Spotify отключит «умные» плееры для автомобилей Car Thing собственной разработки Статьи редакции
Они перестанут работать 9 декабря 2024 года.
- Соответствующее письмо компания разослала клиентам, сообщило The Verge. Решение позволит ей «сосредоточиться на разработке функций, которые улучшат опыт для всех пользователей Spotify».
- Автоматический возврат средств или скидка на платную подписку в качестве компенсации не предусмотрены. Компания посоветовала вернуть заводские настройки и сдать устройство на переработку.
- Планов по выпуску аналогичного устройства или обновлённой версии текущего нет.
- Spotify представила автомобильный плеер с голосовым управлением Car Thing в 2021 году — для подписчиков сервиса. Во время тестирования его раздавали бесплатно.
- В феврале 2022 года устройство выпустили в продажу по цене $90. Уже в июле производство новых плееров остановили, сославшись на проблемы со спросом и цепочкой поставок.
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Да уж, срок ищет устройства оказался таким коротким. Могли бы хоть прошивку от него выложить, чтобы можно было продолжить пользоваться. Я считаю, что американские экологи должны на Спотифай штраф какой-нибудь наложить за такое отношение к ресурсам планеты
Удивительный век, товарищи!
Этот плеер продавался только в США
Ни в коем случае! Продайте в Россию — ниша отечественного автомобильного плеера еще не занята, шильдики стынут.
Так он только со спотифай работает
Прошивка от Олега уже готова.
Это не я
От Тинькоффа.