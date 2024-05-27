«Автозавод Санкт-Петербург» показал первую модель Xcite, кроссовер X-Cross 7, в марте 2024 года. Автомобили представлены в четырёх цветах: чёрном, красном, синем и белом. Это модель с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с.. Максимальная скорость — 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч за 9,8 секунды.

