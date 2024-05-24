Транспорт
Полина Лааксо

Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за ошибки в пассажирских билетах — «Ъ» Статьи редакции

Ошибки возникают при передаче данных о билетах и условиях перелёта в информсистему оформления воздушных перевозок.

  • Штраф за первое такое нарушение составит до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических, узнал «Ъ» из проекта поправок в кодекс об административных нарушениях. За повторное предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
  • Минтранс сослался на «участившиеся жалобы пассажиров» на неверную информацию о вылете самолёта и «некорректное оформление билетов». Из-за этого потребители теряют деньги. По данным ведомства, только в центральный аппарат Ространснадзора поступает примерно 700 таких заявлений в год. А так их ещё больше.
Источник фото: «Объясняем.рф»
  • Источник газеты в одной из крупнейших авиакомпаний объяснил, что большинство билетов продают в онлайне. Авиаперевозчик не может ошибиться при передаче данных, потому что их предоставляет сам пассажир. По этой причине «только он может нести ответственность». То же касается случаев, когда клиент обращается в кассу или на горячую линию — там его всегда просят перепроверить данные.
  • Около 25% билетов оформляют через агентства и сервисы-агрегаторы, которые оставляют авиакомпаниям свои данные, поэтому связаться напрямую с пассажиром в случае переноса рейса перевозчики не могут. Штрафовать в этих ситуациях нужно именно агентов, считает собеседник «Ъ».
  • Ещё один отраслевой источник назвал идею «абсурдной». Он признаёт, что передача данных сопровождается «невероятным бардаком», но если сбои и ошибки и возникают, то только при задержках и переносах. И их «оперативно» устраняют. «С тем же успехом Минтранс мог бы грозить приостановкой полётов за долгую загрузку веб-страниц у пассажиров», — недоумевает собеседник.
Транспорт
Евгения Евсеева
Пассажиры «Аэрофлота» подали коллективный иск к компании из-за отменённых дешёвых билетов из Екатеринбурга на Пхукет Статьи редакции

Они требуют вернуть разницу между «ошибочной» ценой билетов и текущей. В «Аэрофлоте» с претензиями не согласны.

Фото: Reuters

#новости #авиакомпании

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 Илья Заводов
Авиаперевозчик не может ошибиться при передаче данных, потому что их предоставляет сам пассажир. По этой причине «только он может нести ответственность»

Естественно, разве мог быть другой ответ)

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Чех в чешках

Да. Этот момент непонятен. Получается и пассажир деньги потерял и авиакомпания, а заработало государство. Нужно тогда компенсировать время и деньги пассажиру, разве не так?

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Слегка Придурковатый

«С тем же успехом Минтранс мог бы грозить приостановкой полётов за долгую загрузку веб-страниц у пассажиров»

Неплохая идея. Спасибо за содействие! Всегда ваш Минтранс.

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Андрей Комягин

ну справедливости ради - Минтранс будет прав, если ИС авиакомпании не отвечает на запросы, это проблема не в браузере пользователе. Давно пора крячить их за это.

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Максим Ефимов

Да это целый бизнес у авиакомпаний на ошибках. У меня родители теперь авиабилеты только с моей помощью покупают, потому что чуть что где-то опечатаешься - изменение данных платно.

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Разработка Телеграм-ботов

Если твои родители не могут свое имя на сайте вбить, то это проблема твоих родителей, а не авиакомпании.
У авиакомпаний нет обязанности учить население азам пользования интернетом.

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Максим Ефимов

Вопрос в платности исправлений, а не в способностях моих родителей)

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Какер Тарлсон
свое имя на сайте вбить

А только имя для покупки нужно?

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Разработка Телеграм-ботов

А что Гугл говорит по этому поводу?

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Digital Engineer

Обычно этим грешат гребанные агрегаторы

Или на оф сайте тоже за деньги?

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Максим Ефимов

Открыл последние купленные билеты на сайте. 1000р за билет

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Ivan Mart

Ошибки всегда платные были. Было правило двух или трёх букв, когда если отпечатка не больше 2-3 символов, можно исправить бесплатно.
В более дорогих тарифах, например в бизнес, обычно включенна возможность бесплатных исправлений в случае опечаток.

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Elnar I

Ошибка в 2 или 3 буквы по ИКАО вообще не повод изменять билет. Не знаю как в РФ сейчас, но в 2012 приятеля впустили на внутренний рейс с ошибкой в 1 букву. На западе и сейчас пропустят с ошибкой, но такие изменения и так бесплатны в течение 24 часов после покупки.

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Ivan Chepurnykh

Конечно уму-разуму их это сильно не научит, но какие-то меры принять надо

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Sherry Price

ну а почему не научит, мне кажется жизни учат именно штрафы, при чем еще хорошие

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Разработка Телеграм-ботов

Штрафы отбивают желание создавать что-либо в этом мире. Воспитывают стадо. А учат в школах и университетах.

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Какер Тарлсон

Если ты снежинка, воспитанная в атмосфере, что ты всегда прав, то да, ничего ты создать не сможешь. Но бизнес так не работает

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Стас Стас

Не поддерживаю подход штрафов в работе, особенно в крупном размере. Для сотрудников это большой стресс
А вот на крупные компании за несоблюдение каких-то обязательств вполне себе рабочий инструмент

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Cassandra Puffen

правильно делают ,потому что в авиабилете должно быть все четко без каких либо ошибок, по другому их не научить

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R2-D2

Пора бы это сделать. Предложение годное. Всё таки это авиабилет и за правильностью данных "глаз, да глаз".

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SM

Мне однажды выписали не тот посадочный, и развели руками — покупай новый билет. А возврат через суд.

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Андрей Комягин

просто напишите обращение в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и этих клоунов накажут. Такое нельзя оставлять без обращений в контролирующие органы.

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неформат
Из-за этого потребители теряют деньги

а штраф в казну

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Недопил

Типа, 70 лет можно было продать несколько билетов на одно место?

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Sergei Timofeyev

Так последних перевозчиков распугаем и сделаем их государственными.

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Zloy Sniper

Взъебать авиакомпании давно пора. Они ж сучьи монополисты типа операторов мобильной связи.

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Хозяин

Предлагаю не штрафовать, а распинать на кресте.

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David G.

даешь штрафы! больше штрафов! Ну за некорректное время вылета странно штрафовать авиакомпании ,насколько я знаю погоду на небесах мы контролировать еще не научились

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Владимир Егоров

А можно ещё штрафовать производителей самолётов за их непроизводство? По нынешним темпам нужно каждые 2 дня по 1 самолёту строить.

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