По словам Ирины Иноземцевой, в 2019 году проект продал франшизу на 130 млн рублей, но накопил долги перед сотрудниками и партнёрами. Основатель сервиса Василий Быков утверждает, что банкротство — единственный способ спасти компанию.

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Стойка «Самокат шеринг» Фото 1Rnd.ru​

9 апреля сервис краткосрочной аренды самокатов «Самокат Шеринг» подал заявление о банкротстве.

По словам основателя проекта Василия Быкова, это вынужденная мера, поскольку на компанию не распространяется государственная поддержка бизнеса, пострадавшего из-за пандемии — например, полугодовые налоговые каникулы или защита от подачи кредиторов на банкротство.

В соответствии с законом мы должны предупредить о финансовой несостоятельности чтобы защититься. Это поможет нам спокойно пройти период турбулентности, запуститься во всех городах без блокировок на счетах. Все обязательства выполняем и выполним в полном объёме, но с корректировкой на карантины. Откроемся во всех городах как только снимут ограничения. Василий Быков из публикации на Facebook

Быков запустил «Самокат шеринг» в 2015 году. Компания производит терминалы с самокатами, которые можно взять в поминутную аренду с помощью мобильного приложения и зарабатывает на продаже франшизы партнёрам.

К весне 2019 года «Самокат шеринг» продал 400 станций в России, Грузии, Армении, Испании, Франции, Финляндии и на Кипре. До конца 2020 года предприниматель рассчитывал продать ещё 1500 станций.

10 апреля сотрудница компании Ирина Иноземцева обвинила предпринимателя в попытке «мимикрировать под жертву коронавируса».

По её словам, сотрудникам стартапа задерживают зарплату с сентября 2019 года, а франчайзи не могут получить выручку, несмотря на то, что в 2019 году проект продал франшизу на 130 млн рублей.

Мы конечно готовы были пойти на сокращение и задержку [зарплаты], ведь мы действительно верили в проект и хотели, чтобы он прошёл с нашей помощью через испытания и продолжил развитие. И продолжили работу. Мы же стартап, вроде как заодно. А затем наш фаундер просто перестал выходить на связь (ничего похожего на прежние наши собрания о том, что нам следует «более лучше работать», чтобы стать лидером не только в России, но в Европе), и компания сделала вид, что ничего не должна своим сотрудникам Ирина Иноземцева из публикации на Facebook

Она предполагает, что предприниматель вывел активы в новую компанию, учреждённую в январе. По данным сервиса «Контур.Фокус», в начале 2020 года Василий Быков действительно учредил новое ООО под названием «Самокат Шеринг Лтд»: ему принадлежит 20% компании, 30% — Людмиле Супрун, остальные доли распределены между тремя другими учредителями.

Василий Быков также является соучредителем ирландской компании Samocat Global Ltd, которая управляет проектом. Кроме него среди совладельцев компании числится американский акселератор Urban X, а также владелец сети «Дядя Дёнер» Антон Супрун. Urban X инвестировал в проект $110 тысяч в 2016 году, Антон Супрун — €1 млн в 2017 году.

В разговоре с vc.ru Быков сообщил, что Иноземцева работала директором по маркетингу и PR. Он назвал её слова о выводе активов и игнорировании клеветой. По словам предпринимателя, он учредил компанию «Самокат Шеринг Лтд» вместе с некоторыми кредиторами, чтобы урегулировать часть просроченных поставок.

Однако проект не состоялся, поскольку они потребовали передать все исключительные права на активы и патенты, в том числе с помощью запугиваний и угроз.

Это была завуалированная форма рейдерского захвата в сложный период компании. Но мы с Людмилой Супрун вышли из этой сделки. Компания [Самокат Шеринг Лтд] остаётся нулевой и никогда не была использована. Василий Быков

По словам предпринимателя, Иноземцева не работает в компании с октября 2019 года, однако в день появления её публикации он выяснил, что трудовые отношения с ней были закончены «ненадлежащим образом», и он планирует это исправить. Как именно — предприниматель не уточнил.

Что ещё рассказал Быков

Со слов предпринимателя, сокращения в компании начались в октябре 2019 года, когда стартап масштабировал производство, но не смог уложиться в себестоимость терминала и столкнулся с кассовым разрывом.

Сумму долга перед сотрудниками, партнёрами и поставщиками он не уточняет, но признаёт долги компании. Быков планировал расплатиться по ним в апреле-мае 2020 года, запустив сервис после зимы, однако этим планам помешала пандемия, а резервов кроме оборудования и проката у компании нет.

По прогнозу Быкова компания сможет расплатиться с долгами не раньше июня.

Комментируя ситуацию журналисту и автору Telegram-канала The Edinorog Дмитрию Филонову, предприниматель сообщил, что компания подала заявление о банкротстве «в целях защиты и оздоровления», а не для ликвидации: «Процедура помогает продолжать работать. Чтобы не блокировали счета за просрочки по налогам, чтобы партнеры по сети в России продолжали свою деятельность без остановки».