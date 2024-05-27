Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге начал продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7 Статьи редакции
Рекомендованная розничная цена — от 2,5 млн рублей.
- «Автозавод Санкт-Петербург» начал продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7, пишет ТАСС со ссылкой на предприятие. Машина доступна в комплектациях Enjoy и Techno.
- Автомобили можно купить в дилерских центрах Lada в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, уточняет «Интерфакс». У всех дилеров есть запас запчастей, а сотрудники прошли необходимое обучение.
«Автозавод Санкт-Петербург» показал первую модель Xcite, кроссовер X-Cross 7, в марте 2024 года. Автомобили представлены в четырёх цветах: чёрном, красном, синем и белом. Это модель с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с.. Максимальная скорость — 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч за 9,8 секунды.
- Autonews писало, что автомобиль собирают на заводе с «неназванным китайским партнёром», а сам он по габаритам, дизайну и техническим характеристикам похож на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
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А могли бы назвать Xcite X-Cross X7, тогда продавали бы скрепные XXX.
Больше иксов богу иксов!
ВСЕ иксы богу иксов! Как тебе такое, Илон?! (-:
xXx_7cross7_xXx
Слишком много иксов, от такого кол-ва иксов, они должны были понимать, что будут прилетать шуточки )))
Несколько лет назад я думал, что ещё немного, и мы будем ездить на летающих беспилотных машинах.
А дожили до китайцев крупноузловой сборки.. ((
То есть летающих беспилотников вы от российских производителей ждали? 🤔
Даже те вроде поставлялись оттуда, где недавно случился конфуз с летающим пилотником.
Да бывает. Технические неисправности — дело такое. Злые языки из некоторых каналов говорят, шо эти дроны сильно так себе по эффективности. Совсем не то, шо они плели про них. Потому пацан и долетался.
Це у них называется прохресс. Бывшая сверхдержава, а ныне провинция русь лянь. Они же боролись за независимость от клятого запада, вот теперь результат. Освободились, проверяйте!
Это хорошая новость. Потому как ранее писали, что всё это дело сворачивают из-за санкций. Значит, нашли выход. Молодцы!
Хойда!
Извините, я только по-русски могу)
Гавно китайское
Бывший завод в бывшей стране начал продажи одноразового изделия, по ошибке именуемого автомобилем.
Кстати, китаеприводные, как ощущения после покупки этих поделок? Нет чувства, шо вас где-то, скажем так, обманывают?
Неназванный китайский партнёр получить большой миска рис кошкожена.