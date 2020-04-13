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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Каршеринг «Яндекс.Драйв» на неделю приостановит работу в Москве из-за ужесточения ограничений в столице Материал редакции

До этого сервис рассчитывал продолжить обслуживание корпоративных клиентов и оставить долгосрочную аренду.

  • «Яндекс.Драйв» не будет работать в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года, передаёт РБК со ссылкой на представителя компании.
  • 11 апреля сервис сообщал, что приостановит краткосрочную аренду, а аренда грузовиков и автомобилей бизнес-класса на срок до двух недель, а также оказание услуг для корпоративных клиентов будут возможны, уточняет информагентство.
  • «Арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя в связи с введением более жёстких ограничений на передвижения по городу и области», — рассказали РБК в пресс-службе «Яндекс.Драйва».
  • С 13 по 19 апреля в Москве на фоне пандемии коронавируса нового типа была ограничена работа каршеринга и большинства компаний, за исключением предприятий непрерывного цикла, «жизненно важных» предприятий, медицинских организаций и ряда других.
  • Перевозка пассажиров по заказу и услуги такси в столице запрещены. Исключение сделано для компаний, имеющих разрешение для Москвы и Московской области.
  • По словам мэра Москвы Сергея Собянина, спрос на каршеринг упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции этим сервисам тяжело, поэтому пока придётся обойтись без них, пояснил чиновник.
  • Другие сервисы, в частности, «Ситимобил», YouDrive, BelkaCar, также будут соблюдать ограничения. YouDrive планирует сотрудничать с сервисами доставки и рилейлерами, а «Ситимобил» будет обслуживать службы, которым разрешено перемещаться по городу во время «карантина».

#новость #каршеринг #яндексдрайв #бизнеснакарантине

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2 комментария
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Андрей Деревянко

4

Не понимаю, в чем была необходимость тянуть резину и две недели держать открытым доступ к каршеру. То что Яндекс их дезинфицировал это круто, но не после каждой же поездки.

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Макс Егоров

–5

Гандоны с самыми дорогими ценами везде, может о людях хоть подумают пока

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