Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Лиана Липанова
4834

Власти Москвы ограничили работу каршеринга и приостановили деятельность большинства компаний с 13 по 19 апреля Материал редакции

На неделю в Москве ограничивается или прекращается работа большинства организаций и постепенно вводится пропускной режим передвижения по городу.

84 комментария
В закладки

В Москве с 13 по 19 апреля запретили оказывать услуги каршеринга, сообщил в своём блоге мэр Сергей Собянин.

По его словам, спрос на каршеринг упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — добавил Собянин.

Также запрещаются услуги по перевозке пассажиров по заказу и услуги такси, за исключением перевозчиков, имеющих соответствующее разрешение на территории Москвы и Московской области.

Кроме того, на неделю в Москве ограничивается или прекращается работа большинства организаций.

Работу продолжат только:

  • Предприятия непрерывного цикла.
  • «Жизненно важные» для функционирования города предприятия.
  • Медицинские организации.
  • Органы власти.
  • Правоохранительные органы.
  • Финансовые структуры.
  • Предприятия связи.
  • Транспорт.
  • СМИ.
  • Продовольственные магазины.

Указанные организации должны будут максимально перевести сотрудников на «удалёнку». Также приостанавливаются строительные работы, за исключением строительства медицинских объектов.

В Москве «постепенно» будет введён пропускной режим передвижения по городу, заявил Собянин.

На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Сергей Собянин
мэр Москвы

В сервисе каршеринга YouDrive сообщили vc.ru, что такие ограничения были ожидаемы. «Поэтому мы приняли решение, что наш автопарк будет задействован для доставки в рамках кооперации со "СберМаркетом"», — добавил представитель сервиса. Сейчас компании договариваются о деталях сотрудничества, поэтому пока точных дат об изменении бизнес-модели нет, добавили в YouDrive.

Представитель «Ситимобил» рассказал vc.ru, что компания поддерживает любые необходимые меры для борьбы с Covid-19 и выполняет соответствующие предписания. Сервис вместе с партнёрами планирует соблюдать требований пропускного режима.

«Сервисом "Ситимобил" пользуются врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу во время самоизоляции. Мы продолжаем работать для всех категорий наших клиентов, передвижение которых правомерно», — добавили в компании.

#новость

Статья дополняется
Транспорт
Подписан
Отписаться
Российские туроператоры пожаловались на невозможность оформить возврат билетов в «Аэрофлоте»
Партнёры перевозчика предполагают, что он перейдёт на ваучеры. Но сама авиакомпания пока не дала объяснений.
5
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 84, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 119449, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 10 Apr 2020 19:56:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Вебинар «Словения: потенциал инвестирования в недвижимость»
10 апреля Онлайн Бесплатно
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'a901f64b');
0
84 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Darya Svetikova

12

а как в мак будут ездить люди?

Ответить

Stahovsky Igorevich Andrey

Darya
5

А на ноготочки?

Ответить

Darya Svetikova

Stahovsky
9

🤣🤣🤣 в окно вижу мак, и огромную очередь из каршеринга))

Ответить

Иван Ташкинов

Stahovsky
–1

ДЕВАЧКИ ЗАПИСЫВАЕМСЯ НА НАГАТОЧКИ ОНЛАЙН!!

Ответить

Sht_Anton

Stahovsky
0

Ноготочки тоже закрыли закрыли
"Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным (к примеру, салонов красоты)"

Ответить

Alexey Praskovin

Sht_Anton
0

Закрыли, ага. Как работали все, так и работают, если про спальники и окраины говорить. В центре да - все вымерло.

Ответить

Valerian Valkin

Alexey
0

Ну в статье (и в обращении) речь про то, что будет с 13 по 19 апреля. То как было последние две недели все понятно, и салонам с лицензией было разрешено работать кстати

Ответить

Sht_Anton

Alexey
0

Это в постановлении, которое принято сегодня

Ответить

Aslan Zhenetl

Darya
0

По пропуску. Как в Краснодаре с 3 Апреля. Сейчас москвичи поймут какой это пздц.

Ответить

Darya Svetikova

Aslan
2

каршеринг запретят, какой пропуск-то?)

Ответить

Aslan Zhenetl

Darya
0

Запретят потому что вводят пропускной режим.

Ответить

Darya Svetikova

Aslan
3

у меня будет пропуск, хорошо, но каршеринг в запрете. из этого следует, что только на личном автомобиле я могу поехать в мак))

Ответить

Александр Жигунин

Darya
0

Че вы паритесь, у нас в Татарстане уже неделю или 2 по смскам можно только ездить официально, без смс только выкинуть мусор или до ближайшего магаза или к родственникам 2 пропуска в сутки, каждый действует час.
С сегодняшнего дня ментам опять нагоняй вставили и они всех на дорогах центральных тормозят и справки для устрашения спрашивают. Кого то даже штрафовали

Ответить

Pavel Stoyanov

6

В чем смысл? Это был самый безопасный способе передвигаться по Москве. Лучше пусть автобусы запретят и метро.

Ответить

Arthur Niazyan

Pavel
4

Там обеззараживают после поездок? Например, таксистов в маске и перчатках распыляющих аэрозоль после выхода клиентов я видел. Я не за запрет, просто интересно с чего вы решили про безопасность.

Ответить

Vitold Sedyshev

Pavel
0

Автобусы нужны пенсионерам, а метро стратегический обьект, так что не говорите глупости. Передохнут все, а метро и автобусы будут ездить.

Ответить

Pushkareva Ekaterina

4

Передаю привет всем жителям Москвы, которые отказались от личного авто в пользу "удобного общественного транспорта" и каршеринга. На своей машине хоть на дачу пока еще уехать можно. Ну или в мак за чизами по 30 р.

Ответить

Сослан Сакшин

Pushkareva
7

А мне нравится. Надеюсь власти будут увеличивать уровень жести, потому что я хуею с кол-ва людей, которые гуляют по улице и ездят по дорогам.
Я сижу как долбодятел самоизолируюсь, пытаюсь внести лепту в борьбу с вирусом, а умные люди мои старания на нет сводят. 

Ответить

Avver Dessert

Сослан
6

Ага, из-за долбодятлов которым надо погулять, тупорылых бабок, и малолеток которым скучно, теперь москва официально цифровой гулаг, и наиболее богатые регионы в перспективе тоже
Вот же Собянин намекал неделю назад, что пропуска не вводят пока хоть как-то люди дома сидят
Теперь всей страной будем расхлебывать

Ответить

Роман Коржнев

Avver
–2

вот так вот власть и разводит наивных, граждане кидаются друг на друга, а бенефициар - власть

Ответить

Avver Dessert

Роман
2

И пруфов у тебя кроме РЯЯЯ ЭТО ВСЕ УЖЕ ДВА ГОДА ПЛАНИРОВАЛОСЬ конечно нет?

Ответить

Viktor Klimov

Avver
–4

продолжаем деградировать, поскольку это политика нонешней партии, читайте выше

Ответить

Viktor Klimov

Сослан
0

а врачи не имеющие средств защиты , как в Уфе сегодня не сводят? А чиновники мосгордуме не сводят?  Могу продолжить, только причем тут сограждане, которым отказывают в тестах  и которым судя по статистике их уже по сто раз сделали... хочется спросить все кто минусует постs про идиотизм не идиоты сами? Ну тогда не знаю что писать... видимо как на дзене... не бойтесь быть богатыми... от работы кони дохнут...

Ответить

Сослан Сакшин

Viktor
0

бля причем тут это? от того что ты в каршеринг ссаный сможешь сесть у кого-то маска дополнительная появится?

Ответить

Viktor Klimov

Сослан
–2

просто скопирую ранее опубликованную и игнорируемую большинством мысль :) у нашего гос-ва новое измерение как у ковша экскаватора, - не дно, а днище. И кто еще не слышит, смотря этот сайт с мобилы, мы им уже давно шкребем.

Ответить

Сослан Сакшин

Viktor
0

под государством ты население подразумеваешь? или вас едро на улицу гулять выталкивает?

Ответить

Алексис Второй

Pushkareva
0

Ограничивается передвижение по городу. Вы можете продолжать передвигаться на личном транспорте, только надо быть готовым платить штрафы и ездить на штрафстоянки.

Ответить

Pushkareva Ekaterina

Алексис
0

Пишу в заявке, что ко мне на дачу приедет газовая служба или водоканал. И кто мне не даст проехать? 

Ответить

Алексис Второй

Pushkareva
0

На дачу можно, вопрос как выдача пропусков будет на деле функционировать. На TJ хорошо подытожили: https://tjournal.ru/news/158044-v-moskve-s-13-aprelya-vvedut-propusknoy-rezhim-v-gorode-ostanovyat-bolshinstvo-predpriyatiy-i-vremenno-zapretyat-karshering

Ответить

Pushkareva Ekaterina

Алексис
1

О чем и речь - личное авто сейчас хоть какое-то спасение.

Ответить

Ivan Kolyhalov

Алексис
0

Это если вы на карантине. Остальных это не касается.

Ответить

Алексис Второй

Ivan
0

Да, но полагаю, что практику распространят на более широкие массы, иначе смысл выдачи пропусков, если за нарушение режима нет наказания.

Ответить

Сослан Сакшин

Pushkareva
–1

вот только что пропуска ввели и для автомобилей
так что чиз отменяется)

Ответить

Arthur Niazyan

Сослан
0

с понедельника, печалька

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

4

На районах народ расслабился. Ожидаемо, тем более погода позволяет. За место того, чтобы принять максимальные меры защиты, начинают гулять, в том числе с детьми. Меня ситуация с запретами в целом не устраивает. Но надо понимать, что пик эпидемии не пройден и всё ждёт нас впереди. Судя по информации, в США народ так же на расслабоне в Нью-Йорке. Никто не ограничивает права и своблы Ну, и как следствие уже около полумиллиона больных.

Ответить

Viktor Klimov

Gennadiy
0

так ведь я не писал про то, что надо гулять, я про то, что нет средств диагностики, вы вообще читать умеете?

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Viktor
0

Тем более жёсткие средства оправданы в таком случае. Как с логикой то? Иди прими галоперидол. В США первоначально так же не было массового тестирования.

Ответить

Valeriy Hovatov

Gennadiy
0

пробовали получить так называемый тест? в курсе какое колличестов было объявлено?

Ответить

Захар Захаров

1

Что за бред?

Ответить

Kot Wild

Захар
5

Это не бред,это эксперимент,сколько всего рабы готовы вытерпеть.....

Ответить

Anton Smets

Kot
–3

Скорее, "сколько эта чернь протянет без магазина с едой".
И сразу после подписания запрета, голос в телефон "Анжела, закажи в мэрию пару килограмм хамона!"

Ответить

Vitold Sedyshev

Kot
–10

А если посмотреть с другой стороны эти рабы пойдут в парк все перезаразяться и все вымрут. Тогда соседнее государство просто отожмет все что было на галере у страны чьи рабы оказались настолько тупыми, что без запретов сами все передохли.

Ответить

Alexey Praskovin

Vitold
0

Шта? Соседнее государство - это которое?

Ответить

Евгений Смирнов

Alexey
0

Белоруссия же. Оплот разума в океане безумия.

Ответить

Arthur Niazyan

3

Ещё одна отрасль в очередь за помощью.

Ответить

Vitold Sedyshev

Arthur
0

Непонятно, что нельзя там придумать медный салон или от чего там рнк дохнет?

Ответить

Denis Manchenko

Vitold
1

Вот вот, вполне подошла бы стерилизация озоном (в смысле мгновенного действия)

Ответить

Vitold Sedyshev

Denis
1

Кварцевка салона ;)

Ответить

Denis Manchenko

Vitold
0

Ну да, автоматическая, до открытия двери и после выхода.
Но тут уже нужны датчики умного дома. Хотя не дорого.

Ответить

Vitold Sedyshev

3

Кошмар. А зачем автомобили то запрещать? Пусть люди ездят за покупками. В конце концов всех людей куда-то нужно будет трудоустроить, так пусть компьютеры себе купят чтоли и столы со стульями поудобнее.

Ответить

Li Bel

Vitold
0

Кто ж в такое время думает о трудоустройстве людей)

Ответить

Vitold Sedyshev

Li
0

Ну они все захотят кушать, а кушать будет нечего. Половина будет пиздеть друг друга, а вторая половина пойдет к правительству с вопросом. Так что лумать надо ...

Ответить

Aleksander Rysevets

Vitold
2

Слушай бот, откуда база твоя комментариев?

Ответить

Vitold Sedyshev

Aleksander
–2

Слушай Саша ты зачем такой борзый? Родители не научили себя вести в приличном обществе?

Ответить

Egor Glukhov

Vitold
0

Так для того и запрет, чтоб не ездили, пересекаясь в магазинах с кучей себе подобных. Продукты - в ближайшем, остальное заказывать с доставкой.

Ответить

Vitold Sedyshev

Egor
0

Сделать выдачу организованную в окошке. В чем проблема.

Ответить

Anton Smets

1

Это отличная мотивация купить автомобиль. Вообще, весь этот недокарантин хорошо показал, что автомобиль это иммунитет от всех законов в Москве.

Ответить

Pavel Loginov

Anton
0

В Краснодаре и Казани личный транспорт запретили

Ответить

Darya Svetikova

Pavel
2

по пропуску, наверняка, можно?

Ответить

Aslan Zhenetl

Darya
0

Можно но его дают только если работаешь в определенных компаниях. Список утверждается в администрации и по опыту скажу его фиг получишь. Ездить в магазин и тд пропуски не дают.

Ответить

Darya Svetikova

Aslan
2

в Москве достаточно просто получить пропуск 🙂

Ответить

Pavel Loginov

Darya
1

Вы так говорите... типа если смазать вазелином, то садиться на бутылку вполне норм

Ответить

Darya Svetikova

Pavel
3

вам виднее😁

Ответить

Vitold Sedyshev

Anton
0

Не автомобиль а ракету у Илона и улететь с этой планеты на Марс. Оттуда сидеть и наблюдать как за телесериалом ;)

Ответить

Eugene Smirnov

2

Дерьмо

Ответить

Евгений Смирнов

0

Ну что. Кто там чего говорил про тоталитарный совок?
Добро пожаловать в новый чудный мир.

Ответить

Avver Dessert

Евгений
0

А это не совок, это передовой опыт Франции
Просто надо смотреть с правильной стороны))

Ответить

Евгений Смирнов

Avver
–1

Здесь вам не тут)
Во Франции это закончится.
А у нас?

Ответить

Сослан Сакшин

Евгений
1

НАДЕЮСЬ НЕТ))))

Ответить

Avver Dessert

Евгений
0

А почему не должно закончится?

Ответить

Вера Гагарина

0

Бля, заебали со своими режимами, скоро вообще из дома не выйти будет

Ответить

Arthur Niazyan

Вера
2

Причём каждый цепной пёс трактует всё это по-своему. Нет чёткого свода правил. Теперь реально народ в раскордаже, и машин и людей стало как в обычные дни.

Ответить

Alexey Romanko

1

🤦‍♂️

Ответить

Anton Shashkin

1

Пздц

Ответить

Li Bel

1

Как-то совсем грустно становится

Ответить

Denis Manchenko

1

... Ну да, а то ещё накашляете этих микробов следующему водителю.

Ответить

Li Bel

1

Остаётся патрули с дубинками пустить по улицам

Ответить

Doppel Bock

0

Да уж, может хоть после этого Яндекс.Драйв нормальные тарифы вернет, а то у них поездка на Яндекс.Драйв почти ровна поездке на Яндекс.Такси

Ответить

Дмитрий Владимирович

0

Юдрайв прислал предложение использовать их авто как личное пространство для работы и отдыха в режиме стоянки. Рубль минута.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

**АТЬ это же КА*****Н!
Но самоизоляция! 

Ответить

Valeriy Hovatov

0

а есть позитивный опыт у всех тут присутствующих при попытке получить так называемый тест?

Ответить

Евгений Ларин

–1

Интересная цитата из оленевода 
"Также могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы"

У них (кто никогда в жизни не работал честно своим горбом) выплатить и заработать совершенно разные, паралелльные независимые процессы

Ответить

Сослан Сакшин

Евгений
0

Оленевод хоть что-то делает, а ты - нет

Ответить

Евгений Ларин

Сослан
0

В ссылке сидишь? А если серьезно, то видимо тоже не понимаешь причинно-следственных связей в вышеупомянутом вопросе

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
«Спасибо врачам»: как российские компании поддерживают врачей во время пандемии
Коронавирус остается главной темой последних недель. В эти дни компании и бренды активно выступают с инициативами, обра…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Доступно об AutoIt
AutoIt — это BASIC’овидный язык программирования, на котором можно создавать боты (имитация действия пользователя) для …
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #5: изящная типографика и подборка полезных книг для дизайнеров от креативного директора Redmadrobot
В познавательном дайджесте от Redmadrobot Design Lab.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Пол Финч
за день
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше
NYC GUIDED
за неделю
А затем, чтобы в рассеюшке видели и требовали от государства исполнять свои прямые обязательства, а не только трясти деньги с граждан. Это мне звонят знакомые и родственники и на полном серьезе говорят - в Америке…
Какую помощь от государства и компаний я получил в США в связи с эпидемией

Прямой эфир

НечеловеческаяЛогика

«Сбербанк» разработал прототип…

Valeriy Hovatov

Власти Москвы ограничили работу…

Aleksey Goncharov

«Ведомости»: Visa и Mastercard…

Sht_Anton

Власти Москвы ограничили работу…

Valeriy Hovatov

Власти Москвы ограничили работу…

НечеловеческаяЛогика

Власти Москвы ограничили работу…

Александр Жигунин

Власти Москвы ограничили работу…

Sht_Anton

«Ведомости»: Visa и Mastercard…

Avver Dessert

Власти Москвы ограничили работу…

Максим Степанов

Правительство выкупило долю в…

Gennadiy Khatuntsev

Власти Москвы ограничили работу…

Олег Качанко

Издательская группа «Альпина…

Евгений Ларин

Власти Москвы ограничили работу…

Arthur Niazyan

Власти Москвы ограничили работу…

Сослан Сакшин

Власти Москвы ограничили работу…

Aleksey Goncharov

«Ведомости»: Visa и Mastercard…

Сослан Сакшин

Власти Москвы ограничили работу…

Евгений Ларин

Власти Москвы ограничили работу…

Евгений Смирнов

Власти Москвы ограничили работу…

Андрей Фролов

[Обновлено] Конкурс: выбираем…