До этого сервис рассчитывал продолжить обслуживание корпоративных клиентов и оставить долгосрочную аренду.
- «Яндекс.Драйв» не будет работать в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года, передаёт РБК со ссылкой на представителя компании.
- 11 апреля сервис сообщал, что приостановит краткосрочную аренду, а аренда грузовиков и автомобилей бизнес-класса на срок до двух недель, а также оказание услуг для корпоративных клиентов будут возможны, уточняет информагентство.
- «Арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя в связи с введением более жёстких ограничений на передвижения по городу и области», — рассказали РБК в пресс-службе «Яндекс.Драйва».
- С 13 по 19 апреля в Москве на фоне пандемии коронавируса нового типа была ограничена работа каршеринга и большинства компаний, за исключением предприятий непрерывного цикла, «жизненно важных» предприятий, медицинских организаций и ряда других.
- Перевозка пассажиров по заказу и услуги такси в столице запрещены. Исключение сделано для компаний, имеющих разрешение для Москвы и Московской области.
- По словам мэра Москвы Сергея Собянина, спрос на каршеринг упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции этим сервисам тяжело, поэтому пока придётся обойтись без них, пояснил чиновник.
- Другие сервисы, в частности, «Ситимобил», YouDrive, BelkaCar, также будут соблюдать ограничения. YouDrive планирует сотрудничать с сервисами доставки и рилейлерами, а «Ситимобил» будет обслуживать службы, которым разрешено перемещаться по городу во время «карантина».
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Андрей Деревянко
Не понимаю, в чем была необходимость тянуть резину и две недели держать открытым доступ к каршеру. То что Яндекс их дезинфицировал это круто, но не после каждой же поездки.
Макс Егоров
Гандоны с самыми дорогими ценами везде, может о людях хоть подумают пока