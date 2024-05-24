Транспорт
Полина Лааксо

Spotify отключит «умные» плееры для автомобилей Car Thing собственной разработки Статьи редакции

Они перестанут работать 9 декабря 2024 года.

  • Соответствующее письмо компания разослала клиентам, сообщило The Verge. Решение позволит ей «сосредоточиться на разработке функций, которые улучшат опыт для всех пользователей Spotify».
  • Автоматический возврат средств или скидка на платную подписку в качестве компенсации не предусмотрены. Компания посоветовала вернуть заводские настройки и сдать устройство на переработку.
  • Планов по выпуску аналогичного устройства или обновлённой версии текущего нет.
Источник фото: The Verge
  • Spotify представила автомобильный плеер с голосовым управлением Car Thing в 2021 году — для подписчиков сервиса. Во время тестирования его раздавали бесплатно.
  • В феврале 2022 года устройство выпустили в продажу по цене $90. Уже в июле производство новых плееров остановили, сославшись на проблемы со спросом и цепочкой поставок.

#новости #spotify

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Михаил Иванович

Да уж, срок ищет устройства оказался таким коротким. Могли бы хоть прошивку от него выложить, чтобы можно было продолжить пользоваться. Я считаю, что американские экологи должны на Спотифай штраф какой-нибудь наложить за такое отношение к ресурсам планеты

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Антошка Гармошка
Американские экологи должны наложить штраф на шведов за плохое отношение к экологии

Удивительный век, товарищи!

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Михаил Иванович

Этот плеер продавался только в США

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Император Нолимоций
Компания посоветовала вернуть заводские настройки и сдать устройство на переработку.

Ни в коем случае! Продайте в Россию — ниша отечественного автомобильного плеера еще не занята, шильдики стынут.

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Михаил Иванович

Так он только со спотифай работает

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Император Нолимоций

Прошивка от Олега уже готова.

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Oleg Gorbunov

Это не я

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Андрей Кашицын

От Тинькоффа.

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