Транспорт
Таня Боброва

В Петербурге прошёл рейд «Кикшеринг»: тысячи самокатов увезли на стоянки, на пользователей составили 2000 протоколов Статьи редакции

А в городской ГИБДД хотят запретить передвижение электросамокатов по тротуарам.

  • С 13 по 19 мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”», во время которой Госавтоинспекция выявляла нарушения пользования электросамокатами.
  • За неделю сотрудники составили около 2000 административных протоколов в отношении пользователей электросамокатов, пишет «Бумага» со ссылкой на местное ГУ МВД. Большинство из них — по статье о нарушении правил дорожного движения, около десяти протоколов составили за управления самокатом в состоянии алкогольного опьянения.
  • Кроме того, кикшеринговые электросамокаты эвакуировали в места временного хранения из-за неправильной парковки. По данным «Фонтанки», к 19 мая на «штрафстоянки» вывезли более 6100 самокатов. Но и после завершения рейда полиция продолжила изымать электросамокаты с улиц. Сотрудники эвакуируют транспорт, который припаркован там, где ему запрещено стоять на основании соглашения кикшерингов с городом, писало издание.
  • В «Юрент» отмечали в разговоре с New Retail, что перед началом сезона сервис и комитет по транспорту подписали добровольное соглашение, которое определяет порядок работы кикшерингов в Санкт-Петербурге и определяет участки, на которых, согласно ПДД, не разрешена парковка любых СИМ.
  • 22 мая в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения: теперь в часы пик, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, скорость электросамокатов будет снижена до 15 км/ч на подъездах к 13 станциям метро. Такое же ограничение скорости ввели на 25 улицах, увеличив количество таких зон до 158, и запретили размещение самокатов на девяти участках городских набережных.
  • ГИБДД Санкт-Петербурга хочет запретить передвижение электросамокатов по тротуарам: на них много пешеходов, из-за чего возникает «немало» аварий. Но инспекция против полного запрета самокатов.
  • В «Юрент» говорили в беседе с РБК, что запрет езды по тротуарам — нецелесообразная мера. В сервисе считают, если он вступит в силу, то «с учётом недостаточности велоинфраструктуры, пользователям придётся передвигаться по проезжим частям, что только увеличит число ДТП с участием СИМ».
Источник: «Фонтанка»

#новости #электросамокаты #санктпетербург

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173 комментария
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 Михаил Иванович

Если нет велодорожек, где будут ездить самокаты тогда?

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Shalker .

Под фурой полагаю 🤷‍♂️. Как обычно власти Питера вместо того что бы убрать хотя бы зассаный город, занимаются борьбой с новым найденным врагом. Я бы ориентировался на пример Москвы, куда более благополучный где для СИМ создают инфраструктуру (да, отделенный краской участок на садовом это инфраструктура!) и расширяют тротуары в местах с большим трафиком. В Питере выбрали путь сужения тротуаров в угоду автомобилям, а это решение как понимает любой даже не урбанист, а обычный человек, вряд ли приведет к чему то хорошему. Все эти ошибки Питеру потом будет исправлять сильно дороже и сложнее

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6 комментариев
Joe cocker

Дома

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Сергей Д.

Обращайтесь в кикшеринг пусть для своих игрушек делают инфраструктуру.

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6 комментариев
sles

а причём тут велодорожки? они ж не самокатодорожки.

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Vova Zhevnov

Нынешним ГИБДДшникам вообще похер, где они будут ездить. Как в прочем и на фактическую БДД, исследования в этой области и прочее подобное. Активно внедрять и развивать велоинфраструктуру в городах, там пока что тоже явно особо не хотят. Видимо это как-то выгодно для них.

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1 комментарий
Риэлтор (не) нужен!

Понимаете, пешеходов больше на тротуарах, чем людей в машинах на дорогах.
Чистая математика.

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35 комментариев
Светлана Владимирова

Города строили не для того чтобы бы там комфортно жили, (что бы вам там не показывали в рекламе)
Дорого, а не комфортно жить в паноптикумах, дорого, а не с комфортом, согласно расписанию и и регламенту заполняемости городского транспорта, передвигаясь с места ночепроведения до места трудооплаты через места детосдачи. Без гарантий трудооплаты и жизнесохранения. :)
Индивидуальность, даже в мобильности не предусмотрена.

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1 комментарий
Labeling

В Лондоне самокатам и по велодорожкам запрещено ездить - они считаются моторным транспортом, а значит подчиняются тем же правилам, в частности должны ездить по дорогам.

https://tfl.gov.uk/modes/driving/electric-scooter-rental-trial

tfl.gov.uk
tfl.gov.uk
tfl.gov.uk
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1 комментарий
Александр Кубинцев

Не ездили ведь до недавнего времени? Пусть и не ездят.

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Михаил Ахметов

Есть мысль
Пусть эти компании и строят велодорожки. Они же не платят транспортный налог как владельцы машин. Они требуют инфраструктуру для себя, хотя не платят за нее в отличии от владельцев машин.
Короче можно на это так посмотреть (:

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NNIIKK55

А с пешеходов тоже доп налог за пользование тротуарами и пешеходными дорожками?)

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8 комментариев
Shalker .

Во первых ндс платится около 30 000 с самоката. Во вторых налоги на доход. Владелец автомобиля налог на доход не платит, а шеринговая компания платит. Чем вам не налог? Или на ведро краски что бы как в Москве сделать велодорожки не хватит?

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6 комментариев
Риэлтор (не) нужен!

Это не просто невыгодно. Это невозможно. Влезание в городскую дорожную инфрастуктуру потребует миллион согласования и миллиарды денег. И речь про какой-нибудь Ярославль, Рязань.

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11 комментариев
Hatfield

Ну давайте тогда и люди перестанут налоги платить, пусть все спонсирует бизнес

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1 комментарий
Sergey S

Транспортный налог не окупает даже близко дорожное строительство.

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1 комментарий
Кирилл

Значит чанган и гретволл должны строить в России дороги?

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Anti Anti

Только на проезжей части самокатчики прочувствуют от автомобилей то, что пешеходы чувствуют от самокатчиков на тротуарах.

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Eddie II

Пешеходов кстати, не помешало бы штрафовать за передвижение в темное время суток без светоотражающих элементов. А то оденутся во все чёрное и выскакивают на нерегулируемый переход, думая что они бессмертные.

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4 комментария
Андрей Коновалов

Жаль только одно: что по нашим законам виноват будет водитель авто, если что случится :(

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Слегка Придурковатый

Наконец-то хорошие новости.

Электропомойки должны исчезнуть. Рано или поздно так и будет.

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Бинарный Ёж

Сходи подыши воздуха из под выхлопной трубы до просветления.

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Griby Lenina

Вот доказательство, что обращение к вселенной через комментарии vc работает!

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1 комментарий
Васисуалий Лоханкин

Давно пора. А то 2 дебила на одном самокате, едущих на пешеходном переходе на красный это уже норма в Москве.

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Shalker .

Юрент те же штрафуют регулярно. В езде по переходу в случае когда позволяют условия ничего плохого не вижу, а если на переходе слишком много людей водители как правило спешиваются либо притормаживают по скорости передвижения людей. А так петушеринг есть, есть и водители которые на авто на мкаде шашки устраивают

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11 комментариев
Nix Green

Давайте, давайте, выдавливайте самокатчиков на проезжую…)

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Eddie II

После десятка-другого уголовок за дтп со смертельным исходом, с последующим отбытием в окоп, водители взвоют, чтобы самокатчиков убрали обратно на тротуары)

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4 комментария
Zloy Marketolog

зачем?

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10 комментариев
Sergey Chaplygin

Весь электротранспорт — на проезжую часть!

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Я дико извиняюсь

Согласен! В том числе и инвалидные коляски с электроприводом)

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Shalker .

Беглова туда на велосипед что бы на работу ехал по Невскому на нём

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Eddie II

Электротранспорт на проезжую часть, дизельные и бензиновые корыта – на трассу, нечего город отравлять своим выхлопами.

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Бинарный Ёж

Всем корытам на тротуарах — по кирпичу в лобовое!

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Теслы, сайбертраки тоже 😁

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M. Letunov

Взялись за самокатчиков серьёзно. Но вообще давно пора бы это сделать. Нужно строго с них спрашивать за соблюдение ПДД, а то из-за таких страдают пешеходы.

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Shalker .

Не выгонять на дорогу а учить, и в идеале следить как за авто. Согласен. Тот же Юрент уже тестирует датчики защищающие от езды вдвоем

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Андрей Кашицын

Самокатчик сбил человека.Запретить самокаты.Автомобилист сбил человека.Запретить автомобили.

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Eddie II

Да даже не видно требований отменить нештрафуемый порог в 20км/ч, хотя в дтп гибнет в среднем по 14 тыс человек в год.

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Alexander Bobylev

От автомобилей гораздо больше пользы, чем вреда (ну есть 500000 смертей в год, да и пох). Их никто запрещать не будет.

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2 комментария
Риэлтор (не) нужен!

По моему пришла с косой всем кашерингам.
Это последнее лето, когда они работают нормально.
Во многих регионах уже принимают запреты на парковку самокатов и прочих электровеликов на тротуарах и движения по нему.
И там нет велодорожек. И не будет.

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Sergei Timofeyev

Надо всё запретить. Машины тоже. Слишком опасно это.

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1 комментарий
Владислав

Кто то не занес корзинку с колбасой

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Shalker .

В точку

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Роман Таровик
ГИБДД Санкт-Петербурга хочет запретить передвижение электросамокатов по тротуарам: на них много пешеходов, из-за чего возникает «немало» аварий.- да, просто да, сделайте это
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Риэлтор (не) нужен!

"В «Юрент» отмечали в разговоре с New Retail, что перед началом сезона сервис и комитет по транспорту подписали добровольное соглашение."

Интересно, если бы соглашение было и вправду добровольным, Юрент также в каждом комментарии об этом говорил?

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Вадим Д.

Эх, ни одного расстрела, даже пока не посадили никого.
Штош, ждём новостей.

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Владислав

Глупых не сажают и не расстреливают. Это ресурс же.

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Сергей Д.

Вадим, теряете хватку. Забыли приплести сюда ещё и повестки ...

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1 комментарий
Dektor

Ура

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Алекс

Молодцы, рад что сферу начинают контролировать и штрафуют охамевших придурков.
Такой подход мне нравится!

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WTFGonzo

Я очень рад этой новости и очень жаль, что только в Питере. Эти самокаты зае# если честно (Простите за мой французский). Сколько раз по ногам проезжали, либо очень и очень рядом (не пользуюсь наушниками вообще). В парке гуляешь, нельзя спокойно расслабиться, постоянно нужно быть на чеку чтобы не ударили. Ну реально хватит уже. Пора решать эту проблему

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Есть предложение, просто бить людей палкой!

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Podchernin

А я согласен с логикой властей Питера
Во-первых, пешеходов больше, чем самокатчиков, значит их права в приоритете
Во-вторых, самокат для пешехода объект повышенной опасности, как автомобиль. Автомобиле же не ездят по пешеходным зонам?

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Ruslan X

Согласен, что нужно наводить порядок, чтобы всем было комфортно, нужны как регулирование так и инфраструктура.
Сам часто езжу на самокате в Москве, в основном от дома до метро и обратно. Это в 2 раза дешевле и быстрее, чем на автобусе (32 против 64). Либо в центре по велодорожкам.
Делаю это аккуратно и с уважением, никогда не звоню, чтобы меня пропустили, только если человек вышел на велодорожку.
После того, как оштрафовали за проезд по переходу год назад (750 руб), соблюдаю правила.
Для многих людей это удобное решение, причем для всех возрастов, и если будет инфраструктура, будет безопасность, то будет и больше пользователей.

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Denkotovskiy

https://youtu.be/gY2ac_XuoZ0?si=KzhWUxTavCMc36en

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Андрей Кашицын

Вот ГИБДД отчитались о проделанной работе.

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Человек Который

Маэстро Понасенков пролоббировал?

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WTFGonzo

Кто бы не был, дай Бог здоровья этому человеку и низкий поклон

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Дана Полено

Чую, что скоро уже добротные штрафы будут прилетать по любому поводу.

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Илья Мастаков

За неделю сотрудники составили около 2000 административных протоколов в отношении пользователей электросамокатов- только так из за ощущения безнаказанности творят,что хотят,с ног сбивают тебя

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Кирилл Петров

Ну вот. ЕСТЬ ЖЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ ! :)

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