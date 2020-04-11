Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Никита Евдокимов
546

«Мимикрирует под жертву пандемии»: сотрудница обвинила создателя франшизы «Самокат шеринг» в преднамеренном банкротстве Материал редакции

По словам Ирины Иноземцевой, в 2019 году проект продал франшизу на 130 млн рублей, но накопил долги перед сотрудниками и партнёрами. Основатель сервиса Василий Быков утверждает, что банкротство — единственный способ спасти компанию.

1 комментарий
В закладки
Стойка «Самокат шеринг» Фото 1Rnd.ru​

9 апреля сервис краткосрочной аренды самокатов «Самокат Шеринг» подал заявление о банкротстве.

По словам основателя проекта Василия Быкова, это вынужденная мера, поскольку на компанию не распространяется государственная поддержка бизнеса, пострадавшего из-за пандемии — например, полугодовые налоговые каникулы или защита от подачи кредиторов на банкротство.

В соответствии с законом мы должны предупредить о финансовой несостоятельности чтобы защититься. Это поможет нам спокойно пройти период турбулентности, запуститься во всех городах без блокировок на счетах.

Все обязательства выполняем и выполним в полном объёме, но с корректировкой на карантины. Откроемся во всех городах как только снимут ограничения.

Василий Быков
из публикации на Facebook

Быков запустил «Самокат шеринг» в 2015 году. Компания производит терминалы с самокатами, которые можно взять в поминутную аренду с помощью мобильного приложения и зарабатывает на продаже франшизы партнёрам.

К весне 2019 года «Самокат шеринг» продал 400 станций в России, Грузии, Армении, Испании, Франции, Финляндии и на Кипре. До конца 2020 года предприниматель рассчитывал продать ещё 1500 станций.

10 апреля сотрудница компании Ирина Иноземцева обвинила предпринимателя в попытке «мимикрировать под жертву коронавируса».

По её словам, сотрудникам стартапа задерживают зарплату с сентября 2019 года, а франчайзи не могут получить выручку, несмотря на то, что в 2019 году проект продал франшизу на 130 млн рублей.

Мы конечно готовы были пойти на сокращение и задержку [зарплаты], ведь мы действительно верили в проект и хотели, чтобы он прошёл с нашей помощью через испытания и продолжил развитие. И продолжили работу. Мы же стартап, вроде как заодно.

А затем наш фаундер просто перестал выходить на связь (ничего похожего на прежние наши собрания о том, что нам следует «более лучше работать», чтобы стать лидером не только в России, но в Европе), и компания сделала вид, что ничего не должна своим сотрудникам

Ирина Иноземцева
из публикации на Facebook

Она предполагает, что предприниматель вывел активы в новую компанию, учреждённую в январе. По данным сервиса «Контур.Фокус», в начале 2020 года Василий Быков действительно учредил новое ООО под названием «Самокат Шеринг Лтд»: ему принадлежит 20% компании, 30% — Людмиле Супрун, остальные доли распределены между тремя другими учредителями.

Василий Быков также является соучредителем ирландской компании Samocat Global Ltd, которая управляет проектом. Кроме него среди совладельцев компании числится американский акселератор Urban X, а также владелец сети «Дядя Дёнер» Антон Супрун. Urban X инвестировал в проект $110 тысяч в 2016 году, Антон Супрун — €1 млн в 2017 году.

В разговоре с vc.ru Быков сообщил, что Иноземцева работала директором по маркетингу и PR. Он назвал её слова о выводе активов и игнорировании клеветой. По словам предпринимателя, он учредил компанию «Самокат Шеринг Лтд» вместе с некоторыми кредиторами, чтобы урегулировать часть просроченных поставок.

Однако проект не состоялся, поскольку они потребовали передать все исключительные права на активы и патенты, в том числе с помощью запугиваний и угроз.

Это была завуалированная форма рейдерского захвата в сложный период компании. Но мы с Людмилой Супрун вышли из этой сделки. Компания [Самокат Шеринг Лтд] остаётся нулевой и никогда не была использована.

Василий Быков

По словам предпринимателя, Иноземцева не работает в компании с октября 2019 года, однако в день появления её публикации он выяснил, что трудовые отношения с ней были закончены «ненадлежащим образом», и он планирует это исправить. Как именно — предприниматель не уточнил.

Что ещё рассказал Быков

Со слов предпринимателя, сокращения в компании начались в октябре 2019 года, когда стартап масштабировал производство, но не смог уложиться в себестоимость терминала и столкнулся с кассовым разрывом.

Сумму долга перед сотрудниками, партнёрами и поставщиками он не уточняет, но признаёт долги компании. Быков планировал расплатиться по ним в апреле-мае 2020 года, запустив сервис после зимы, однако этим планам помешала пандемия, а резервов кроме оборудования и проката у компании нет.

По прогнозу Быкова компания сможет расплатиться с долгами не раньше июня.

Комментируя ситуацию журналисту и автору Telegram-канала The Edinorog Дмитрию Филонову, предприниматель сообщил, что компания подала заявление о банкротстве «в целях защиты и оздоровления», а не для ликвидации: «Процедура помогает продолжать работать. Чтобы не блокировали счета за просрочки по налогам, чтобы партнеры по сети в России продолжали свою деятельность без остановки».

По закону мы были обязаны подать наше заявление, так как поняли, что с учётом карантина долг по зарплатам может увеличится на срок более чем разрешённый законом.

Наш оборот достаточен, чтобы закрыть все долги по зарплатам за месяц, но только если запустится прокат.

Василий Быков

#самокаты #конфликт

Транспорт
Подписан
Отписаться
Власти Москвы ограничили работу каршеринга и приостановили деятельность большинства компаний с 13 по 19 апреля
На неделю в Москве ограничивается или прекращается работа большинства организаций и постепенно вводится пропускной режим передвижения по городу.
1
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Никита Евдокимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u044b","\u043a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442"], "comments": 1, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 119459, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 11 Apr 2020 09:51:07 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
My Guitar PRO
Онлайн-уроки игры на гитаре на канале «Моя Гитара»: backing tracks, ноты, табы
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'a901f64b');
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Кирилл Вечкасов

0

Правильно же.
Продал, значит сумма проданного это 100% прибыль.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
«Спасибо врачам»: как российские компании поддерживают врачей во время пандемии
Коронавирус остается главной темой последних недель. В эти дни компании и бренды активно выступают с инициативами, обра…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Доступно об AutoIt
AutoIt — это BASIC’овидный язык программирования, на котором можно создавать боты (имитация действия пользователя) для …
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #5: изящная типографика и подборка полезных книг для дизайнеров от креативного директора Redmadrobot
В познавательном дайджесте от Redmadrobot Design Lab.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladislav S
за день
Получается был фонд национального благосостояния (какбэ общий) а купило за его деньги правительство Сбербанк себе, а деньги ушли Цб и его акционерам. Многоходовочка. Ах да, в подарок правительству получается переходит…
Правительство выкупило долю в «Сбербанке» у ЦБ за 2,14 трлн рублей
NYC GUIDED
за неделю
А затем, чтобы в рассеюшке видели и требовали от государства исполнять свои прямые обязательства, а не только трясти деньги с граждан. Это мне звонят знакомые и родственники и на полном серьезе говорят - в Америке…
Какую помощь от государства и компаний я получил в США в связи с эпидемией

Прямой эфир

Eduard Mirchev

После самоизоляции. Что…

Eduard Mirchev

После самоизоляции. Что…

Андрей Солозобов

Власти Москвы ограничили работу…

Alexandr Leibowitz

Власти Москвы ограничили работу…

Евгений Черепанов

«Яндекс.Касса» запустила для…

Make Luv

Банк России установил свободный…

Полет Нормальный

Bloomberg: российские власти…

Артём Антипин

Глава «Альфа-банка» о…

Полет Нормальный

Израильский ИИ-стартап…

Полет Нормальный

Кинотеатры запустили доставку…

Месье Никита

Власти Москвы ограничили работу…

Никита Ващенко

Кинотеатры запустили доставку…

Месье Никита

Власти Москвы ограничили работу…

Alexandr Leibowitz

«Многие думают, что…

Michael Petrov

Издательская группа «Альпина…

Елена Сорокина

Глава «Альфа-банка» о…

Andrew Shmig

Издательская группа «Альпина…

Александр Стриго

Bloomberg: российские власти…

Nikolai O

Власти Москвы ограничили работу…

Кирилл Вечкасов

«Мимикрирует под жертву…