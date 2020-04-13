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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Водители такси в Москве будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажиров при заказе Материал редакции

Сервисы получат доступ к цифровой базе данных, рассказали власти столицы.

  • Столичные власти предоставят сервисам такси доступ к базе цифровых пропусков, передаёт «Эхо Москвы» со ссылкой на главу городского департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

  • Это необходимо, чтобы при оформлении заказа сервисы могли проверять наличие разрешения на поездку у пассажира. Поездка будет оформлена только в случае, если клиент уже получил QR-код или у него есть удостоверение с работы. При посадке в машину нужно предъявить водителю один из этих документов, пояснил Лысенко.

  • С 15 апреля в Москве начнёт действовать пропускной режим. Чтобы воспользоваться транспортом, жителям нужно будет оформить цифровой пропуск на сайте мэрии и указать причину поездки: на работу, в больницу, в магазин, на дачу, вокзал (согласно введённому режиму повышенной готовности).
  • С 13 по 19 апреля из-за пандемии Covid-2019 в Москве ограничена работа большинства компаний, включая каршеринговые сервисы. Такси смогут работать, если имеют разрешение на перевозку пассажиров в столице.

#новость #такси #москва

Транспорт
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16 комментариев
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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

13

Новость должна звучать примерно так: «Водители такси будут проверять пассажиров на наличие пятихатки»

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Сергей Ищенко

5

Водители начнут отказываться от заказов и просто будут подвозить голосующих.
За наличные, безо всяких пропусков...

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Mikhail Shamov

Сергей
2

Что-то мне подсказывает, что остановить и проверить наличие пропуска могут и в процессе поездки. А тогда уже "весело" будет обоим - и пассажиру, и самому водителю.

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Alex Konin

Сергей
1

Они в 90-е вернутся, чтобы найти голосующих с наличкой? Сталкивался разок с просьбами водителей отменить заказ и попросить наличкой оплату, но и у меня и у знакомых всегда такое поведение водителей или игнорируется и продолжается поездка, или идёт смена такси на другое.

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Yura Z.

4

На следующем этапе паспорт и пропуск показывать дворнику-таджику при выходе из подъезда?

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Владислав Владимирович

Yura
0

"Обязательно" нужно было упомянуть национальность.

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Roman Smolkov

1

Еще бы приложение их работало для цифровых пропусков:)

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Александр Ковтонюк

0

Если ответственности для водителей не будет, то я сомневаюсь, что кто-то решит скипнуть мой заказ

Ответить

Дмитрий Дарт

0

Плоды цифровизации. Мобила следит за тобой дома ты или нет, датчик не превысил ли ты скорость, таксист не повезёт если нет QR-кода. Осталось только гречку по QR-коду сделать и всё )))

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Michael Shramko

0

Хахахахахахах

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Семен Удальцов

–1

Интересно как они будут бороться с утечкой этой базы если любой рандомный таксист-киргиз захочет вдруг подзаработать?

Ответить

Valerian Valkin

Семен
0

Подзаработать на чем? На продаже базы? ну так функция проверки будет очевидно встроена в водительское приложение, скан QR кода => сверка с базой на сервере и вывод информации. Никто каждому водителю не будет базу загружать на телефон :)

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Сергей Михельсон

Valerian
0

Ахахах, вот и подросло новое поколение, которое не умеет давать взятки)

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Павел Егоров

Сергей
0

Давать взятки кому? Чуваку с доступом к полной базе?

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Valerian Valkin

Сергей
0

Какая связь между взятками и "утечкой базы"?

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Юрий Другач

Семен
0

Если русский таксист, то ок?

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