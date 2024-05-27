Транспорт
Таня Боброва

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге начал продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7 Статьи редакции

Рекомендованная розничная цена — от 2,5 млн рублей.

  • «Автозавод Санкт-Петербург» начал продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7, пишет ТАСС со ссылкой на предприятие. Машина доступна в комплектациях Enjoy и Techno.
  • Автомобили можно купить в дилерских центрах Lada в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, уточняет «Интерфакс». У всех дилеров есть запас запчастей, а сотрудники прошли необходимое обучение.

  • «Автозавод Санкт-Петербург» показал первую модель Xcite, кроссовер X-Cross 7, в марте 2024 года. Автомобили представлены в четырёх цветах: чёрном, красном, синем и белом. Это модель с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с.. Максимальная скорость — 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч за 9,8 секунды.

  • Autonews писало, что автомобиль собирают на заводе с «неназванным китайским партнёром», а сам он по габаритам, дизайну и техническим характеристикам похож на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Источник: «Автозавод Санкт-Петербург»
  • «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, после его выкупил «АвтоВАЗ», а затем вернул государству. В январе 2024-го предприятие начало выпускать автомобили под брендом Xcite.

#новости #xcite

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 Вадим Д.
Xcite X-Cross 7

А могли бы назвать Xcite X-Cross X7, тогда продавали бы скрепные XXX.

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Griby Lenina

Больше иксов богу иксов!

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Вадим Д.

ВСЕ иксы богу иксов! Как тебе такое, Илон?! (-:

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Митряев Денис

xXx_7cross7_xXx

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Уши Пьера Безухова

Слишком много иксов, от такого кол-ва иксов, они должны были понимать, что будут прилетать шуточки )))

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S.Capusta

Несколько лет назад я думал, что ещё немного, и мы будем ездить на летающих беспилотных машинах.
А дожили до китайцев крупноузловой сборки.. ((

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Митряев Денис

То есть летающих беспилотников вы от российских производителей ждали? 🤔

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Император Нолимоций

Даже те вроде поставлялись оттуда, где недавно случился конфуз с летающим пилотником.

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Grigorij O.

Да бывает. Технические неисправности — дело такое. Злые языки из некоторых каналов говорят, шо эти дроны сильно так себе по эффективности. Совсем не то, шо они плели про них. Потому пацан и долетался.

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Grigorij O.

Це у них называется прохресс. Бывшая сверхдержава, а ныне провинция русь лянь. Они же боролись за независимость от клятого запада, вот теперь результат. Освободились, проверяйте!

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Александр

Это хорошая новость. Потому как ранее писали, что всё это дело сворачивают из-за санкций. Значит, нашли выход. Молодцы!

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Grigorij O.
Значит, нашли выход. Молодцы!

Хойда!

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Александр

Извините, я только по-русски могу)

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Alexey

Гавно китайское

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Grigorij O.

Бывший завод в бывшей стране начал продажи одноразового изделия, по ошибке именуемого автомобилем.

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Grigorij O.

Кстати, китаеприводные, как ощущения после покупки этих поделок? Нет чувства, шо вас где-то, скажем так, обманывают?

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Галина Захарова
Autonews писало, что автомобиль собирают на заводе с «неназванным китайским партнёром», а сам он по габаритам, дизайну и техническим характеристикам похож на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.- ну и что в этом относится к заводу в СПБ?
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Слегка Придурковатый

Неназванный китайский партнёр получить большой миска рис кошкожена.

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