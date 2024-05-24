Пассажиры «Аэрофлота» подали коллективный иск к компании из-за отменённых дешёвых билетов из Екатеринбурга на

Они требуют вернуть разницу между «ошибочной» ценой билетов и текущей. В «Аэрофлоте» с претензиями не согласны.