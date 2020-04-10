Раньше передача управления была запрещена правилами сервиса.

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Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» подключил возможность передачи управления машиной другому водителю, рассказала компания в своём аккаунте в Instagram. Например, во время поездки на дачу муж и жена могут попеременно сидеть за рулём.

Чтобы поделиться машиной с другим человеком, нужно зайти в приложении в раздел «Сверхспособности» и нажать кнопку «Передать руль». Затем – указать номер телефона близкого человека либо передать ему QR-код (он генерируется в приложении, код должен считать телефоном второй водитель).

Второй пользователь должен принять руль в приложении. Он должен быть зарегистрирован в «Драйве» и иметь доступ к такому же автомобилю. Автомобиль можно передавать с уже выбранным тарифом либо подключить новый. Пока что обновление доступно только для iOS.

До обновления передавать управление другому человеку было запрещено правилами сервиса — пользователю грозил штраф. В июле 2019 года «Яндекс.Драйв» начал тестировать систему контроля за стилем вождения. Она помогала выявить агрессивное вождение и передачу руля другому человеку.