РБК. Сейчас она используется только для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия.
  • Согласно пояснительной записке, сейчас «активно прорабатываются» вопросы использования системы для мониторинга движения и состояния разных видов транспортных средств и техники (беспилотных воздушных судов, лёгких и сверлёгких судов и другого), регулирования скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ, в категорию входят электросамокаты) в пешеходных и других «медленных» зонах.
  • Также систему хотят использовать для сбора и обработки телеметрических данных, которые генерируют системы мониторинга состояния водителя, получения информации о происшествиях с маломерными судами и лёгкими и сверхлёгкими воздушными судами.
  • Кроме того, в обновлённой системе появится больше данных: о местоположении границ улично-дорожной сети, населённых пунктов, особо охраняемых зон и других; а также информация по оснащению разных транспортных средств спутниковой навигацией.
  • В июне 2023 года в Москве тестировали принудительное ограничение скорости движения электросамокатов, подключённых к ЭРА-ГЛОНАСС. В декабре в самой компании говорили, что в 2024-м запустят платформу для мониторинга авиабеспилотников и электросамокатов.

#новости #минтранс #электросамокаты #беспилотники

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13 комментариев
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 Отоночо

А потом дойдет до ректальных датчиков, которые будут считывать силу сжатия и прогнозировать тревожное состояние

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Александр

Если обяжут электросамокаты оснащать этими штуками, то кто-то очень нехило заработает! Гениальная идея!

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Император Нолимоций

Тоже интересно стало: по сколько надо скинуться, чтобы они туфтой не занимались?

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Bobby Jazzz

У меня такое ощущение, что из самокатов понемногу начинают собирать целый автомобиль, ну уже реально легче на машине ездить и требований меньше😂

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Михаил Качалов
из самокатов понемногу начинают ...

- дойка хипстеров началась, власти нащупали платежеспособную категорию граждан

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Eddie II

А что там с точность глонасса, учитывая повсеместные глушилки, расставленные в городах западной части страны? Если тоже самое, что с gps, то тогда не очень понятно, как с его помощью контролировать скорость сим.

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Ale K

Электросамокаты это конечно сильно, а чо мотоциклы и мопеды тогда пропустили?

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Михаил Качалов
а чо мотоциклы ...

- так это надо конкретных байкеров отлавливать, а тут можно самокатную компанию нагнуть. Менеджмент решения проще и дешевле.

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Вадим Д.

Когда там кожаных поголовно чипируют уже? Что за недоработки-то?

Нам срочно требуется Министерство кары.

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Слегка Придурковатый

Перед неизбежным запретом электропомоек решили подзаработать, так сказать.

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Кирилл Садовой

На самом деле странно, что Симы сразу не прилепили к глонасу

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Zamir Saidov

Всем пива за ваш счёт

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Михаил Качалов
за ваш счёт

- ради справедливости: пересесть на автобус никто не мешает

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