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оказалась нейронной сетью
На неделю в Москве ограничивается или прекращается работа большинства организаций и постепенно вводится пропускной режим передвижения по городу.
В Москве с 13 по 19 апреля запретили оказывать услуги каршеринга, сообщил в своём блоге мэр Сергей Собянин.
По его словам, спрос на каршеринг упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — добавил Собянин.
Также запрещаются услуги по перевозке пассажиров по заказу и услуги такси, за исключением перевозчиков, имеющих соответствующее разрешение на территории Москвы и Московской области.
Кроме того, на неделю в Москве ограничивается или прекращается работа большинства организаций.
Работу продолжат только:
Указанные организации должны будут максимально перевести сотрудников на «удалёнку». Также приостанавливаются строительные работы, за исключением строительства медицинских объектов.
В Москве «постепенно» будет введён пропускной режим передвижения по городу, заявил Собянин.
В сервисе каршеринга YouDrive сообщили vc.ru, что такие ограничения были ожидаемы. «Поэтому мы приняли решение, что наш автопарк будет задействован для доставки в рамках кооперации со "СберМаркетом"», — добавил представитель сервиса. Сейчас компании договариваются о деталях сотрудничества, поэтому пока точных дат об изменении бизнес-модели нет, добавили в YouDrive.
Представитель «Ситимобил» рассказал vc.ru, что компания поддерживает любые необходимые меры для борьбы с Covid-19 и выполняет соответствующие предписания. Сервис вместе с партнёрами планирует соблюдать требований пропускного режима.
«Сервисом "Ситимобил" пользуются врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу во время самоизоляции. Мы продолжаем работать для всех категорий наших клиентов, передвижение которых правомерно», — добавили в компании.
а как в мак будут ездить люди?
А на ноготочки?
Закрыли, ага. Как работали все, так и работают, если про спальники и окраины говорить. В центре да - все вымерло.
Ну в статье (и в обращении) речь про то, что будет с 13 по 19 апреля. То как было последние две недели все понятно, и салонам с лицензией было разрешено работать кстати
По пропуску. Как в Краснодаре с 3 Апреля. Сейчас москвичи поймут какой это пздц.
каршеринг запретят, какой пропуск-то?)
Запретят потому что вводят пропускной режим.
у меня будет пропуск, хорошо, но каршеринг в запрете. из этого следует, что только на личном автомобиле я могу поехать в мак))
Че вы паритесь, у нас в Татарстане уже неделю или 2 по смскам можно только ездить официально, без смс только выкинуть мусор или до ближайшего магаза или к родственникам 2 пропуска в сутки, каждый действует час.
С сегодняшнего дня ментам опять нагоняй вставили и они всех на дорогах центральных тормозят и справки для устрашения спрашивают. Кого то даже штрафовали
В чем смысл? Это был самый безопасный способе передвигаться по Москве. Лучше пусть автобусы запретят и метро.
Там обеззараживают после поездок? Например, таксистов в маске и перчатках распыляющих аэрозоль после выхода клиентов я видел. Я не за запрет, просто интересно с чего вы решили про безопасность.
Автобусы нужны пенсионерам, а метро стратегический обьект, так что не говорите глупости. Передохнут все, а метро и автобусы будут ездить.
Передаю привет всем жителям Москвы, которые отказались от личного авто в пользу "удобного общественного транспорта" и каршеринга. На своей машине хоть на дачу пока еще уехать можно. Ну или в мак за чизами по 30 р.
А мне нравится. Надеюсь власти будут увеличивать уровень жести, потому что я хуею с кол-ва людей, которые гуляют по улице и ездят по дорогам.
Я сижу как долбодятел самоизолируюсь, пытаюсь внести лепту в борьбу с вирусом, а умные люди мои старания на нет сводят.
Ага, из-за долбодятлов которым надо погулять, тупорылых бабок, и малолеток которым скучно, теперь москва официально цифровой гулаг, и наиболее богатые регионы в перспективе тоже
Вот же Собянин намекал неделю назад, что пропуска не вводят пока хоть как-то люди дома сидят
Теперь всей страной будем расхлебывать
вот так вот власть и разводит наивных, граждане кидаются друг на друга, а бенефициар - власть
И пруфов у тебя кроме РЯЯЯ ЭТО ВСЕ УЖЕ ДВА ГОДА ПЛАНИРОВАЛОСЬ конечно нет?
продолжаем деградировать, поскольку это политика нонешней партии, читайте выше
а врачи не имеющие средств защиты , как в Уфе сегодня не сводят? А чиновники мосгордуме не сводят? Могу продолжить, только причем тут сограждане, которым отказывают в тестах и которым судя по статистике их уже по сто раз сделали... хочется спросить все кто минусует постs про идиотизм не идиоты сами? Ну тогда не знаю что писать... видимо как на дзене... не бойтесь быть богатыми... от работы кони дохнут...
бля причем тут это? от того что ты в каршеринг ссаный сможешь сесть у кого-то маска дополнительная появится?
просто скопирую ранее опубликованную и игнорируемую большинством мысль :) у нашего гос-ва новое измерение как у ковша экскаватора, - не дно, а днище. И кто еще не слышит, смотря этот сайт с мобилы, мы им уже давно шкребем.
под государством ты население подразумеваешь? или вас едро на улицу гулять выталкивает?
Ограничивается передвижение по городу. Вы можете продолжать передвигаться на личном транспорте, только надо быть готовым платить штрафы и ездить на штрафстоянки.
Пишу в заявке, что ко мне на дачу приедет газовая служба или водоканал. И кто мне не даст проехать?
На дачу можно, вопрос как выдача пропусков будет на деле функционировать. На TJ хорошо подытожили: https://tjournal.ru/news/158044-v-moskve-s-13-aprelya-vvedut-propusknoy-rezhim-v-gorode-ostanovyat-bolshinstvo-predpriyatiy-i-vremenno-zapretyat-karshering
Это если вы на карантине. Остальных это не касается.
Да, но полагаю, что практику распространят на более широкие массы, иначе смысл выдачи пропусков, если за нарушение режима нет наказания.
вот только что пропуска ввели и для автомобилей
так что чиз отменяется)
На районах народ расслабился. Ожидаемо, тем более погода позволяет. За место того, чтобы принять максимальные меры защиты, начинают гулять, в том числе с детьми. Меня ситуация с запретами в целом не устраивает. Но надо понимать, что пик эпидемии не пройден и всё ждёт нас впереди. Судя по информации, в США народ так же на расслабоне в Нью-Йорке. Никто не ограничивает права и своблы Ну, и как следствие уже около полумиллиона больных.
так ведь я не писал про то, что надо гулять, я про то, что нет средств диагностики, вы вообще читать умеете?
Тем более жёсткие средства оправданы в таком случае. Как с логикой то? Иди прими галоперидол. В США первоначально так же не было массового тестирования.
пробовали получить так называемый тест? в курсе какое колличестов было объявлено?
Что за бред?
Скорее, "сколько эта чернь протянет без магазина с едой".
И сразу после подписания запрета, голос в телефон "Анжела, закажи в мэрию пару килограмм хамона!"
А если посмотреть с другой стороны эти рабы пойдут в парк все перезаразяться и все вымрут. Тогда соседнее государство просто отожмет все что было на галере у страны чьи рабы оказались настолько тупыми, что без запретов сами все передохли.
Шта? Соседнее государство - это которое?
Ещё одна отрасль в очередь за помощью.
Непонятно, что нельзя там придумать медный салон или от чего там рнк дохнет?
Вот вот, вполне подошла бы стерилизация озоном (в смысле мгновенного действия)
Кварцевка салона ;)
Ну да, автоматическая, до открытия двери и после выхода.
Но тут уже нужны датчики умного дома. Хотя не дорого.
Кошмар. А зачем автомобили то запрещать? Пусть люди ездят за покупками. В конце концов всех людей куда-то нужно будет трудоустроить, так пусть компьютеры себе купят чтоли и столы со стульями поудобнее.
Ну они все захотят кушать, а кушать будет нечего. Половина будет пиздеть друг друга, а вторая половина пойдет к правительству с вопросом. Так что лумать надо ...
Слушай бот, откуда база твоя комментариев?
Слушай Саша ты зачем такой борзый? Родители не научили себя вести в приличном обществе?
Так для того и запрет, чтоб не ездили, пересекаясь в магазинах с кучей себе подобных. Продукты - в ближайшем, остальное заказывать с доставкой.
Это отличная мотивация купить автомобиль. Вообще, весь этот недокарантин хорошо показал, что автомобиль это иммунитет от всех законов в Москве.
В Краснодаре и Казани личный транспорт запретили
по пропуску, наверняка, можно?
Можно но его дают только если работаешь в определенных компаниях. Список утверждается в администрации и по опыту скажу его фиг получишь. Ездить в магазин и тд пропуски не дают.
в Москве достаточно просто получить пропуск 🙂
Вы так говорите... типа если смазать вазелином, то садиться на бутылку вполне норм
Не автомобиль а ракету у Илона и улететь с этой планеты на Марс. Оттуда сидеть и наблюдать как за телесериалом ;)
Ну что. Кто там чего говорил про тоталитарный совок?
Добро пожаловать в новый чудный мир.
А это не совок, это передовой опыт Франции
Просто надо смотреть с правильной стороны))
Здесь вам не тут)
Во Франции это закончится.
А у нас?
Бля, заебали со своими режимами, скоро вообще из дома не выйти будет
Причём каждый цепной пёс трактует всё это по-своему. Нет чёткого свода правил. Теперь реально народ в раскордаже, и машин и людей стало как в обычные дни.
Да уж, может хоть после этого Яндекс.Драйв нормальные тарифы вернет, а то у них поездка на Яндекс.Драйв почти ровна поездке на Яндекс.Такси
Юдрайв прислал предложение использовать их авто как личное пространство для работы и отдыха в режиме стоянки. Рубль минута.
а есть позитивный опыт у всех тут присутствующих при попытке получить так называемый тест?
Интересная цитата из оленевода
"Также могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы"
У них (кто никогда в жизни не работал честно своим горбом) выплатить и заработать совершенно разные, паралелльные независимые процессы
Оленевод хоть что-то делает, а ты - нет
В ссылке сидишь? А если серьезно, то видимо тоже не понимаешь причинно-следственных связей в вышеупомянутом вопросе
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