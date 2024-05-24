Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки в пассажирских билетах — «Ъ» Статьи редакции
Ошибки возникают при передаче данных о билетах и условиях перелёта в информсистему оформления воздушных перевозок.
- Штраф за первое такое нарушение составит до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических, узнал «Ъ» из проекта поправок в кодекс об административных нарушениях. За повторное предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
- Минтранс сослался на «участившиеся жалобы пассажиров» на неверную информацию о вылете самолёта и «некорректное оформление билетов». Из-за этого потребители теряют деньги. По данным ведомства, только в центральный аппарат Ространснадзора поступает примерно 700 таких заявлений в год. А так их ещё больше.
- Источник газеты в одной из крупнейших авиакомпаний объяснил, что большинство билетов продают в онлайне. Авиаперевозчик не может ошибиться при передаче данных, потому что их предоставляет сам пассажир. По этой причине «только он может нести ответственность». То же касается случаев, когда клиент обращается в кассу или на горячую линию — там его всегда просят перепроверить данные.
- Около 25% билетов оформляют через агентства и сервисы-агрегаторы, которые оставляют авиакомпаниям свои данные, поэтому связаться напрямую с пассажиром в случае переноса рейса перевозчики не могут. Штрафовать в этих ситуациях нужно именно агентов, считает собеседник «Ъ».
- Ещё один отраслевой источник назвал идею «абсурдной». Он признаёт, что передача данных сопровождается «невероятным бардаком», но если сбои и ошибки и возникают, то только при задержках и переносах. И их «оперативно» устраняют. «С тем же успехом Минтранс мог бы грозить приостановкой полётов за долгую загрузку веб-страниц у пассажиров», — недоумевает собеседник.
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Естественно, разве мог быть другой ответ)
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Да. Этот момент непонятен. Получается и пассажир деньги потерял и авиакомпания, а заработало государство. Нужно тогда компенсировать время и деньги пассажиру, разве не так?
«С тем же успехом Минтранс мог бы грозить приостановкой полётов за долгую загрузку веб-страниц у пассажиров»
Неплохая идея. Спасибо за содействие! Всегда ваш Минтранс.
ну справедливости ради - Минтранс будет прав, если ИС авиакомпании не отвечает на запросы, это проблема не в браузере пользователе. Давно пора крячить их за это.
Да это целый бизнес у авиакомпаний на ошибках. У меня родители теперь авиабилеты только с моей помощью покупают, потому что чуть что где-то опечатаешься - изменение данных платно.
Если твои родители не могут свое имя на сайте вбить, то это проблема твоих родителей, а не авиакомпании.
У авиакомпаний нет обязанности учить население азам пользования интернетом.
Вопрос в платности исправлений, а не в способностях моих родителей)
А только имя для покупки нужно?
А что Гугл говорит по этому поводу?
Обычно этим грешат гребанные агрегаторы
Или на оф сайте тоже за деньги?
Открыл последние купленные билеты на сайте. 1000р за билет
Ошибки всегда платные были. Было правило двух или трёх букв, когда если отпечатка не больше 2-3 символов, можно исправить бесплатно.
В более дорогих тарифах, например в бизнес, обычно включенна возможность бесплатных исправлений в случае опечаток.
Ошибка в 2 или 3 буквы по ИКАО вообще не повод изменять билет. Не знаю как в РФ сейчас, но в 2012 приятеля впустили на внутренний рейс с ошибкой в 1 букву. На западе и сейчас пропустят с ошибкой, но такие изменения и так бесплатны в течение 24 часов после покупки.
Конечно уму-разуму их это сильно не научит, но какие-то меры принять надо
ну а почему не научит, мне кажется жизни учат именно штрафы, при чем еще хорошие
Штрафы отбивают желание создавать что-либо в этом мире. Воспитывают стадо. А учат в школах и университетах.
Если ты снежинка, воспитанная в атмосфере, что ты всегда прав, то да, ничего ты создать не сможешь. Но бизнес так не работает
Не поддерживаю подход штрафов в работе, особенно в крупном размере. Для сотрудников это большой стресс
А вот на крупные компании за несоблюдение каких-то обязательств вполне себе рабочий инструмент
правильно делают ,потому что в авиабилете должно быть все четко без каких либо ошибок, по другому их не научить
Пора бы это сделать. Предложение годное. Всё таки это авиабилет и за правильностью данных "глаз, да глаз".
Мне однажды выписали не тот посадочный, и развели руками — покупай новый билет. А возврат через суд.
просто напишите обращение в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и этих клоунов накажут. Такое нельзя оставлять без обращений в контролирующие органы.
а штраф в казну
Типа, 70 лет можно было продать несколько билетов на одно место?
Так последних перевозчиков распугаем и сделаем их государственными.
Взъебать авиакомпании давно пора. Они ж сучьи монополисты типа операторов мобильной связи.
Предлагаю не штрафовать, а распинать на кресте.
даешь штрафы! больше штрафов! Ну за некорректное время вылета странно штрафовать авиакомпании ,насколько я знаю погоду на небесах мы контролировать еще не научились
А можно ещё штрафовать производителей самолётов за их непроизводство? По нынешним темпам нужно каждые 2 дня по 1 самолёту строить.