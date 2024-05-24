В Петербурге прошёл рейд «Кикшеринг»: тысячи самокатов увезли на стоянки, на пользователей составили 2000 протоколов Статьи редакции
А в городской ГИБДД хотят запретить передвижение электросамокатов по тротуарам.
- С 13 по 19 мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”», во время которой Госавтоинспекция выявляла нарушения пользования электросамокатами.
- За неделю сотрудники составили около 2000 административных протоколов в отношении пользователей электросамокатов, пишет «Бумага» со ссылкой на местное ГУ МВД. Большинство из них — по статье о нарушении правил дорожного движения, около десяти протоколов составили за управления самокатом в состоянии алкогольного опьянения.
- Кроме того, кикшеринговые электросамокаты эвакуировали в места временного хранения из-за неправильной парковки. По данным «Фонтанки», к 19 мая на «штрафстоянки» вывезли более 6100 самокатов. Но и после завершения рейда полиция продолжила изымать электросамокаты с улиц. Сотрудники эвакуируют транспорт, который припаркован там, где ему запрещено стоять на основании соглашения кикшерингов с городом, писало издание.
- В «Юрент» отмечали в разговоре с New Retail, что перед началом сезона сервис и комитет по транспорту подписали добровольное соглашение, которое определяет порядок работы кикшерингов в Санкт-Петербурге и определяет участки, на которых, согласно ПДД, не разрешена парковка любых СИМ.
- 22 мая в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения: теперь в часы пик, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, скорость электросамокатов будет снижена до 15 км/ч на подъездах к 13 станциям метро. Такое же ограничение скорости ввели на 25 улицах, увеличив количество таких зон до 158, и запретили размещение самокатов на девяти участках городских набережных.
- ГИБДД Санкт-Петербурга хочет запретить передвижение электросамокатов по тротуарам: на них много пешеходов, из-за чего возникает «немало» аварий. Но инспекция против полного запрета самокатов.
- В «Юрент» говорили в беседе с РБК, что запрет езды по тротуарам — нецелесообразная мера. В сервисе считают, если он вступит в силу, то «с учётом недостаточности велоинфраструктуры, пользователям придётся передвигаться по проезжим частям, что только увеличит число ДТП с участием СИМ».
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Если нет велодорожек, где будут ездить самокаты тогда?
Под фурой полагаю 🤷♂️. Как обычно власти Питера вместо того что бы убрать хотя бы зассаный город, занимаются борьбой с новым найденным врагом. Я бы ориентировался на пример Москвы, куда более благополучный где для СИМ создают инфраструктуру (да, отделенный краской участок на садовом это инфраструктура!) и расширяют тротуары в местах с большим трафиком. В Питере выбрали путь сужения тротуаров в угоду автомобилям, а это решение как понимает любой даже не урбанист, а обычный человек, вряд ли приведет к чему то хорошему. Все эти ошибки Питеру потом будет исправлять сильно дороже и сложнее
Дома
Обращайтесь в кикшеринг пусть для своих игрушек делают инфраструктуру.
а причём тут велодорожки? они ж не самокатодорожки.
Нынешним ГИБДДшникам вообще похер, где они будут ездить. Как в прочем и на фактическую БДД, исследования в этой области и прочее подобное. Активно внедрять и развивать велоинфраструктуру в городах, там пока что тоже явно особо не хотят. Видимо это как-то выгодно для них.
Понимаете, пешеходов больше на тротуарах, чем людей в машинах на дорогах.
Чистая математика.
Города строили не для того чтобы бы там комфортно жили, (что бы вам там не показывали в рекламе)
Дорого, а не комфортно жить в паноптикумах, дорого, а не с комфортом, согласно расписанию и и регламенту заполняемости городского транспорта, передвигаясь с места ночепроведения до места трудооплаты через места детосдачи. Без гарантий трудооплаты и жизнесохранения. :)
Индивидуальность, даже в мобильности не предусмотрена.
В Лондоне самокатам и по велодорожкам запрещено ездить - они считаются моторным транспортом, а значит подчиняются тем же правилам, в частности должны ездить по дорогам.
https://tfl.gov.uk/modes/driving/electric-scooter-rental-trial
Не ездили ведь до недавнего времени? Пусть и не ездят.
Есть мысль
Пусть эти компании и строят велодорожки. Они же не платят транспортный налог как владельцы машин. Они требуют инфраструктуру для себя, хотя не платят за нее в отличии от владельцев машин.
Короче можно на это так посмотреть (:
А с пешеходов тоже доп налог за пользование тротуарами и пешеходными дорожками?)
Во первых ндс платится около 30 000 с самоката. Во вторых налоги на доход. Владелец автомобиля налог на доход не платит, а шеринговая компания платит. Чем вам не налог? Или на ведро краски что бы как в Москве сделать велодорожки не хватит?
Это не просто невыгодно. Это невозможно. Влезание в городскую дорожную инфрастуктуру потребует миллион согласования и миллиарды денег. И речь про какой-нибудь Ярославль, Рязань.
Ну давайте тогда и люди перестанут налоги платить, пусть все спонсирует бизнес
Транспортный налог не окупает даже близко дорожное строительство.
Значит чанган и гретволл должны строить в России дороги?
Только на проезжей части самокатчики прочувствуют от автомобилей то, что пешеходы чувствуют от самокатчиков на тротуарах.
Пешеходов кстати, не помешало бы штрафовать за передвижение в темное время суток без светоотражающих элементов. А то оденутся во все чёрное и выскакивают на нерегулируемый переход, думая что они бессмертные.
Жаль только одно: что по нашим законам виноват будет водитель авто, если что случится :(
Наконец-то хорошие новости.
Электропомойки должны исчезнуть. Рано или поздно так и будет.
Сходи подыши воздуха из под выхлопной трубы до просветления.
Вот доказательство, что обращение к вселенной через комментарии vc работает!
Давно пора. А то 2 дебила на одном самокате, едущих на пешеходном переходе на красный это уже норма в Москве.
Юрент те же штрафуют регулярно. В езде по переходу в случае когда позволяют условия ничего плохого не вижу, а если на переходе слишком много людей водители как правило спешиваются либо притормаживают по скорости передвижения людей. А так петушеринг есть, есть и водители которые на авто на мкаде шашки устраивают
Давайте, давайте, выдавливайте самокатчиков на проезжую…)
После десятка-другого уголовок за дтп со смертельным исходом, с последующим отбытием в окоп, водители взвоют, чтобы самокатчиков убрали обратно на тротуары)
зачем?
Весь электротранспорт — на проезжую часть!
Согласен! В том числе и инвалидные коляски с электроприводом)
Беглова туда на велосипед что бы на работу ехал по Невскому на нём
Электротранспорт на проезжую часть, дизельные и бензиновые корыта – на трассу, нечего город отравлять своим выхлопами.
Всем корытам на тротуарах — по кирпичу в лобовое!
Теслы, сайбертраки тоже 😁
Взялись за самокатчиков серьёзно. Но вообще давно пора бы это сделать. Нужно строго с них спрашивать за соблюдение ПДД, а то из-за таких страдают пешеходы.
Не выгонять на дорогу а учить, и в идеале следить как за авто. Согласен. Тот же Юрент уже тестирует датчики защищающие от езды вдвоем
Самокатчик сбил человека.Запретить самокаты.Автомобилист сбил человека.Запретить автомобили.
Да даже не видно требований отменить нештрафуемый порог в 20км/ч, хотя в дтп гибнет в среднем по 14 тыс человек в год.
От автомобилей гораздо больше пользы, чем вреда (ну есть 500000 смертей в год, да и пох). Их никто запрещать не будет.
По моему пришла с косой всем кашерингам.
Это последнее лето, когда они работают нормально.
Во многих регионах уже принимают запреты на парковку самокатов и прочих электровеликов на тротуарах и движения по нему.
И там нет велодорожек. И не будет.
Надо всё запретить. Машины тоже. Слишком опасно это.
Кто то не занес корзинку с колбасой
В точку
"В «Юрент» отмечали в разговоре с New Retail, что перед началом сезона сервис и комитет по транспорту подписали добровольное соглашение."
Интересно, если бы соглашение было и вправду добровольным, Юрент также в каждом комментарии об этом говорил?
Эх, ни одного расстрела, даже пока не посадили никого.
Штош, ждём новостей.
Глупых не сажают и не расстреливают. Это ресурс же.
Вадим, теряете хватку. Забыли приплести сюда ещё и повестки ...
Ура
Молодцы, рад что сферу начинают контролировать и штрафуют охамевших придурков.
Такой подход мне нравится!
Я очень рад этой новости и очень жаль, что только в Питере. Эти самокаты зае##и если честно (Простите за мой французский). Сколько раз по ногам проезжали, либо очень и очень рядом (не пользуюсь наушниками вообще). В парке гуляешь, нельзя спокойно расслабиться, постоянно нужно быть на чеку чтобы не ударили. Ну реально хватит уже. Пора решать эту проблему
Есть предложение, просто бить людей палкой!
А я согласен с логикой властей Питера
Во-первых, пешеходов больше, чем самокатчиков, значит их права в приоритете
Во-вторых, самокат для пешехода объект повышенной опасности, как автомобиль. Автомобиле же не ездят по пешеходным зонам?
Согласен, что нужно наводить порядок, чтобы всем было комфортно, нужны как регулирование так и инфраструктура.
Сам часто езжу на самокате в Москве, в основном от дома до метро и обратно. Это в 2 раза дешевле и быстрее, чем на автобусе (32 против 64). Либо в центре по велодорожкам.
Делаю это аккуратно и с уважением, никогда не звоню, чтобы меня пропустили, только если человек вышел на велодорожку.
После того, как оштрафовали за проезд по переходу год назад (750 руб), соблюдаю правила.
Для многих людей это удобное решение, причем для всех возрастов, и если будет инфраструктура, будет безопасность, то будет и больше пользователей.
https://youtu.be/gY2ac_XuoZ0?si=KzhWUxTavCMc36en
Вот ГИБДД отчитались о проделанной работе.
Маэстро Понасенков пролоббировал?
Кто бы не был, дай Бог здоровья этому человеку и низкий поклон
Чую, что скоро уже добротные штрафы будут прилетать по любому поводу.
За неделю сотрудники составили около 2000 административных протоколов в отношении пользователей электросамокатов- только так из за ощущения безнаказанности творят,что хотят,с ног сбивают тебя
Ну вот. ЕСТЬ ЖЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ ! :)