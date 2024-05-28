Правительство сочло создание инфраструктуры для электросамокатов «сложно реализуемой» идеей Статьи редакции
В условиях «существующей городской застройки».
- Такое мнение выразили в кабмине в ответ на вопросы депутатов Госдумы, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Речь об инфраструктуре, которая подошла бы для всех средств индивидуальной мобильности (СИМ): гироскутеров, моноколёс, электроскейтбордов, сегвеев и других.
- По правилам дорожного движения приоритетными для движения СИМ выступают велосипедные полосы и велопешеходные дорожки, однако совместное пользование последних представляет риски для пешеходов. А те и так «недовольны» движением СИМ по тротуарам, признал кабмин.
- В 2023 году о необходимости обеспечить «условия для безопасного и комфортного использования СИМ» говорил Минтранс. Позже решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для самокатов на этапе ремонта дорог.
- В том же году правительство утвердило «дорожную карту» регулирования СИМ. В ней сказано, что регионы должны разработать планы развития инфраструктуры для СИМ и велосипедов и учесть меры по разделению потоков пешеходов и водителей электросамокатов.
- В апреле 2024-го депутаты, представители Минтранса, Минпромторга и бизнеса предложили создать реестр учёта СИМ и обязать водителей крепить к транспорту наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку, а перед началом поездки авторизовываться в специальной системе.
- А в Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду вдвоём на одном электросамокате и за поездки на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным зонам (на момент публикации его еще не рассмотрели).
- Весной проблемы с самокатами возникли в Перми. Сервисы кикшеринга приостановили работу в городе, потому что власти ужесточили правила парковки. Прокуратура сочла действия чиновников попыткой ограничить бизнес.
- Правительство Санкт-Петербурга назвало недостаточными меры для регулирования работы электросамокатов, а в местной ГАИ выступили против передвижения таких средств по тротуарам. Там же напомнили: «для катания есть парки и велодорожки». С мая в городе также работают пешие инспекторы. Почти за месяц они зафиксировали 4000 нарушений. 80% из них — это езда по пешеходным переходам без остановки.
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судя по состоянию...всего в Самаре, у нас в принципе любая идея сложно реализуема.
Навязанный западом стереотип
А где боты, которые расскажут нам, что так во всем мире?
Вот кстати, и бот 👆🏻
А вот и еще один👆🏻
Все время врет и традиционно переводит стрелки. Твоя тема))
Ахах) ты только за сегодня настрочил 28 бесполезных комментариев. И спрашиваешь: «где боты?».
Посмеялся, спасибо))
А зачем что-то придумывать отдельно для СИМ, когда достаточно велодорожек. С ними, очевидно, тоже никак.
а что не сложно реализуемо у нас в стране ?
Обещания у нас легко давать)
пункт призыва на Яблочкова
Дорожные карты, реестры. Тут под дорожной картой понимается убогая калька с английского, а не реальная карта дорог
Технически, электросамокаты — это уже коммерческий транспорт, а не развлечение.
И они точно не должны носится на скоростях между пешеходами. И пешеходы не должны уворачиваться от несущихся петушков 🐔 и мониторить задним зрением бесшумную угрозу.
Но и на автодорогу им нельзя.
Следовательно, там где нет возможности обеспечить промежуточные (вело/скутер) дорожки, нужно ограничить скорость передвижения по пешеходным тротуарам аналогично быстрой скорости ходьбы человека.
Умно, и смысл тогда сим, если скорость равна быстрой ходьбе?
Никогда бы не подумал, что для такого масштабного государства, будет настолько проблематично создавать условия для самокатов!
А для мам с колясками? Инвалидов?
Вы чего, безбарьерная среда это вообще рокетсайнс для правительства
Безбарьерная среда дома:
Трудно реализуемая асфальтовая дорожка, которая в целом нужна городам.
Главное потом не говорить о том что мы что-то еще можем.
Трудно реализуемая, потому что вся ширина дороги уже разделена между проезжей частью, газоном и тротуаром. Чем жертвовать предложите?
ограничение скорости и норм
Тоже не врубаюсь в проблему. Делайте 10 км\ч и ограничение мощности до 300-400 ватт чтобы не ездили вдвоём. И все это делается примерно 5 минут на один самокат с помощью телефона
это даже не смешно, если не могут урегулировать и разработать свод правил , создать парковочные места и места для поездок на самокате, то дальше тогда как ?
видимо, придется отложить мечту о будущем, где мы все катаемся на электросамокатах и гироскутерах по безопасным и комфортным дорожкам
Куча парков с дорожками. Укатайтесь.
Куча земли свободной. Уходитесь.
То есть по их логиге велоинфраструктура не для электросамокатов??? Вообще нихрена не понимаю.
Вопрос, как всегда в ресурсах, вернее в приоритетах по их распределению. Если господа "сверху", считают что это направление не приоритетное, а лучше просто расширить еще больше автомобильные дороги и все поедет. Тогда да, задача по интеграции СИМ, конечно же будет чрезвычайно сложной.
Сложно, тут думать надо, возможно даже результат какой-то показать, просто так бабла не попилишь
В Перми то что проблемы, огромный город. Я понимаю когда старенькие маленькие города с тротуарами 30 см
я уже думал, что мы сможем создать для них собственную инфраструктуру, типа мини-города для самокатов
Очевидно, что невозможно сделать раздельные велодорожки на всех улицах в любом городе. Города застраивались с учетом автомобилей, часто на тротуарах и два пешехода еле разминутся. На набережных Москвы так было во многих местах еще несколько лет назад. Сейчас тротуары расширили, но полностью проблема узких тротуаров не решена. Выгонять самокатчиков на автомобильные дороги нельзя. Водители начнут хвататься за сердце (мотоциклистов хватает), а самокатчики гибнуть под колесами. Поэтому необходимо интегрировать их в существующую инфраструктуру, отдавая приоритет пешеходам. Проще разобраться с парковками: строго очерченные на асфальте зоны, в том числе выделенные среди парковочных мест для автомобилей. Если самокат вне этой зоны, то эвакуация со штрафами. Выделить одно парковочное месте для самокатов из 10-15 для автомобилей можно практически на любой улице, где разрешено парковать машины. Дальше ограничение по скорости, чтобы резко снизить вероятность столкновений. Пешеходы меняют направление своего движения, не включая поворотники. Самокатчик должен успеть среагировать. А на узком тротуаре это возможно только при скорости 10-15 км/ч. Но так как столкновения на 15 это серьезные травмы, с учетом веса самоката и человека, то 10 км будет достаточно. Да, погонять на шеринговом не получится. Но шеринг не для этого.
Чем самокатчик отличается от мотоцикла?
Один сидит - другой стоит.
Все должны с моторами по дорогам ездить.
А нахер это кому нужно? Есть самокаты и велосипеды, для них и надо продумывать. А не для каких то моноколес
безвыходная ситуация создается , неужели действительно запретят пользоваться СИМ
Им только простое подавай и желательно разжеваное