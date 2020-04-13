Сервисы получат доступ к цифровой базе данных, рассказали власти столицы.
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Столичные власти предоставят сервисам такси доступ к базе цифровых пропусков, передаёт «Эхо Москвы» со ссылкой на главу городского департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
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Это необходимо, чтобы при оформлении заказа сервисы могли проверять наличие разрешения на поездку у пассажира. Поездка будет оформлена только в случае, если клиент уже получил QR-код или у него есть удостоверение с работы. При посадке в машину нужно предъявить водителю один из этих документов, пояснил Лысенко.
- С 15 апреля в Москве начнёт действовать пропускной режим. Чтобы воспользоваться транспортом, жителям нужно будет оформить цифровой пропуск на сайте мэрии и указать причину поездки: на работу, в больницу, в магазин, на дачу, вокзал (согласно введённому режиму повышенной готовности).
- С 13 по 19 апреля из-за пандемии Covid-2019 в Москве ограничена работа большинства компаний, включая каршеринговые сервисы. Такси смогут работать, если имеют разрешение на перевозку пассажиров в столице.
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Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Новость должна звучать примерно так: «Водители такси будут проверять пассажиров на наличие пятихатки»
Сергей Ищенко
Водители начнут отказываться от заказов и просто будут подвозить голосующих.
За наличные, безо всяких пропусков...
Mikhail ShamovСергей
Что-то мне подсказывает, что остановить и проверить наличие пропуска могут и в процессе поездки. А тогда уже "весело" будет обоим - и пассажиру, и самому водителю.
Alex KoninСергей
Они в 90-е вернутся, чтобы найти голосующих с наличкой? Сталкивался разок с просьбами водителей отменить заказ и попросить наличкой оплату, но и у меня и у знакомых всегда такое поведение водителей или игнорируется и продолжается поездка, или идёт смена такси на другое.
Yura Z.
На следующем этапе паспорт и пропуск показывать дворнику-таджику при выходе из подъезда?
Владислав ВладимировичYura
"Обязательно" нужно было упомянуть национальность.
Roman Smolkov
Еще бы приложение их работало для цифровых пропусков:)
Александр Ковтонюк
Если ответственности для водителей не будет, то я сомневаюсь, что кто-то решит скипнуть мой заказ
Дмитрий Дарт
Плоды цифровизации. Мобила следит за тобой дома ты или нет, датчик не превысил ли ты скорость, таксист не повезёт если нет QR-кода. Осталось только гречку по QR-коду сделать и всё )))
Michael Shramko
Хахахахахахах
Семен Удальцов
Интересно как они будут бороться с утечкой этой базы если любой рандомный таксист-киргиз захочет вдруг подзаработать?
Valerian ValkinСемен
Подзаработать на чем? На продаже базы? ну так функция проверки будет очевидно встроена в водительское приложение, скан QR кода => сверка с базой на сервере и вывод информации. Никто каждому водителю не будет базу загружать на телефон :)
Сергей МихельсонValerian
Ахахах, вот и подросло новое поколение, которое не умеет давать взятки)
Павел ЕгоровСергей
Давать взятки кому? Чуваку с доступом к полной базе?
Valerian ValkinСергей
Какая связь между взятками и "утечкой базы"?
Юрий ДругачСемен
Если русский таксист, то ок?