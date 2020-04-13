Это необходимо, чтобы при оформлении заказа сервисы могли проверять наличие разрешения на поездку у пассажира. Поездка будет оформлена только в случае, если клиент уже получил QR-код или у него есть удостоверение с работы. При посадке в машину нужно предъявить водителю один из этих документов, пояснил Лысенко.